После изменения госбюджета Украины правительство изменило и основные экономические макропоказатели. Украину ждет падение ВВП, рост безработицы и девальвация гривны

Кабмин ожидает падения ВВП Украины на 3,9% по итогам года. До кризиса планировалось, что украинская экономика вырастет на 3,7%. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы — 0,3%.

Прогноз курса на год установлен на уровне 29,5 грн/$ (83 руб./$). Предыдущий прогноз — 27 грн/$ (76 руб./$). Инфляция временно ускорится до 8,7%, но уже в следующем году должна вернуться к целевым 5%.

В то же время, уже во второй половине этого года, по прогнозам правительства, ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди основных причин — высокий спрос в мире на продукцию украинского АПК, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.

Песецкий: В отличие от Германии, Киев не волнуют проблемы бизнеса и населения © Facebook, Валерий Песецкий

Мировой кризис

По оптимистическому сценарию, МВФ прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3% и рост в 2021 — на 5,8%.

«По базовому сценарию Фонд предполагает, что не только принятые правительствами стран меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, но также — и усилия по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний.

Что не будет долговременной потери рабочих мест и масштабных проблем финсектора, в том числе — большого количества проблемных кредитов», — сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован на вебинаре от компании «Делойт».

По его словам, вряд ли все верят, что всё так и будет. А меры правительств всех стран мира будут эффективными.

«В случае, если все это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост экономики в 2021 в размере 5,8%. Для многих стран это восстановление будет лишь частичным.

Из-за того, что будет неполное восстановление в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около $9 трлн, а это больше, чем экономики Японии и ФРГ вместе взятые», — подчеркнул Рашкован.

Руководство МВФ ожидает, что эффект кризиса будет ощущаться до 2025 года, не меньше, и это по базовому сценарию. По менее оптимистическому сценарию — если пандемию не удастся сдержать во втором полугодии 2020 — глобальная экономика может снизиться на 6%.

А в случае перехода шока от пандемии на 2021 год, падение экономики может достичь еще 8%.

Удар по Украине

Мертвое умереть не может. Почему во время карантина в Украине патриотизм — самый выгодный бизнес © CC0, Pixabay

«Могу примерно сказать, что в последней декаде марта и в апреле Украина теряла относительно прошлого года более 15% официального реального ВВП гарантированно, и даже вероятно более 20%.

Какую-то часть из-за перехода экономики в тень, но большую часть физически. Само собой, речь не о годовом ВВП — столько его за месяц не потеряешь. Хотя по году падение в любом случае будет значительно бОльшим, чем в прогнозе Кабинета министров», — рассказал в комментарии Украина.ру директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Согласно оценкам руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, месяц карантина стоит экономике Украины 2,5% ВВП. Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упадёт на 4,5%, если после майских праздников будет полное ослабление карантинных мер и восстановление активности.

Каждый последующий месяц карантина будет добавлять 2,5 процентных пункта падения.

«То есть если карантин продлится до середины июня, то мы получим минус 7%», — заявил Паращий во время онлайн-семинара Cbonds Congress.

Пандемия коронавируса и введённый правительствами большинства стран мира карантин особенно болезненно ударил по туристической отрасли, дававшей работу миллионам людей.

По оценкам Всемирной ассоциации деловых путешествий, суммарные масштабы потерь отрасли могут составлять до $47 млрд ежемесячно. Украинская туристическая отрасль фактически полностью остановилась.

Въездные туристические операторы получают лишь единичные заявки на путешествия на 2021 год, гостиницы остановили свою работу, не работают экскурсоводы, экскурсионные бюро и практически весь сопутствующий бизнес, кормивший и развлекавший туристов.

Гончаров: 20% малого бизнеса после карантина не вернется к работе © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

По словам представителей туристического рынка, потери отечественного туризма и сопутствующих сфер составляют сотни миллионов долларов.

Всеукраинский карантин серьезно ударил по заведениям общепита. Даже крупные ресторанные сети, и ранее имеющие налаженную службу доставки, не смогли отбить потери от запрета на обслуживание клиентов в помещениях.

Это обусловлено как снижением среднего чека, так и постепенным падением спроса на заказ еды из ресторанов — с продлением карантина украинцы всё больше стали экономить и готовить дома. Заведения, которые попытались создать собственные курьерские службы после объявления карантина, в этом не преуспели.

Другие, при сотрудничестве со специализированными службами доставки, сталкивались с доводящей до нерентабельности продаж наценкой.

По мнению экспертов, в зависимости от даты завершения карантина, только в столице могут окончательно закрыться от 5% и до 40% всех ресторанов.

Как свидетельствуют результаты опроса исследовательского подразделения Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего, подавляющее большинство украинских предпринимателей заявляют, что продление карантина и усиление карантинных мер станут губительными для бизнеса.

В случае, если карантинные меры останутся без изменений, 69% предприятий оценивают потери в более чем 20% в течение 2020 года по сравнению с 2019-м.

Если карантин будет продлен до конца мая, то потери более 20% испытают уже 84% предприятий. А 44% — испытают потери более 60% или рассмотрят вариант закрытия бизнеса.

Цыплят по осени считают…

По словам экономического аналитика Александра Рябоконя, оценивать потери экономики Украины от вводимых правительством и местными органами власти карантинных мер для понимания точных цифр пока рано.

Александр Меламуд: переживет ли эпидемию коронавируса украинский бизнес? © Скриншот из видео Украина.ру

Весомая часть из них — это весьма хрупкий в украинских реалиях средний и малый бизнес, который, как и большая часть населения страны, не имеет существенной "подушки безопасности". Именно эта сфера и даст по окончанию карантинных мер наибольший рост безработицы.

По оценочным данным экспертов Торгово-Промышленной палаты Украины за месяц карантинных мер число безработных выросло более чем на миллион человек», - рассказал Рябоконь в комментарии Украина.ру.

По его словам, ситуация усугубляется продолжающимся массовым возвращением украинских заробитчан из стран Евросоюза, где они также потеряли работу. На Украине они пополнят армию безработных, а суммы денежных переводов в страну резко снизятся в этом году.

«Но ведь карантин продолжается, новые ограничения вводятся… Безусловно, последствия будут непростые — доходы среднего украинца будут снижаться, весьма вероятным выглядит также ускорение инфляции и существенный рост цен на ряд товаров (особенно импорт) и услуг.

В целом, действия украинской власти показывают, что практически единственным инструментом для смягчения экономических последствий она видит очередную кредитную программу от МВФ. Власть всячески пытается выполнить два главных условия кредиторов — введение рынка земли и решение вопроса с банками.

Кроме того, украинские банки рискуют получить проблему с невозвратом кредитов, транспортная инфраструктура понесет потери от сбоя логистики, бюджет понесет весьма ощутимые потери от недополучения налогов, таможенных сборов и от объявленных правительством вынужденных дополнительных социальных выплат пенсионерам, медработникам и другим группам населения.

Но подсчитать и оценить их уровень можно будет только после смягчения карантинных мер», — считает Александр Рябоконь.