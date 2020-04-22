Тема коронавируса остаётся главной для всего мира. Но теперь в разных странах спорят не только о методах борьбы с вирусом, но и о его происхождении. При этом последний вопрос носит не столько научный, сколько политический характер

Так, обладатель Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории: «кто-то добавил генетические последовательности, в частности, ВИЧ, вирус СПИДа. Это неестественно. Это работа профессионалов, молекулярных биологов. Очень кропотливая работа», сказал Монтанье во французском телеэфире.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование о происхождении коронавируса COVID-19. А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС, что новый коронавирус появился не в Ухане, а был завезен в город извне.

Однако большинство учёных категорически отметают версию, что вирус создали искусственно. По их словам, это практически невозможно.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что первоисточник COVID-19 до сих пор не известен, но предполагается, что он передался от летучих мышей человеку через промежуточное звено. Об этом на брифинге во вторник, 21 апреля, заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Чаиб.

Пинчук: Есть основания полагать, что в "уханьском коронавирусе" есть американский след © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но необходимо выяснить, как вирус передался от летучей мыши к человеку. Совершенно очевидно, что существует промежуточный носитель, который передал заболевание от мышей к людям», — сообщила Чаиб.

«Никогда еще в мире такого не было»

Пока нельзя точно сказать, откуда взялся новый коронавирус, который привёл к пандемии, запустил эпидемию паники по всей планете и грозит обрушить экономики целых государств.

Но уже очевидно, что разрушительные последствия пандемии коронавируса коснулись всех стран: как развитых, так и развивающихся, никто не остался в стороне, говорит известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру. Он подчёркивает, что никогда в мире еще не было таких разрушительных экономических последствий.

«Мы на данный момент даже не можем оценить все результаты этого глобального кризиса, когда идет не просто спад, а когда останавливаются целые отрасли, такие как авиация, туризм, гостиничный бизнес и многое другое», — отметил социолог в интервью Украине.ру.

Копатько: В карантине каждый сам по себе, но что будет, когда станет ясно, что к прошлому нет возврата? © РИА Новости, Владимир Трефилов

Когда закончится сама эпидемия и каковы будут социально-экономические последствия, неизвестно никому, поясняет эксперт. Следовательно, планировать свою жизнь не могут огромные массы людей и целые государства — это абсолютно уникальная для мира ситуация.

Повод давить на Китай

Сейчас разные страны будут разгонять информацию об искусственном происхождении вируса — это неизбежно, уверен директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. США и оппоненты, конкуренты Китая в мире обязательно используют тот факт, что коронавирус впервые был зафиксирован именно в Китае, для обвинения Поднебесной. Поскольку идёт очень тяжелая политическая и экономическая игра вокруг будущего Китая.

«Мы видели, какими сложными были американо-китайские переговоры по торговле. И фактически на самом деле две эти страны сегодня определяют лицо мира в экономическом и военном плане.

Бортник: В пандемию США подвернулся инструмент давления на Китай © Facebook, Ruslan Bortnik

Экономика ударит сильнее, чем эпидемия?

Из-за эпидемии по имиджу Китая был нанесён сильнейший удар, то еще более мощный удар получили страны Евросоюза и Соединенные Штаты, которые до сих пор не могут справиться с коронавирусом. Об этом говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

«Возможно, Китай из-за своего строя сумел намного быстрее аккумулировать все силы и поэтому так легко справился. Евросоюз не так серьёзно подошел к этому вопросу, потому что в любых демократиях не так просто решать эти проблемы, как при диктатуре», — отметил эксперт.

В то же время Сихарулидзе считает, что эпидемия паники и экономические проблемы принесут гораздо больше вреда, чем сам вирус.

«Понимаю, что это может показаться очень циничным, но сколько человек погибло от пандемии? Более 170 тысяч? Это ничто… В Индии рождается в год 17-18 миллионов человек. С точки зрения человеческого ресурса Земля ничего не потеряла.

«Страны Европы оказались среди проигравших». Политолог Сихарулидзе о последствиях пандемии коронавируса © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Тут как на войне»

Социально-экономические последствия эпидемии могут оказаться страшнее вируса, но тут вопрос в критерии оценки. Об этом говорит директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«В чём считать? Если в долларах, будет одно, потому что жизнь среднестатистического украинца будет стоить $50, а жизнь американца-миллионера, который может погибнуть от коронавируса, будет стоить $20 тысяч. Но это всё равно будет цена», — сообщил эксперт, добавив, что общую цену представить будет сложно.

Правительства будут скрывать реальное положение вещей, поясняет политолог, поскольку это вопрос национальной безопасности для многих стран. Кроме того, есть разные методики подсчета, разные математические модели.

Рудяков: Раз США ведут расследование по коронавирусу, значит, они уже знают, кто виноват © Алексей Куденко

«Есть огромные риски»

В январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе обозначили дилемму: выбор между бедностью и экологией, напоминает Руслан Бортник. А сегодня эта дилемма трансформировалась в кризис между бедностью и эпидемией.

«То есть вопрос стоит между недопущением распространения эпидемии, которая несёт угрозу жизням 5% людей, и недопущением разрушения экономики, которое несет угрозу жизням — в зависимости от уровня страны — от 20 до 90% людей», — обрисовал положение дел эксперт.

По его словам, этот кризис может привести к обеднению значительной части населения, особенно в странах третьего мира, может привести к формированию новых волн "бархатных" и арабских революций под другими названиями, новых волн дестабилизации и разрушения политических систем, к обострению противостояния между ключевыми центрами влияния, ожесточению гибридных противостояний на территории третьих стран.

«То есть тут есть огромные риски», — предупредил политолог.