Единственный смысл и историческое оправдание наличия в мире капиталистов — их работа по организации производства и идущий вслед за производством научно-технический прогресс. Этот самый прогресс на определенном этапе даже может оправдать жуткое социальное неравенство

Классическая политэкономия говорит нам, что капитал — это самовозрастающая стоимость. Говоря иначе, капитал есть только там, где есть приращение или избыток над первоначальной стоимостью, т.е. вложенные в производство деньги после продажи произведенного продукта дают больше денег, чем было вложено. Всеобщая формула капитала Д-Т-Дˈ (деньги-товар-деньгиˈ), где Дˈ= Д+ΔД. Избыток ΔД и есть то, для чего все затевалось.

Однако товарищ Блумберг сообщает, что украинский главбуржуй Ринат Ахметов, состояние которого еще 7 лет назад оценивалось в 22,4 млрд долларов, потерял 80% нажитого непосильным капиталистическим трудом. И это одно из самых значительных падений в блумберговском рейтинге миллиардеров.

Праздник отменяется

Шутка ли сказать, ДТЭК Энерджи объявило о более чем миллиардном долге и закрытии угольных шахт, где работают около 20 000 человек. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко даже пожаловался, что расходы стали почти вдвое больше доходов. Поэтому с 20 апреля стали 10 шахт и вспомогательных предприятий «Павлоградуголь», Павлоградский, Добропольский, Кураховский ГОКи, Первомайский РМЗ и научно-производственный центр ДТЭК. Еще раньше оставили работу шахты «Добропольеуголь», «Белозерская» и «Октябрьская».

Без схемы «Роттердам+» и из-за переноса даты введения 65%-ной пошлины на импорт российского угля оказалось, что украинским ТЭС уже полгода как выгоднее покупать российский уголь, чем ахметовский. Что называется, хотели капитализм и конкуренцию вместо госрегулирования — получайте. И вроде бы негоже эффективным собственникам, которые в свое время приватизировали неэффективную госсобственность, прикрываясь бездоказательным тезисом о том, что в частных руках все процветает, обращаться за помощью к государству. Но нет, обращаются, и ждут мая вместе со спасительными пошлинами. Впрочем, введут их или нет, это еще вопрос. При этом вопрос степени влияния Коломойского.

А плохому танцору тем временем очень мешает решение Верховной Рады не сокращать коммунальные услуги населению, несмотря на задержки платежей, вызванные карантином. У коммунальных предприятий просто нет денег рассчитываться с Ахметовым. Да и общее падение производства на Украине вместе с теплой зимой дали снижение потребления электроэнергии, что, в свою очередь, прогнозирует падение спроса на уголь.

Плохо дело и со сталью, цены на которую упали на 20%. Особенно подкосило олигарха прошлогоднее укрепление гривны, что хорошо для обрабатывающей промышленности и населения, но плохо для экспортеров, вывозящих народные богатства за границу за валюту. Кстати, этот факт проблематизирует еще один набивший оскомину тезис такого капиталистического явления, как национализм: «У нас одинаковые интересы, потому что мы все украинцы», «Сплотись рабочий с олигархом в порыве «здорового национального чувства»», «Прояви солидарность с кровью и почвой».

Хотя, кризис, безусловно, сблизил рабочих и топ-менеджеров. С прибылями в 2019-м стало все так отвратительно, что Метинвест даже не смог провести традиционный новогодний корпоратив в престижном ресторане. Рабочие традиционно в престижный ресторан тоже не пошли.

И вот выходит, что самовозрастающая стоимость вдруг стала самоубывающей. А это значит, что нахождение в руках Ахметова заводов, ГОКов, шахт, электростанций и т.д. лишается всякого практического смысла, всякого мало-мальски здравого обоснования. Впрочем, смысл — это одно, а собственность — другое, путать не надо.

Кусок пирога

Но в каком яйце спрятана кощеева смерть? В чем же причина мук, которые приходится принимать олигарху, отказываясь от вечеринки в дорогом ресторане? Да что там ресторан, главная мука — это само по себе падение на 80%. Капиталист есть персонифицированный капитал — теряя 80% капитала, он теряет 80% самого себя.

Классическая политэкономия говорит, что возрастания капитала можно добиться, только вкладывая определенную часть неоплаченного труда рабочих (прибыли капиталиста) снова в дело. Покупка не квартиры в Лондоне за 137 млн фунтов (4,5 млрд гривен) и не виллы во Франции за 200 млн долларов (5,5 млрд гривен), что сделал Ахметов в 2011 и в 2020 годах соответственно, а новых станков и оборудования.

Статистика на сайте украинского Госстата ведется нерегулярно и, если честно, как попало, но кое-что там все-таки есть. Таблица «Основные средства» (имеется в виду средства производства, т.е. машины и оборудование) за 2018 год указывает на потерю за год 2,6% основных средств (самоубывание, а не самовозрастание стоимости, т.е. разрушение капитала) при степени их износа 60,6%.

Вдумайтесь, из каждых 10 станков 6 уже износились и требуют замены. Но это в среднем, есть сектора экономики, где все еще хуже. В промышленности износ 66,4% (потеря основных средств за год — 2,9%), в добыче металлической руды износ 59,1% (потеря основных средств за год — 4,1%), в угледобыче износ 38,9% (потеря основных средств за год — 7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки износ 36,8% (потеря основных средств за год — 3,8%), в металлургии износ 70,1% (потеря основных средств за год — 1,2%), в производстве готовых металлических изделий износ 50,2% (потеря основных средств за год — 7,3%), в электроэнергетике износ 73,7% (потеря основных средств за год — 1,1%).

Интересно, что на 2013 год износ основных средств в промышленности переваливал хорошо за 80%, но по итогам 2014 сильно упал. Есть соображения, что это связано с невключением в статистический расчет данных по предприятиям в неподконтрольных районах Донбасса, тех же ахметовских шахт, вероятно, тоже с сильно изношенным оборудованием.

Структуру капитала можно выразить формулой K = m + c + v, где m — прибыль капиталиста, c — постоянный капитал или машины и оборудование, v — переменный капитал или зарплата рабочих. Таким образом норма прибыли это m/с+v. Отсюда видно, что можно получать больший кусок меньшего пирога, т.е. увеличивать норму прибыли при разрушении основных средств и нищенской зарплате работникам, но этот относительно больший кусок в абсолютных значениях будет становиться все меньше и меньше, пока овчинка просто не перестанет стоить выделки. Конечно, при таких раскладах, особенно когда цены на продукцию падают, а конкуренты злее, богаче и умнее, побежишь к государству просить установления заградительных пошлин. Ну или просто перейдешь на торговлю рудой вместо металлургической продукции.

И действительно, Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март 2020 года говорит о том, что благодаря уменьшению поставок из Австралии, Бразилии, ЮАР, Индии и Канады высокими темпами рос экспорт украинской железной руды. А вот объемы экспорта металлургии продолжили снижаться. Небольшие темпы снижения, как утверждает НБУ, всего лишь результат исчерпания эффекта высокой базы. Иными словами, падение условно с 50% до 25% очень большое, а с 2% до 1% вроде как и маленькое, а на самом деле и там, и там вполовину. Просто расчётная база снизилась. Импорт же товаров на Украину снизился прежде всего из-за падения импорта продукции машиностроения. А это уже цепная реакция: не строишь или не покупаешь станки — проигрываешь конкурентам и теряешь рынок, теряешь рынок — некуда продавать товары, некуда продавать товары — незачем их производить, а значит, незачем и обновлять производственное оборудование. Это классическая схема увеличения капитала, только наоборот.

Капитал самоубывает и превращается в пустое место, а за ним в состояние пустого места возвращаются и странные люди, почему-то в 90-е годы решившие, что они капиталисты. Впрочем, государство спасет. Это ведь буржуазное государство. Не рабочих же, в конце концов, ему спасать.

Другая таблица Госстата, а именно «Затраты на инновации промышленных предприятий», наглядно показывает, как так вышло, что капиталы уменьшаются на несколько процентов в год. В 2018-м основных средств выбыло на 330 млрд гривен, а закуплено машин, оборудования и программного обеспечения всего на 8 млрд 291 млн гривен. На всех промышленных предприятиях Украины за год закуплено оборудования на сумму, всего лишь в два раза большую, чем стоит квартира Ахметова в Лондоне, и всего на 40% большую, чем стоит его вилла во Франции. На всех предприятиях самой большой страны в Европе.

Украденное будущее

В буржуазной экономической науке принято процесс вывоза олигархами денег в офшоры называть выводом капитала. Это принципиально неверно. Выводом капитала (а мы знаем, что капитал — это самовозрастающая стоимость) можно считать лишь покупку и строительство предприятий за рубежом с целью получения с них прибыли. Если ты толкнул за бугор баржу руды, которую вырыли из недр шахтеры, получил миллион долларов и быстренько перевел его на Кипр, никакой ты не капиталист, и никакие капиталы ты никуда не выводишь, а просто грабишь свою страну и за процент, с которого потом живешь, передаешь награбленные деньги в банк другой страны, который их инвестирует уже в свое, а не в твое производство.

Мы увидели, что капитал прирастает, когда часть прибыли вкладываешь во внедрение новых технологий, увеличение производительности труда, обновление основных средств. Благодаря этому в структуре капитала v (зарплата рабочих) будет относительно уменьшатся, но в абсолютных значениях она вырастет. От этого ни эксплуатация, ни неравенство, естественно, никуда не деваются, но жить становится легче всем. Проблема только в том, что для этого капиталисту нужно работать, организовывать производство, а не куражиться на Лазурном берегу. Но разве СССР рушили, чтобы снова работать?

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за март 2020 прямо сказано:

«Пандемия коронавируса и коллапс цен на нефть привели к наибольшему падению фондовых индексов со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 и наибольшего оттока капитала с развивающихся рынков, который по объемам достиг совокупного притока капитала в 2019 году. Как следствие валюты развивающихся рынков существенно девальвировались относительно доллара США». «Крупные заводы у нас уничтожены». Что происходит с промышленностью на Украине © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк

Вот оно — кощеево яйцо. Украинскому (т.н. развивающийся рынок, т.е. периферийное ограбляемое государство, если на человеческом языке) экспортеру сырья типа Ахметова надо продать народные недра, получить доллары, вывести побольше долларов за рубеж, чтобы обрушить курс гривны, дешевой гривной расплатиться с рабочими и ехать отдыхать на виллу во Франции. Схема элементарна до примитива. Если бы только советское оборудование на заводах и шахтах не изнашивалось…

Таблица Госстата «Прямые инвестиции из Украины. Акционерный капитал резидентов в экономики стран мира на 31.12.2019» показывает, что все украинские капиталисты вложили в производство за рубежом чуть больше 6 млрд долларов. А вот денег они вывели намного больше. Есть исследование организации Global Financial Integrity (к сожалению, старое, 2013 года, но для понимания общей картины данные можно экстраполировать и на последние 6-7 лет). Согласно этому исследованию, за 10 лет, с 2004 по 2013 годы, из Украины было вывезено 116,762 млрд долларов, в среднем по 11,676 млрд долларов в год. Можно быть уверенными, что сейчас эта сумма вполне достигает 200 млрд долларов.

Согласно таблице Госстата «Основные средства Украины за 2018 год», на конец года в стране насчитывалось основных средств примерно на 3,8 трлн гривен или 138 млрд долларов. 60% основных средств изношено, значит требуется инвестиция в их обновление на сумму 82,8 млрд долларов. У государства, которое согласно продать землю за пару миллиардов от МВФ, таких денег нет даже во сне. Но это в два с чем-то раза меньше, чем выведено с 2004 года денег за границу. Т.е. они могли бы быть, Украина могла бы развиваться, могла бы не ползать на коленях перед международными кредиторами и не обменивать суверенитет на подачки для латания дыр.

Но наше будущее съели и продолжают доедать жадные барыги. В 80-е некоторым гражданам было очень смешно смотреть на старые советские плакаты с пузатыми буржуинами-пауками в черных цилиндрах. Теперь эти граждане, если еще конечно не умерли от унижения и нищеты, могут лицезреть их вживую.