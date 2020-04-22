По состоянию на 21:00 22 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 590,5 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 180,6 тыс. человек скончались, свыше 708,9 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на девятом месте с результатом немногим более 84,2 тыс. заболевших, пропустив вперед Иран с 85,9 тыс. обнаруженных случаев COVID-19, Турцию с 98 тыс. больных, Великобританию, где 133,4 тыс. пораженных, Германию со 149 тыс. зараженных, Францию с 158 тыс. инфицированных, Италию, где выявлено 183,9 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе с 208,3 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 820,4 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 45,9 тыс. человек, или 5,61% к числу заболевших, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 13,18%, 24,6 тыс. человек.

В Испании пока около 21,7 тыс., во Франции — более 20,7 тыс. человек, в Великобритании — 18,1 тыс. человек, в Бельгии — 6,2 тыс., в Иране — почти 5,4 тыс., в Германии — 5,1 тыс., в Китае — более 4,6 тыс., в Голландии — 4 тыс.

Россия

В России по состоянию на 20 апреля зафиксировано 58 074 случая заболевания, 515 заразившихся умерло, 4420 выздоровело. Смертность составляет 0,89%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Россия потребляет более 12 миллионов медицинских масок в день, из них 8 миллионов собственного производства, а 4 миллиона поставляет Китай, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы вышли в общем объеме производства более 8 миллионов в сутки… Плюс завозится импортных масок из Китая — это еще примерно 4-4,5 миллиона в сутки — по линии Минпромторга и других коммерческих организаций. То есть в день выходит потребление около 12 миллионов», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

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«Потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия», — говорится в сообщении ведомства.

России следует изменить политику пространственного развития, так как концентрация населения в мегаполисах ведет в тупик, и как можно больше товаров конечного потребления производить у себя, сказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру.

«России нужно сделать два вывода. Первый — это изменение политики пространственного развития, потому что концентрация населения в крупных мегаполисах явно тупиковая, надо думать над тем, как расселить людей по огромной территории», — сказал Михеев.

Для начала нужно создать другую экономику, а под это подтянется инфраструктура, развитие инфраструктуры потребует новой индустриализации, предложил эксперт.

По его мнению, и дистанционная цифровая экономика тоже здесь пригодится, она не конфликтует с индустриализацией, а дополняет ее.

«Ну а во-вторых, нужно приходить к тому, чтобы как можно больше товаров конечного потребления производить в стране и как можно меньше зависеть от внешних рынков», — заключил Сергей Михеев.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 6529 случаев заболевания, 174 заразившихся умерли (смертность 2.64%), 424 выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания эпидемии коронавируса властям страны нужно будет всерьез заняться медицинской реформой, так как пандемия обнажила многие проблемы в системе здравоохранения.

Своими мыслями он поделился в фильме «Год президента Зеленского».

«Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет», — заявил глава государства.

По его словам, перед началом новой фазы медреформы ей необходимы серьезные изменения.

«Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет», — констатировал Зеленский.

Как рассказал рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая, затем начнутся смягчения, чтобы искать «баланс между жестким карантином и работой экономических секторов».

При этом некоторые ограничения могут сохраниться в течение двух лет, сказал политик.

«Мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры. Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер», — рассказал Шмыгаль.

Ситуация в мире

Государства должны оставаться бдительными, так как большая часть населения Земли остается уязвимой к вирусу и COVID-19 останется в мире надолго, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы видим различные тренды в различных регионах. Большинство вспышек в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. И хотя цифры малы, мы видим вызывающие беспокойство тренды в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе. Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», — приводит его слова РИА Новости 22 апреля.

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Государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил КНР в несвоевременном сообщении о новом заболевании, а Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) — в неэффективной работе. Слова главы МИД США приводит РИА Новости 22 апреля

«Коммунистическая партия Китая не сообщила своевременно о вспышке нового коронавируса Всемирной организации здравоохранения», — сказал Помпео.

Он утверждает, что власти КНР якобы месяц не сообщали о случаях передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, Помпео заявил, что Китай до сих пор не поделился своими образцами коронавируса с международным сообществом.

Госсекретарь США также обвинил ВОЗ в том, что организация выпустила из-под контроля вспышку заболевания.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают финансирование ВОЗ за сокрытие информации о COVID-19.