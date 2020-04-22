По последним данным польского Минздрава, в стране на данный момент насчитывается 10 034 человека, подхвативших коронавирусную инфекцию; 404 человека скончались и почти 1300 – выздоровели. Cтатистика показывает, что уровень заболеваемости к концу апреля начал спадать

Однако проблема с вакциной до сих пор не решена. Это значит, что осенью и зимой правительство ожидает вторую волну пандемии. Граждане же, как и везде, ждут не дождутся, когда снимут карантин. Подробнее о текущей ситуации в Речи Посполитой рассказала Виктория, старший аналитик данных (Senior LDI Analyst).

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

Ограничения в связи с карантином в Варшаве такие же, как и во всей Польше: дистанция между людьми от 2 метров, обязательные маски вне дома, не собираться более чем по двое за исключением членов семьи.

Работают продуктовые магазины, аптеки, заправки, газетные киоски, почтовые отделения, магазины бытовых товаров и техники. Ограничения по количеству одновременно находящихся там людей зависят от количества касс. Общественным транспортом можно свободно пользоваться, только ограничено количество пассажиров. С 20 апреля можно гулять в парках и лесах. Все стараются придерживаться рекомендаций и выходить только по мере необходимости, на улицах действительно мало людей и машин. Коронавирус в Европе: карантин во Франции продлён до 11 мая, «Мрия» в Варшаве и «Великая самоизоляция» экономики © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

Эмоции уже утихли — давно нет пустых полок, страх в глазах исчез. Мы с мужем привыкли и научились жить в условиях карантина. Я работаю удаленно без проблем, хотя зарплату понизили на 5%. Это ничто по сравнению с тем, что переживает сфера услуг: многие потеряли работу, ушли в бесплатный отпуск или в лучшем случае работают на неполную ставку. Плохо и тем, кому приходиться сидеть дома с детьми. В общем, все хотят только одного: чтобы все это закончилось и можно было вернуться к нормальной жизни.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

Малый бизнес может получить освобождение от налогов и кредитные каникулы на несколько месяцев, но этого недостаточно. Те, у кого есть возможность, стараются переквалифицироваться и подстроиться под сегодняшнюю реальность. Много предложений по работе курьером или продавцом в продуктовом магазине, аптеке.

- Заметен ли рост цен?

Рост цен особо не ощущается — они и так незаметно растут все время. Стараемся поддерживать польского производителя и покупаем товары местного производства. Конечно, цена на популярный нынче товар — маски и латексные перчатки — выросла на 100 и 200% соответственно. Эти товары не так просто купить, поэтому люди шьют маски сами или на продажу.