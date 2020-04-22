Однако проблема с вакциной до сих пор не решена. Это значит, что осенью и зимой правительство ожидает вторую волну пандемии. Граждане же, как и везде, ждут не дождутся, когда снимут карантин. Подробнее о текущей ситуации в Речи Посполитой рассказала Виктория, старший аналитик данных (Senior LDI Analyst).
- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?
Ограничения в связи с карантином в Варшаве такие же, как и во всей Польше: дистанция между людьми от 2 метров, обязательные маски вне дома, не собираться более чем по двое за исключением членов семьи.
Работают продуктовые магазины, аптеки, заправки, газетные киоски, почтовые отделения, магазины бытовых товаров и техники. Ограничения по количеству одновременно находящихся там людей зависят от количества касс. Общественным транспортом можно свободно пользоваться, только ограничено количество пассажиров. С 20 апреля можно гулять в парках и лесах. Все стараются придерживаться рекомендаций и выходить только по мере необходимости, на улицах действительно мало людей и машин.
- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?
Эмоции уже утихли — давно нет пустых полок, страх в глазах исчез. Мы с мужем привыкли и научились жить в условиях карантина. Я работаю удаленно без проблем, хотя зарплату понизили на 5%. Это ничто по сравнению с тем, что переживает сфера услуг: многие потеряли работу, ушли в бесплатный отпуск или в лучшем случае работают на неполную ставку. Плохо и тем, кому приходиться сидеть дома с детьми. В общем, все хотят только одного: чтобы все это закончилось и можно было вернуться к нормальной жизни.
- Как обстоят дела с зарплатой и работой?
Малый бизнес может получить освобождение от налогов и кредитные каникулы на несколько месяцев, но этого недостаточно. Те, у кого есть возможность, стараются переквалифицироваться и подстроиться под сегодняшнюю реальность. Много предложений по работе курьером или продавцом в продуктовом магазине, аптеке.
- Заметен ли рост цен?
Рост цен особо не ощущается — они и так незаметно растут все время. Стараемся поддерживать польского производителя и покупаем товары местного производства. Конечно, цена на популярный нынче товар — маски и латексные перчатки — выросла на 100 и 200% соответственно. Эти товары не так просто купить, поэтому люди шьют маски сами или на продажу.