Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области уже в конце апреля может стать во главе реформ на Украине. Его пригласил президент Владимир Зеленский, информацию о кандидатуре Саакашвили подтвердили и в правящей партии "Слуга народа". Однако скандальный политик, известный своей конфликтностью, может создать большие проблемы Зеленскому

Решение, судя по всему, принималось в авральном порядке (по каким причинам — рассмотрим дальше). Кровавая клоунада. Зеленский хочет назначить Саакашвили вице-премьером правительства Украины © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Первым об инициативе Зеленского сообщило интернет-издание Liga.net: «Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа. Это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж, собеседник в Офисе президента… По словам собеседников в «СН» («Слуге народа». — Авт.), такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля. «Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут в пятницу», — сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника из «СН» отметили, что должность Саакашвили предложил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придёт на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением"».

Позднее свою информацию о возможном назначении опубликовало другое издание — «Обозреватель»: «Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук… По словам нардепа от монобольшинства, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование по нему может быть уже в пятницу, 24 апреля.

"Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же проходит сигнальное голосование в чатах групп. Возникают новые вопросы, поэтому мы решили до вынесения вопроса дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопросы", — подчеркнула Кравчук. Она также добавила, что внесение этого кадрового вопроса в повестку дня может инициировать президент. Пока официального документа в повестке дня нет, но вероятность назначения 24 апреля сохраняется. "Одно заседание будет посвящено принятию законопроектов и постановлений. А второе, которое инициируют депутаты — обсуждению ВСК (временной следственной комиссии парламента по злоупотреблениям в государственном бюджете. — Авт.). Идея появления Саакашвили в Кабинете министров — он должен быть в хорошем смысле тараном для реформ в стране", — подчеркнула депутат». Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Следом «Украинская правда» процитировала двух своих источников во фракции «Слуга народа». Первый: «Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроения депутатов, потому что им же за это и голосовать». Второй: «У нас будет заседание фракции перед заседанием ВРУ, туда, наверное, пригласим Саакашвили — и депутаты будут ставить ему вопрос».

Вскоре подключился и "Левый берег": «Об этом Lb.ua сообщили сразу несколько источников во власти. "Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", — сказал один из них на условиях анонимности. Во внутренних дискуссиях «СН» особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой. Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся. Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов «за» назначение Саакашвили, один из лидеров «СН» сказал: "не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем"».

Примерно через час после старта вала новостей в СМИ о поступившем ему предложении написал в Facebook сам кандидат в вице-премьеры: «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве… Я представлю в Верховной Раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте».

Уже к вечеру информагентство «Интерфакс-Украина» опубликовало поступивший к нему официальный комментарий пресс-службы президента: «Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины».

Зачистка региональных элит. СМИ рассказали, чем будет заниматься Саакашвили в правительстве Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Самым простым ответом было бы то, что уважаемый на Западе как либерал-реформатор Саакашвили нужен с целью создания картинки для Международного валютного фонда (МВФ), чтобы тот давал кредиты Украине. В условиях, когда огромный недобор доходной части бюджета наложился на кризис, связанный с коронавирусом, и грозит дефолтом государства, это вопрос выживания. Это признал 22 апреля в интервью «РБК-Украина» и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако очередной крупный кредит МВФ в несколько миллиардов долларов ожидается уже в ближайшие пару недель, и нерешаемых проблем с этим пока не видно. Да и на Западе не такие уж наивные люди распоряжаются большими деньгами, чтобы давать их «под кого-то», а не под конкретные принятые законопроекты.

Скорее всего, причина в другом.

Вспомним, что при всех своих недостатках Саакашвили — яркий, харизматичный и «пробивной» политик, имеющий огромное количество подписчиков в Facebook (1,1 млн чел.). Таких в рядах нынешней власти на Украине практически нет.

Исключение — министр внутренних дел Арсен Аваков (431 тыс. подписчиков в Facebook, плюс еще 190 тыс. у его заместителя Антона Геращенко), чья сила, впрочем, не в уличной толпе, которую умеет поднять Саакашвили, а в уличной же силе Национальной полиции и Национальной гвардии. И вот какое интересное совпадение: как раз 22 апреля Кабинет министров одобрил введение контроля за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Эта идея принадлежит именно Авакову. 27 марта в статье «Незаметная диктатура Авакова, замаскированная под карантин» на Украина.ру я процитировал заявление, опубликованное министром внутренних дел 21 марта в Facebook: «Тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти… Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование».

Таким образом, решение Кабмина 22 апреля — частичная капитуляция перед Аваковым.

Юсин: Для Москвы назначение Саакашвили — крайне негативный маркер © Владимир Трефилов

Саакашвили с его энергией и агрессией мог бы стать эффективным противовесом идей рынка, уравновешивая в правительстве инициативы Авакова, а также нивелируя рост влияния министра внутренних дел. Не секрет, что два этих видных политика с декабря 2015 года, когда между ними на заседании правительства произошла публичная перепалка (закончившаяся бросанием стаканов), ненавидят друг друга.

Впрочем, «контры» у Саакашвили есть не только с Аваковым, но и с Петром Порошенко. А бывший президент Украины также сейчас активно наращивает политические очки, используя для этого как экономический кризис, так и следственные действия команды Зеленского против известных "ветеранов АТО".

Реванша Порошенко в «Слуге народа» и Офисе президента Украины боятся даже больше, чем усиления Авакова, ибо бывший президент и его окружение будут мстить тем, кто в 2019 году отнял у них власть и инициировал уголовное преследование. Лучше же «тарана» против «реванша барыг», чем Саакашвили, сложно и представить.