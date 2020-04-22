Украинская химическая промышленность еще недавно считалась одним из немногих драйверов экономики. 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль даже внес их в список предприятий, которым разрешена работа, поскольку они имеют «стратегическое значение для экономики и безопасности государства»

В экономике государства всё взаимосвязано. Без продукции химиков нет удобрений, а без удобрений нет хорошего урожая в «аграрной сверхдержаве». Следовательно, нет и основной статьи экспорта и основных доходов в госбюджет, а это уже подрывает возможности выплаты по внешним кредитам, за что можно получить нагоняй от западных партнеров.

Тем не менее, несмотря на включение в список стратегически важных объектов, химические предприятия последнее время испытывают трудности, не связанные напрямую с эпидемией коронавирусной инфекции. Как отмечал еще в феврале текущего года советник президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП страны. Однако в последнее время, по его словам, она переживает кризис и спад производства из-за ряда негативных факторов, среди которых конкурентная война за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса.

Стоит отметить, что до 2014 года Украина была одним из крупнейших мировых экспортеров продукции химпрома, а по экспорту аммиака занимала 6% мирового рынка, но потом стали поднимать цены на газ, что ведет к медленному умиранию промышленности в целом. По данным Союза химиков Украины, количество рабочих мест в отрасли за последние пять лет сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промпроизводстве Украины — с 6,2% до 4,8%.

Устенко: Экономика Украины в состоянии войны с коронавирусом © скриншот с видео Novostimira.tv Дмитрия Фирташа. Холдинг объединяет Черкасский химический комбинат «Азот», концерн «Стирол», Северодонецкое объединение «Азот» и ПАО «Ровноазот», а также некоторые предприятия за пределами Украины. В целом же украинский химпром контролируют олигархи Фирташ и Игорь Коломойский, владеющий предприятием «Днепразот» и рядом предприятий отрасли опосредованно.

Ещё один крупнейший производитель химической продукции, Одесский припортовый завод (ОПЗ), пока остается в собственности государства. Даже до карантина все эти предприятия работали с перебоями, периодически останавливая работу.

Энергетическая независимость против продовольственной безопасности

Руководство химических предприятий последнее время жалуется на неконтролируемый импорт минеральных удобрений и требует ввести протекционистские меры для защиты украинского производителя. Своими основными конкурентами украинские предприятия называют российские и белорусские предприятия, которые якобы ведут против них «гибридную торговую войну».

Формально Украина закрыла свой рынок для российской продукции еще в июле 2019 года, но привело это не к падению, а к росту импорта российских удобрений. Они поступают либо из Белоруссии, либо благодаря обычной контрабанде, так как украинская таможня до сих пор является одним из наиболее коррумпированных органов. Контрабандные российские удобрения, как правило, просто пересыпают в новую тару с клеймом «сделано в Украине» и лепят на нее желто-голубой флажок.

Свою лепту вносят и предприятия Польши, Сербии, Литвы, Румынии, Грузии и Турции, заваливающие украинский рынок своей продукцией, параллельно закупая для своих потребителей более дешевую российскую продукцию. За последний год импорт из этих стран возрос в шесть раз. После запуска "Турецкого потока" химические предприятия Турции тоже получили относительно более дешевый российский газ, с помощью которого производят азотные удобрения, заваливая ими и украинский рынок.

«Крупные заводы у нас уничтожены». Что происходит с промышленностью на Украине © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк Сергей Лесковский охарактеризовал ситуацию в отрасли, как кризисную и нестабильную из-за перенасыщения украинского рынка импортными удобрениями. Он также подчеркнул, что несколько тысяч работников могут быть уволены.

«Несмотря на улучшение некоторых показателей в химической промышленности Украины за последний год, ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек может попасть под сокращение на предприятиях азотной химии», — отметил Лесковский.

Он также утверждает, что некоторые страны, имея доступ к более дешевому российскому сырью, от 70% до 90% собственной продукции экспортируют на украинский рынок беспошлинно, без регулирования, без ограничений.

В руководстве «Северодонецкого Азота» тоже признают, что российская продукции поступает на украинский рынок в обход введенного Киевом эмбарго.

«Проблема демпинга не решена до конца. Мы видим, что импортеры из РФ продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго», — говорит руководитель «Северодонецкого Азота» Леонид Бугаев.

Основная причина такой неконкурентоспособности украинской продукции химпрома — высокая цена на газ, а это 80% в стоимости азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь). Минеральные удобрения производят из аммиака, который синтезируют из природного газа. В стоимости же сельскохозяйственной продукции около 30% — это стоимость использованных удобрений, без которых практически невозможно что-либо вырастить.

Иными словами, цена на газ напрямую влияет на цену на хлеб и прочую продукцию сельского хозяйства, а это уже вопрос продовольственной безопасности.

Летальный диагноз. В каком виде украинская промышленность выйдет из карантина © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Можно формально перекрыть импорт из РФ, где газ существенно дешевле, но контрабанду никто не отменял. Можно формально закрыть импорт и из других стран, которые покупают российскую продукцию, но это чревато политическими осложнениями с партнерами (Польшей, Литвой, Грузией, Румынией, Турцией), которые всегда не против подзаработать на украинской экономической недальновидности.

«Карпатнефтехим»: нет жизни без рынков стран СНГ

Помимо минеральных удобрений, украинский химпром производит и другую продукцию, не менее важную для экономики страны. Одним из наиболее уникальных предприятий является, например, «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области. Здесь производят полиэтилен, поливинилхлорид, пропилен и множество прочих товаров, используемых в строительстве.

До 2014 года предприятие принадлежало российской компании «Лукойл» и ориентировалось преимущественно на рынки стран СНГ, получая из этих же стран значительную часть сырья. После введения украинских санкций предприятие фактически оказалось на грани банкротства. Сейчас предприятие принадлежит ООО «Производственная группа Техинсервис», номинальным владельцем которого является бизнесмен Игорь Щуцкий, которого связывают с Игорем Коломойским. В 2016 году работники предприятия писали письмо экс-президенту Петру Порошенко с просьбой восстановить экономические связи со странами СНГ.

«Если бы мы восстановили торговлю с Россией, завод смог бы полноценно запустить производство, а наши отчисления в государственный бюджет составляли бы 1,4 млрд гривен в год», — заявлял тогда гендиректор завода «Карпатнефтехим» Владимир Шулиндин.

Сейчас предприятие испытывает те же проблемы, что и производители минеральных удобрений — неконкурентоспособность своей продукции из-за дешевого импорта.

Шмыгаль придумал, как возродить украинскую промышленность © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В период карантина предприятия химпрома продолжают работу, но они сталкиваются с проблемой реализации своей продукции, так как большинство покупателей приостановили свою работу. Снижение спроса на продукцию химпрома наблюдается сейчас во всем мире: из-за карантинных мер в большинстве стран, логистических проблем с доставкой продукции и нехваткой сезонных рабочих в сельском хозяйстве. А также из-за общего падения в тех отраслях производства, которые потребляют продукцию химпрома.

В такой ситуации неминуемо обострится борьба за оставшиеся рынки, а Украина не в состоянии защитить даже свой внутренний рынок, хотя еще до Евромайдана была крупнейшим экспортером продукции химпрома.

Карантин и сопутствующий ему экономический спад существенно проредит мировую химическую отрасль, выбив из нее наиболее слабых игроков, к числу которых можно отнести и большинство предприятий украинского химпрома. Это лишит работы еще несколько десятков тысяч человек, которым сложно будет устроиться по специальности даже в других странах из-за общего падения производства в этой отрасли.

В наиболее выигрышной позиции окажутся те предприятия, которые имеют доступ к дешевому газу. Но, увы, у украинских предприятий такого преимущества нет.