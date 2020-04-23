Пандемия коронавируса бьёт не только по украинской промышленности. Она также ставит под вопрос надежды правительства страны победить кризис за счёт агропромышленного сектора экономики

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились главным образом вследствие сокращения спроса из-за пандемии COVID-19 и падения мировых цен на нефть.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике.

Спиридонов: Аграрный бизнес становится чуть ли не единственной опорой Украины © скриншот с в идео UKRLIFE.TV

Индекс цен на растительные масла ФАО за месяц снизился на 12%, причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире.

Этой же тенденции последовали цены на соевое и рапсовое масла.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года.

Индекс цен на мясо ФАО упал на 0,6% в связи со снижением международных котировок на баранину и говядину, для которых имеются значительные предлагаемые на экспорт объемы, при некотором сокращении торговых возможностей из-за узких мест в логистике.

При этом выросли котировки на свинину ввиду всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих мощностей из-за ограничений на перемещение рабочих.

Мясо

Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву» © Facebook, Андрей Дудко

Основное проседание произошло из-за снижения производства мяса птицы. В частности, производство куриных мороженых тушек и их охлажденных частей снизилось на 35,5% и 25,5%, соответственно, что суммарно уменьшило объемы производства мяса птицы почти на 24 т.

В то же время объём производства мороженых куриных частей увеличился на 12% или 6,1 тысяч т, в том числе и благодаря приросту объемов производства за февраль более чем на 1/5. Однако это не смогло компенсировать потери.

По мнению аналитиков Ассоциации свиноводов Украины, сокращение переработки мяса птицы в условиях экспортной изоляции из-за вспышки птичьего гриппа было необходимо для рынка. Особенно это становится понятно при сравнении объемов переходящих запасов.

Так, на конец февраля накопление мяса птицы достигло 47,4 тыс. т против 26,4 тыс. т на конец февраля прошлого года. Безусловно, это негативно сказалось на ценовой ситуации на рынке не только мяса птицы, но и имело определенное давление на закупочную цену свинины: в середине февраля наблюдалось ослабление цен закупки до критической черты — до 40 гривен (около 108 рублей) и порой ниже.

С другой стороны, влияние на ценовую динамику имело двукратное увеличение запасов свинины. В частности, остатки мороженого мяса свиней на складах на конец февраля составили 1,8 тыс. т, что втрое больше, чем в конце зимы 2019 г. Тем не менее, свинина — единственный вид мяса, производство которого не сократилось за первые месяцы года. При этом, совокупный выпуск охлажденного, мороженого и соленого мяса свиней в январе-феврале прибавил почти 1% и составил 44,3 тыс. т.

После введения карантина закупочные цены на свиней живым весом подскочили на 3%, или на 45-47 гривен (121-127 рублей) за килограмм. По данным Ассоциации свиноводов Украины, это случилось, потому что население из-за карантина не может покупать мясо на стихийных рынках и пошло в супермаркеты, чтобы купить свинину «про запас» на заморозку.

ЕС продолжает отказываться от украинской птицы © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

Украина на продаже куриных яиц заработала $22,8 млн. В основном их покупали Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт сократился на 35% по сравнению с прошлым годом.

Правда, в 2,5 раза выросли поставки украинской свинины за границу и составили $1,8 млн. В январе-марте прошлого года — $700 тыс. Импорт свинины упал на 63% — до $5,02 млн.

Молоко

Достаточно сложная ситуация сложилась на украинском молочном рынке, и сложной она будет еще долго. Всего за 3 месяца 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молочной продукции.

Как сообщили в Ассоциации производителей молока, по итогам первого квартала, Украиной экспортировано молочной продукции на общую сумму $44,7 млн, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году. На фоне этого импорт вырос до $67,4 млн — на 167,5%.

В частности, за I квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года экспорт сливочного масла сократился на 47,2%; молочной сыворотки — на 39%; казеина — на 39%; сыров — на 26,1%, сгущенных молока и сливок — на 25,3%, несгущенных молока и сливок — на 25,3%; кисломолочных товаров — на 9,8%.

Среди молочных товаров за I квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом прошлого года увеличился только экспорт мороженого — на 12,1%.

Критическое падение экспорта началось еще в прошлом году в связи с рядом проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением национальной валюты. Вместе с тем, из-за роста курса гривны и снижения импортных пошлин на молочные товары существенно активизировались импортеры. В январе-марте 2020 года наращивание импорта наблюдалось по всем группам молочных товаров.

«В этом году большие проблемы будут уже не только у переработчиков, как это было до сих пор, но и у производителей сырья. До недавнего времени доходность производства молока в стране была достаточно высокой. А вот во втором квартале некоторым аграриям-молочникам возможно даже придется поработать без прибыли. Цены на сырое молоко снижаются, а себестоимость его производства растет (подорожали корма)», — отмечают эксперты «Инфагро».

Коронавирус нанес тяжелый удар по украинским производителям молока © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

После существенной активизации продаж в марте, заметно снизился внутренний спрос почти на все молокопродукты. Следует отметить, что падение спроса было бы более существенным, если бы на Украину не вернулись из Европы сотни тысяч трудовых мигрантов, увеличив количество потенциальных потребителей.

Закрывшиеся каналы сбыта HoReCa (общепит) и рынков подорвали бизнес ряда операторов, имевших налаженные каналы реализации для этих категорий потребителей.

Вследствие рецессии мировых рынков, обвалились цены внешнего спроса на экспортоориентированные товары. Внешние продажи сейчас безубыточны в основном лишь при поставках в постсоветские страны, и то уже не по всем товарам.

Немецкая исследовательская сеть IFCN ожидает падения цен на молоко до уровня US $32 за 100 кг молока к январю 2021 года и турбулентности на мировом рынке на фоне эпидемии коронавируса. Эксперты IFCN ожидают, что цены на молоко на мировом рынке пойдут вверх только в следующем году.

Сахар

Как отмечается в квартальном отчете Rabobank, коронавирус не сильно повлияет на мировой рынок сахара мировой дефицит сахара в 2019/20 МГ (октябрь-сентябрь) составит около 6,7 млн т. Этому будет способствовать сокращение производства в Таиланде и Индии, которое частично компенсируется выпуском в Бразилии.

По словам экспертов, в начале февраля фьючерсы на сахар-сырец выросли на 15 $/фунт, так как ущерб тайскому урожаю стал очевидным. Однако после падения цен на нефть, сахар опустился ниже 11 $/фунт.

«…Изменения в странах, серьезно пострадавших от вируса, приводит к снижению спроса на глобальном уровне. На данный момент мы ожидаем возврата к более «нормальному» росту спроса в 2020/21 году», 0 говорится в сообщении Rabobank.

Украинские производители в январе-марте 2020 г. отправили на экспорт 45,37 тыс. т сахара на $16,99 млн.

Зерновые

Украина собирает рекордные урожаи зерновых, а доходы у людей падают - Гончаров © Facebook Александра Гончарова

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,55 млн тонн пшеницы, 25,2 млн тонн кукурузы и 4,55 млн тонн ячменя.

По состоянию на 22 апреля текущего года экспортировано также 290,2 тыс. тонн муки.

Но не стоит забывать, что согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между Минэкономики и основными трейдерами, которые обеспечивают 90% экспорта украинского зерна, предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне установлен на уровне 20,2 млн тонн.

Таким образом в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 1,45 млн тонн пшеницы.

Экономический аналитик Александр Рябоконь считает, что аграрный сектор Украины в этом году будет переживать трудные и сложно прогнозируемые времена вследствие ряда природно-климатических и финансово-экономических факторов.

«По данным ряда экспертов отрасли, вследствие бесснежной зимы, низкого уровня осадков накануне посевной кампании, весенних заморозков и выветривания грунтов валовое производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5-15% (по видам культур) по сравнению с прошлым годом.

Естественно, для Украины, которая имеет запас прочности по ряду зерновых и масличных сельхозкультур, такое уменьшение не будет критическим. Однако для этого украинским аграриям ещё надо обеспечить своевременное и качественное выполнение всего комплекса весенних полевых работ и надеяться на благоприятную погоду в будущем», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Что же касается традиционного экспорта зернового сырья то здесь, по мнению эксперта, перспективы ещё сложнее.

«Во-первых, наиболее ощутимой по снижению ожидается урожайность пшеницы (снижение свыше 10%), основной продовольственной культуры.

Во-вторых, в условиях разворачивающегося экономического и нефтяного коронакризиса, совершенно не однозначными выглядят перспективы выращивания культур для биоэнергетики — рапс, соя, подсолнух, кукуруза…

«Проблема с зерновозами». В Одесском порту рассказали, как будут бороться с коронавирусом © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Не зерном единым

По мнению аналитика, в складывающихся условиях Украине весьма пригодились бы развитые мощности по переработке сельскохозяйственного сырья и крепко стоящее на ногах животноводство. Однако ни того, ни другого в достаточной степени нет.

«В плане переработки за последние годы ещё предпринимались действия по увеличению объемов, что отражено в статистике производства муки, круп, подсолнечного масла, ряда молочных изделий и др., но на общем фоне производства сырья это капля в море.

А вот в плане животноводства всё гораздо печальнее: беспристрастная статистика неуклонно фиксировала снижение поголовья (кроме птицы), объемов производства мясо-молочной продукции, увеличение импортозависимости. Тем паче, что ныне в условиях мировой рецессии, существенно снижается спрос и цены на мировых рынках и на эту группу товаров украинского АПК.

Здесь бы украинскому правительству простимулировать внутренний спрос, но нет. Например, решение о закрытии продовольственных рынков в условиях карантина оставило малых и средних фермеров, которые выращивают ранние овощи, без рынка сбыта.

Существенным последствием оказалось то, что сломались локальные продуктово-логистические цепочки ориентированные на местные рынки, мелкое производство, обслуживание сферы ресторанного хозяйства. И всё это, при условии продолжения подобной правительственной стратегии, может привести не только к потере выращенного фермерами и населением урожая, но и к ряду более серьезных последствий. Вплоть до потери десятков тысяч рабочих мест в овощеводстве и смежных отраслях», — заключил Александр Рябоконь.