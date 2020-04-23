По состоянию на 12:00 22 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов 630 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 183,4 тысячи человек скончались, около 713,8 тысячи заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Китае. Однако сейчас страна оказалась на девятом месте по количеству заболевших (около 84 тысяч), пропустив вперед Иран (почти 86 тысяч обнаруженных случаев COVID-19), Турцию (98,7 тысячи больных), Великобританию (134,6 тысячи зараженных), Германию (150,6 тысячи), Францию (больше 157 тысяч инфицированных).

Больше всего заболевших выявили в Соединённых Штатах: там обнаружено свыше 842,6 тысячи больных, 46,8 тысячи человек скончались.

Первое место антирейтинга по количеству зараженных в Европе занимает Испания — больше 208,3 тысячи заболевших и свыше 21,7 тысячи погибших. В Италии инфицированных меньше — 187,3 тысячи человек, но больше всего умерших в Европе — свыше 25 тысяч.

Ситуация в России

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4 тысячи 774 и достигло 62 тысяч 773.

Новые больные выявлены в 81 регионе, больше всего в Москве — 1959. В Подмосковье еще 688 новых заражений, в Петербурге — 191 случай. При этом 47,8% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 555, за последние сутки скончались 42 человека.

Еще 471 человек за последние 24 часа выздоровел после перенесенного заболевания, количество поправившихся за все время выросло до 4 тысяч 891.

В Москве за сутки умерли 27 человек. Возраст пациентов — от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 288.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска на всей территории России, чтобы контролировать перемещение жителей между регионами.

Вскоре Минкомсвязь сообщила, что цифровые пропуска в виде QR-кодов введут в 21 субъекте Федерации. Первыми их получат жители Белгородской, Владимирской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Со следующей недели QR-коды появятся в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Смертность от коронавируса в России составляет менее 1%, это один из самых низких показателей в мире, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Общая смертность в стране сейчас даже ниже, чем год назад.

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена COVID-19 обнаружили у половины пациентов и всех врачей нейроортопедического отделения. Заразились 12 больных и 10 сотрудников. У всех, кроме завотделением, развилась пневмония.

«Надо изменить политику пространственного развития». Политолог Михеев о России после коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В Мурманской области на карантин из-за заболевшей COVID-19 медсестры закрылось отделение кардиологии Мончегорской больницы, а в Приморье из-за контактов врачей с зараженными коронавирусом ограничили прием пациентов в краевом онкодиспансере.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования разъяснил особенности оплаты за лечение больных коронавирусом. В соответствующем письме, разосланном руководителям медучреждений и страховых медорганизаций, отмечается, что фонд не будет компенсировать стоимость лечения больных, если они приехали не на скорой, а были госпитализированы по другим каналам (плановая, самотёк).

Большую часть добровольцев для тестирования вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», составляют сами сотрудники вирусологического центра. Испытания должны пройти летом текущего года.

Самоизоляцию по коронавирусу могут продлить на майские праздники. К этому призвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. В Кремле считают, что пик эпидемии в России наступит в середине мая.

Участник конференций Конвенции ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова высказала точку зрения, что человечеству как виду следует задуматься о смене стратегии выживания. Специалист предполагает, что это не только предотвратит разрушение среды обитания человека, но и поможет предотвратить пандемии.

Коронавирус и Украина

На Украине зафиксировали 7 тысяч 170 инфицированных коронавирусом. Число выявленных новых случаев за сутки возросло более чем на сотню и составляет 578.

С начала эпидемии в стране умерли 187 пациентов, а 504 человека полностью выздоровели после COVID-19.

Кабинет министров продлил карантин в стране до 11 мая. Главной причиной решения стала ожидаемая вспышка коронавируса в начале следующего месяца.

Коронавирус и будущее Украины: как спасать страну? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Курс доллара на Украине понемногу падает. Однако банкиры уже говорят о неплатежах бизнеса: предприниматели хуже платят своим контрагентам. И это в том числе может отразиться на стабильности страны в целом.

В то же время Еврокомиссия объявила о решении выделить 1,2 млрд евро на поддержку Украины во время пандемии.

На Украине начались клинические исследования лекарства, которое может снижать и нейтрализовать угрозу смерти от осложнений коронавирусной инфекции. По словам президента Владимира Зеленского, медики изучают возможность комплексного использования этого средства как для лечения, так и для профилактики заболевания.

В Сумах суд оштрафовал на 17 тысяч гривен (47 тысяч рублей) 33-летнюю украинку, которая, вернувшись из России, нарушила условия самоизоляции. Женщина полностью признала свою вину.

А в Киеве суд оправдал 4 украинцев, отказавшихся от обсервации после возвращения с Бали. Такое решение было принято ввиду того, что протоколы на нарушителей карантина были составлены до момента вступления в силу постановления правительства.

Ситуация в мире

Восьмой день подряд в Китае никто не умирает от Covid-19. Это рекорд с начала пандемии. По официальным данным, там выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тысячи человек остаются на лечении в больницах.

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США заявило об отсутствии доказательств искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2.

Миссисипи станет вторым штатом США, который подаст в суд на китайские власти из-за замалчивания информации о масштабах распространения коронавируса. Первым был штат Миссури. Перспективы таких исков весьма туманны.

В Великобритании оппозиционные депутаты предложили правительству ввести гарантированный доход на время восстановления экономики от эпидемии коронавируса. В правительстве идею не поддержали.

Финляндия продлит запрет на проведение массовых мероприятий до августа.

У немцев сдают нервы. В Германии полиция разгоняет митингующих против карантина - видео

Уэльский министр в ходе официальной онлайн-встречи по коронавирусу не выключил микрофон и обругал коллегу. Позже он сказал, что это была «неприятная рассеянность во времена беспрецедентной ситуации».

Президент США Дональд Трамп пообещал устроить над американскими городами крупное авиашоу, чтобы отдать дань уважения всем врачам, сражающимся с коронавирусом и почтить память умерших.

Из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%, заявили во Всемирной метерологической организации. То есть экология улучшится.

Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, заявил в Палате общин министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Он уверен, что, прежде чем смягчать карантин, стране необходимо выполнить пять тестов, чтобы избежать второй волны.

В Индии 115 семей отправили на карантин, после того как инфекция была обнаружена у одного из сотрудников президентского дворца.

Румынская полиция выписала штрафы за нарушение карантина на сумму 79 млн евро. Правоохранители составили более 200 тыс протоколов по статье о несоблюдении чрезвычайного положения. Суммы взысканий с граждан варьировали от 412 до 4120 евро.

Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США. Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом кризиса оставить рабочие места для американцев. В Белом доме не исключили, что по истечении этого срока ограничения будут продлены.

В США подтвердили заражение кошек COVID-19. Тесты на коронавирус у двух кошек с респираторными симптомами показали положительный результат. У хозяина одного из животных ранее был подтверждён COVID-19, второй переболел ОРВИ, но не проходил тест на коронавирус.

Подсчитано, что от коронавируса умерло 0,002 процента населения Земли. По этому показателю нынешняя вспышка не входит даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.