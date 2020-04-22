Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП

Весь мир провёл пасхальные праздники в самоизоляции, и Молдавия в том числе. В таком состоянии республика живёт уже целый месяц. С 17 марта в стране официально введено чрезвычайное положение. Запрещена работа салонов красоты, кафе, всех магазинов, кроме продуктовых и тех, где продают антисептики и санитайзеры

Работают только аптеки, заправки и торговые точки, где можно приобрести всё для посевной кампании и сельхозработ.

Российская помощь: медоборудование и финансы

Главным событием последних дней стало прибытие в аэропорт Кишинева помощи, предоставленной Россией. Речь о самолете Ан-124, который доставил свыше 50 тонн медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 20 апреля

Самолет для доставки гуманитарного груза бесплатно предоставил президент России Владимир Путин по личной просьбе президента Молдавии Игоря Додона.

"Мы все попали в пандемию — весь мир. И выйдем мы только вместе, а не по отдельности. Мы стали свидетелями яркого примера взаимодействия: Россия на безвозмездной основе предоставила самолет, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза. Вместе мы победим в борьбе за здоровье людей!" — заявил Додон и отметил, что Молдавия также получила от России деньги — кредит на 200 миллионов евро.

Будет ли продлён режим ЧП?

Этот вопрос задают себе все жители Молдавии, но власти признают: дальнейшие действия зависят от эволюции ситуации.

«Молдавия изначально ввела чрезвычайное положение сроком на 60 дней. То, что происходит во многих странах, когда власти продлевают режим ЧП, демонстрирует, что принятое решение было верным», — пояснил Игорь Додон.

Республика на данном этапе идёт по самому оптимистичному из трёх сценариев: в конце марта представители ВОЗ сказали, что, если в стране будет ситуация, как в Албании (у них средний прирост составил 11%), тогда у Молдавии будет до 3 тысяч заболевших до конца апреля.

«Сейчас средний прирост за последние 6 дней составил 9,3-9,4%, то есть у нас более оптимистичный сценарий из всех трёх, которые прогнозировались изначально. Почему? Потому что мы ввели более жёсткие ограничения на первоначальном этапе. Когда был выявлен первый случай, через два дня мы ввели ограничения в школах, детсадах и так далее», — сказал президент.

Если такая динамика продолжится, в конце апреля будет возобновлена некоторая экономическая деятельность, а 15 мая, вероятно, режим ЧП завершится. Но массовые мероприятия будут запрещены на протяжении нескольких месяцев после отмены чрезвычайного положения.

«Даже если чрезвычайное положение будет отменено, запрет на организацию массовых мероприятий продлится еще несколько месяцев. Это происходит во всем мире. Существует риск возвращения вала заболеваний», — объяснил Додон и привёл в пример Германию и Австрию, которые намерены ограничить проведение массовых мероприятий до 31 августа 2020 года. Карантин в Кишиневе: богатые изолировались в машинах и подпольных ресторанах, бедные - толпятся в транспорте © Войтенко Мирослав

Как будет «оживать» Молдавия?

Предположительно республика пройдёт через несколько этапов.

1-й этап. Будут сняты ограничения на некоторые виды деятельности, в том числе заработают кафе, рестораны, госучреждения, магазины.

2-й этап. Закончится режим ЧП 15 мая.

3-й этап. Будут сняты ограничения для детских садов и школ (когда это произойдет, пока неизвестно)

4-й этап. Власти снимут ограничения для массовых мероприятий.

Ждать ли «второй волны» вспышки коронавируса после Пасхи?

Пасхальные праздники на самом деле должны стать решающим периодом, потому что жители страны отправились в села, чтобы отметить светлый праздник. Через неделю пройдёт инкубационный период, и станет ясно, есть ли новая вспышка больных коронавирусом после Пасхи.

Власти зарегистрировали повышенный поток людей и автомобилей из городов в села и обратно в пятницу, 17 апреля, и в понедельник, 20 апреля.

«Пока сложно сказать, каким будет эффект от того, что определённая часть жителей отправилась в села на праздники. Хочется верить, что в пятницу-субботу не будет вспышки новых случаев», — заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Ранее он обещал, что кафе и рестораны могут открыть, если до конца апреля количество зараженных будет менее 3 тысяч человек. Пока в Молдавии официально 2614 зараженных коронавирусом. Страна замерла в ожидании динамики.