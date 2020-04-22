Украина прожила первый президентский год Владимира Зеленского. От радужных надежд 73% избирателей, сделавших из популярного артиста главу государства, мало что осталось. Но говорить, что рейтинги президента рухнули, неверно

В апреле 2019-го Владимир Зеленский триумфально выиграл президентские выборы и заручился невиданной прежде на Украине поддержкой избирателей в 73%. Казалось, что после получения всей полноты власти — монобольшинства в парламенте и своего Кабмина, — можно приступать к масштабным преобразованиям страны.

Однако вскоре оказалось, что новый президент и его команда хорошо говорят о будущей работе и реформах, но вот как их проводить, имеют смутное представление. После нескольких кадровых и коррупционных скандалов романтический ореол новой власти окончательно померк. А тут, как назло, подоспел коронавирус на пару с экономическим кризисом.

Пользователи соцсетей отметили, что у Зеленского через год правления куда как меньше оптимизма и уверенности в своём положении — так как суровая политическая реальность оказалась совсем не такой забавной, как это рисовалась в сериале «Слуга народа». Чудеса политической смелости, которые обильно демонстрировал экранный персонаж Зеленского — Василий Голобородько, не случились в украинских реалиях 2020 года.

Об этом, подводя промежуточный итог президентства Зеленского, в частности, пишет российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Год назад избиратели Зеленского ждали от него чуда © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина. Год назад Украина проголосовала за Зеленского, отдав ему 73%. Это были первые не фальсифицированные выборы после госпереворота 2014 года. Хотя и не честные, и не свободные, потому что в них не смогли принять участие открытые противники Майдана и госпереворота и внешнего управления Украиной. 73% украинских избирателей голосовали за комедийного актера, который никогда не занимался политикой, потому что им так смешно? Нет, им совсем не смешно. А на Украине не комедия, а, наоборот, трагедия.

73% голосовали за Зеленского — против Майдана, и против всех политиков Майдана, и против всех политиков 25 лет независимости Украины. Граждане Украины ненавидят их всех за то, что они привели их страну к нынешней катастрофе и надеются, что Зеленский как не политик, сможет воскресить Украину. Воскресение Украины как чудо — вот такого чуда ждут избиратели от Зеленского», — подчеркивает он.

Как указывает политолог, на такую возможность Зеленский избирателям постоянно намекал, однако за год ничего не сделал.

«Но Зеленскому пока все это прощают, потому что понимают, что, чтобы выполнить эту программу, Зеленский должен совершить подвиг. Или обмануть всех, кто и есть реальная власть, висящая над страной.

Собственно, на это граждане и надеются, что Зеленский всех как-то обманет и сможет отвести страну к миру. Вернуться в Золотой Век Януковича уже невозможно. Но хотя бы просто чтобы был мир», — поясняет Марков.

В свою очередь украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети заметил, что год назад избрание комедийного артиста на роль президента было скорее отчаянным голосованием украинцев «против всех». Чечило: Избрание комедийного артиста год назад было голосованием «против всех» © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Голосование за комедийного артиста было, по сути, голосованием «против всех». Даже более того — требованием тотальной перезагрузки политической системы. Зеленскому отдавали не власть — ему отдавали право уничтожить власть. Но наивно при этом было ожидать, что Зеленский действительно это сделает. Поскольку избиратель сам не понимает, что именно он просит — уничтожить надстройку невозможно без уничтожения базиса, который эту надстройку породил», — отметил Чечило.

Но если подойти к итогам работы президента прагматично, картина получается совсем не радостной. По мнению общественного деятеля, одного из лидеров «Союза левых сил» Максима Гольдарба, в позитив Зеленскому занести нечего. Гольдарб: Зеленский за год не выполнил ни одного предвыборного обещания © Екатерина Чеснокова

«Ну что, с годовщиной…

Он обещал, что будет за нас и за Украину и что не хочет, чтоб ему и его родителям было стыдно. Мы поверили и год назад избрали: во-первых, яростно, до боли, ненавистно не хотели Порошенко, во-вторых, очень хотели верить.

Что исполнил за год из того, что обещал:

— О народовластии — не исполнил, его нет: ярчайший пример — 76% украинцев против продажи украинской земли, но президент и «зелёные слуги», втихаря, ночью, под покровом пандемии и в союзе с Порошенко, выставили ее на продажу.

— Суды так же недоступны для людей, как и при Порошенко. Судебная система разваливается, доверие к ней на нуле; порошенковский верховный суд остался.

— Внешняя политика Зеленского продолжила пронатовский и прозападный вектор порошенко, который доказал свою невыгодность и никчемность и разорительность для Украины. Усилена конфронтация с потенциальными союзниками Украины, такими как Куба, Беларусь. Основной чертой внешней политики осталось порошенковское подтявкивание западу, без учета собственных национальных украинских интересов.

— Никакой реформы СБУ не проведено — служба продолжает выполнять карательные функции политической полиции теперь уже «зелёного» режима», — резюмирует Гольдарб.

А вот бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что за прошедший год Владимир Зеленский так и не смог подобрать дееспособную команду управленцев.

«Президенту и его команде, используя все современные технологии очень хочется показать какой-то эффект от работы. Но к сожалению, признать нужно обратное. Как и его предшественник Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, обеспечивших ему 73 процента голосов избирателей во втором туре голосования…

У Зеленского есть понимание организации деятельности "95 Квартала". Это правда. Все говорят о жестком подходе, активном участии во всех сценариях и постановках, вникает во все детали. Но Украина не "95 квартал". Там есть экономика, энергетика, образование, медицина. То есть поле более широкое для деятельности. Поэтому Зеленский подбирает себе подобных, которые умеют прикалываться. Мы видели, как глава администрации Богдан ему постоянно нашептывал что-то на ухо. Такая практика в мировой политике — полный нонсенс. Президент идет на мероприятие полностью подготовленным. Какие-то детали ему могут подсказать, но не таким образом. Складывается впечатление, что глава офиса работает как суфлер, по театральному. Команды никакой. Отсюда и полный развал по всем направлениям», — написал Олейник.

Уничижительную характеристику профессиональному уровню команды президента дал политический и экономический эксперт Андрей Головачёв. Головачев: Зеленский за год уничтожил даже то, что еще как-то работало в Украине © Facebook, Головачев Андрей

«Кто нас будет спасать? Самое трагикомичное в нынешнем бюджете страны это то что в его доходную часть уже заложены 300 млрд гривен от кредита МВФ, получить который пока нет никакой гарантии, потому что Зеленский никак не решится испортить отношения с Коломойским…

Если произойдет несчастье и МВФ не даст нам кредит, то в стране наступят финансовый, экономический и социальный кризисы, справиться с которыми наше правительство будет не в состоянии. Значит, будет и политический кризис.

Надеюсь, вдумчивые граждане понимают, что результатом "правления" Зеленского в течении года является серьезное разрушение государственных институтов, которые до него кое-как еще работали, но сейчас близки к своей деградации из-за полного отсутствия контроля над ними, безнаказанности и вседозволенности», — подчеркивает он.

А вот киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети вообще не стеснялся в выражениях, подводя итоги годовой деятельности президента и его соратников. Лесев: Порошенко украл у страны пять лет, а Зеленский пока только год © Facebook, Игорь Лесев

«Он не лох какой-то, он просто украл у нас всех год жизни…

Был Петр Алексеевич Порошенко, а стал Петр Алексеевич Зеленский. И Петру Алексеевичу Зеленскому есть чем похвастаться.

Мир на Донбассе также невозможен, как и в лучшие годы Порошенко. Боевые действия идут даже с большей интенсивностью, чем они шли в 2018 году. Отброшена идея полного разведения войск. Не допущены никакие прямые переговоры с сепаратистами. На нормандской встрече не достигнуто абсолютно ничего. Мир — это война. Петр Алексеевич может гордиться, что ему не 42 года и что не он лох.

Гуманитарка. Вот тут все хорошо. Все по заветам Петра Алексеевича. И мовный закон действует, и в школах полностью ру-образование отменили, и борьба с «фейками» и «вражеской пропагандой» усиливается. Даже журналистов надумали маркировать по кошерности на взаправдашних и всех остальных, агентов Кремля», — напоминает Лесев.

Как аллегорично заметил украинский журналист, «шапка Петра Алексеевича ему не давит. Тот украл у нас 5 лет жизни, а этот пока только один год».

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook написал, что за год президентства Зеленский показал себя человеком, который не очень хочет что-то менять. Гужва: Зеленский не президент больших свершений, а конформист © Андрей Лубенский

«Еще год назад было понятно, что Зеленский — это не президент для больших свершений и перемен (хотя как раз за это и голосовал народ). Это человек, который будет идти по пути наименьшего сопротивления, минимизируя конфликты с людьми и структурами, которых он считает для себя важными», — подчеркнул он.

Но несмотря на общую критику у некоторых пользователей соцсетей все же нашлось пару одобрительный слов о президентстве Владимира Зеленского.

Так, украинский политический обозреватель Янина Соколовская написала, что первый год президентства Зеленского благодаря технократическому правительству Шмыгаля в целом возымел позитивный эффект. Соколовская: С сегодняшнего дня у президента заканчиваются оправдания

«Я вижу только один вариант: оценить год президентства Зе по работе правительства.

И в связи с тем, что человеческая память любит только свежую информацию, год Зе запомнится не Гончаруком, заявившим, что он профан в экономике, ни Богданом, сумевшим поссорить президента с его фракцией, ни Ермаком, попавшим в эпицентр скандала, а назначением спокойно и планомерно работающего Шмыгаля, к которому нет претензий, потому что его действия и высказывания не раздражают, а умиротворяют общество…

Вопреки всему и несмотря ни на что (список этого ничто долог), первый год президентства Зеленского благодаря правительству Шмыгаля возымел позитивный эффект. И это — очевидное-невероятное, снова произошедшее с нашей страной», — считает Соколовская.

Подводя итог рассуждениям пользователей соцсетей, стоит отметить: на Зеленского возлагали большие надежды, а теперь от них остались большие разочарования. При этом ситуация, отягощенная пандемией и экономическим кризисом, становится только хуже.