Спрос на нефть сократился настолько, что нефтедобытчикам её негде хранить. А продавцы вынуждены ещё и доплачивать покупателям, лишь бы избавиться от запасов. В этой ситуации президенту США Дональду Трампу будет нелегко: если он не договорится с Россией, Саудовской Аравией и всей ОПЕК, случится крах сотен американских компаний

20 апреля произошло невиданное прежде событие. По завершении торгов на нью-йоркской товарной бирже стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала ниже нуля и составила —$37,63 за баррель. Иными словами, продавец фьючерса не просто не получит прибыль, а должен ещё и доплатить покупателю. К утру 21 апреля показатели вернулись в положительную зону, и цена составила $1,40. Таким образом, обновился исторический минимум цены на нефть, который был зафиксирован 1 апреля 1986 года, тогда бочка топлива стоила $10,42. «Перл-Харбор для американских нефтедобытчиков». Америка с ужасом ждет прибытия саудовского нефтяного флота © СС0, Pixabay

Нефть марки WTI, добываемая в Техасе, в отличие от нефти марки Brent, на которую ориентирован мировой рынок, напрямую связана с физическими поставками, поэтому её цена ниже Brent. А используется WTI в основном для производства бензина.

К слову, расценки на автозаправках вслед за стоимостью нефти не снизились.

Стечение обстоятельств или сговор?

К обвалу котировок привела совокупность нескольких факторов.

Во-первых, из-за ограничений, введённых для сдерживания распространения эпидемии коронавируса, по всему миру сократились транспортные перевозки, сократилось промышленное производство, соответственно, спрос на нефть упал. В апреле, по оценке Международного энергетического агентства, предложение превысит спрос на 29 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, топлива настолько много, что его негде хранить. Все хранилища, в которых осталось хоть сколь-нибудь свободного места, активно заполняются. Терминал Кушинг (штат Оклахома) — ключевой нефтяной хаб США, где происходит реальная поставка нефти, — может быть переполнен уже в ближайшие недели. Только за последнюю неделю запасы там увеличились до 55 млн баррелей при вместимости 76 млн баррелей. Плавучие танкеры тоже уже заполнены.

В-третьих, против энергетиков сыграло время. Снижение цены коснулось майских фьючерсов, срок исполнения которых истекал 21 апреля, а при нынешней ситуации на биржах покупать их никто не хочет. При этом июньские фьючерсы остались в плюсе (более $20).

В-четвёртых, о себе дала знать неспособность участников ОПЕК+ договориться в марте о продлении сделки, придти к компромиссу страны смогли лишь в середине апреля. Украинский политолог посоветовал не радоваться падению цен на нефть © Facebook, Юрий Романенко

Кроме того, есть версию, что обрушить цены помогли спекулянты. Такого мнения в частности придерживается бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, на своей странице «ВКонтакте» он написал: «То, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов (даже с учётом затоваривания рынков), напоминает картельный сговор. Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учётом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»).

Нефтяная игла поломана: что дальше?

Президент США Дональд Трамп пытается преподнести сложившуюся ситуацию как окно новых возможностей. На брифинге 20 апреля он сказал: «Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. Это всего лишь финансовое давление. Никто ранее не слышал об отрицательных ценах на нефть, но это на короткий период времени. Если вы посмотрите на месяц вперёд, думаю, цена где-то $25-28 за баррель».

Он также сообщил о намерении на фоне рекордно низкой цены заполнить национальные нефтяные резервы и направить в хранилища до 75 млн баррелей, за счёт чего Штаты получат нефть по правильной цене.

Технически такая возможность есть: стратегический нефтяной резерв США сейчас заполнен на 635 млн баррелей, если добавить ещё 75 млн, то получится 710 млн, а максимальная вместимость составляет 713,5 млн баррелей. Таким образом, после такого манёвра места для хранения почти не останется.

Однако реализации плана Трампа мешает Конгресс: законодатели отказалось выделить финансирование Министерству энергетики на закупку дешёвой нефти у американских производителей, и ведомству пришлось приостановить закупку. В такой ситуации не исключено, что на заседании железнодорожной комиссии Техаса, в ведении которой находятся вопросы добычи, 21 апреля компании договорятся о сокращении объёмов добычи в крупнейшем нефтяном штате страны.

Однако и такие меры могут не сработать, если нефтяные котировки в скором времени не пойдут вверх. В эфире телеканала CNN эксперт нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy Артём Абрамов предупредил, что весьма неплохой будет цена хотя бы $30 за баррель, но при $20 за баррель 533 американские нефтяные компании могут обанкротиться, а при $10 и ниже такая участь постигнет свыше 1100 компаний. Борис Марцинкевич: Будущее мировой цены на нефть в руках медиков © Скриншот из видео Украина.ру

В этой ситуации Трампу срочно нужно что-то делать и, очевидно, делать вместе с остальными нефтедобывающими странами. Бывший советник Министерства торговли США во времена 42-го президента Билла Клинтона, а ныне сотрудник научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Ян Калицки накануне заявил: «Дальнейшее снижение цен на нефть ярко подчеркивает недостаточность сокращений объёмов нефтедобычи, о которых договорились Саудовская Аравия и Россия. Спрос на нефть находится на историческом минимуме в связи с COVID-19, и президенту Трампу придётся вновь вмешаться, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина, саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и страны ОПЕК+ дополнительно сократить уровень добычи и спасти американскую нефтяную отрасль».

Пока о контактах хозяина Белого дома со лидерами России и Саудовской Аравии не сообщалось, но сам Трамп на брифинге 20 апреля, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что изучит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии. При этом сам Эр-Рияд, как сообщили источники газеты The Wall Street Journal, может начать сокращать добычу не в мае, как договорились страны ОПЕК+, а раньше. Иначе может быть слишком поздно, и ситуация выйдет из-под контроля.

Пока политики ломают голову, как спасти положение, в игру вступают спекулянты. Экономист американский компании Kpler Inc., сотрудничающей с нефтегазовой отраслью, Рид Айэнсон в интервью газете The Wall Street Journal допустил, что трейдеры, у которых есть свободные танкеры, могут наполнить их сырой нефтью и отправить дрейфовать до тех пор, пока цены ни вырастут. И тогда их прибыль сложится из разницы в стоимости самого топлива и ещё из разницы стоимости его транспортировки, которая тоже вырастет.

Кроме того, тот, кто купил майский фьючерс по отрицательной цене, получит не только нефть, но и доплату от продавца.

Безусловно, властям США нужно предпринимать какие-то меры на внутреннем рынке, чтобы насколько можно смягчить последствия нефтяного шока для отечественных производителей. Но пока ситуация не стабилизируется на мировом рынке, в полной степени меры не сработают, поэтому Трампу, хочет он этого или нет, придётся снова договариваться с Москвой и Эр-Риядом как крупнейшими игроками в энергетической сфере.