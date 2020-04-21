По состоянию на 12:00 21 апреля в мире зафиксировали почти 2 миллиона 479 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 170 тысяч человек скончались

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Китае, однако сейчас эта страна оказалась на восьмом месте по заболеваемости — там 84 тысячи заразившихся.

По числу выявленных зараженных лидируют США: там обнаружено почти 788 тысяч больных, больше 42 тысяч человек погибли. На втором месте Испания — больше 200 тысяч заразившихся и почти 21 тысяча скончавшихся. В Италии около 181,2 тысячи заболевших и больше 24 тысяч умерших.

Большое количество заразившихся также во Франции (156,5 тысячи), Германии (больше 147 тысяч), Великобритании (125,8 тысячи), Турции (почти 91 тысяча), Иране (83,5 тысячи)

Ситуация в России

В России с начала эпидемии зафиксировали 47 тысяч 121 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Только за прошлые сутки количество заболевших увеличилось на 4 тысячи 268 человек.

Лидерами по числу заболевших среди регионов остаются Москва (26 350, +2026), Московская область (5241, +578) и Санкт-Петербург (1846, +86).

Значительный рост случаев заболевания зафиксирован в Нижегородской (759, +113), Ростовской (292, +60), Мурманской (400, +46), Калужской (258, +70) областях и в Чеченской республике (264, +45).

За все время с начала эпидемии благополучно излечились от коронавируса почти 3,5 тысячи человек. По всей стране проведено более 2,05 млн тестов на COVID-19.

Общее число погибших в стране достигло 405. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что низкая смертность в стране — результат работы медиков, которые с самого начала эпидемии начали отслеживать случаи внебольничной пневмонии.

В России пока нет единого мнения о том, когда наступит пик заболеваемости. Заслуженный врач РФ Александр Карабиненко считает, что эпидемия может продлиться до конца лета. А глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется на более оптимистичный сценарий и считает, что пик может наступить до мая. Скворцова в беседе с Владимиром Познером не исключила, что коронавирус всё же мог быть создан искусственным путем.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП. По его словам, в далекой перспективе увеличение расходов на медицину до уровня 10% ВВП может быть реально, так как «здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились».

Карантин глазами простых людей, Россия, Майкоп. Коронавирус - это испытание страхом © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Власти Ярославской области усилили профилактические меры на посту ДПС Переславля-Залесского — южных границ региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал от глав районов изолировать всех людей, прибывающих в регион. Ужесточен контроль за въезжающими и в Тульской области. Кроме того, до 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов.

Транспортные ограничения вводят в Тамбовской и Калужской областях. В городских округах Калужской области с понедельника и как минимум до конца недели общественный транспорт работает в ограниченном режиме и запущен в первую очередь для того, чтобы перевозить работающих жителей двух городов.

В Липецкой области электронные пропуска ввели для передвижения по Липецку, Ельцу, Задонску и Чаплыгину.

Первые 20 пациентов с коронавирусом поступили в инфекционную больницу в Москве, которую построили за месяц. Центр рассчитан на 800 коек, мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медиков. Анализы проводятся в собственной лаборатории. Сообщается, что ее мощности позволяют организовывать 10 тысяч исследований в сутки.

Власти страны планируют продлить режим самоизоляции и нерабочих дней. Рассматривается три варианта — на майские праздники, до середины месяца и до 1 июня.

Производители продуктов просят премьер-министра Михаила Мишустина помочь отрасли и наложить мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство не исключает, что при пессимистичном сценарии российскую экономику ждет падение на 7,5%.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» нашел добровольцев для доклинических испытаний вакцины, которые продлятся с мая до июня. Минобороны России решило открыть двери военных медучреждений для гражданских. Теперь в случае необходимости россиян будут лечить даже в воинских частях.

«Роскомнадзор» заблокировал сайт украинского министерства по делам оккупированных территорий за информацию о том, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках якобы скрывают истинное положение дел с коронавирусом.

Коронавирус и Украина

МВД Украины пригрозило священникам тюрьмой из-за COVID-19 © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области — болезнь обнаружили примерно у тысячи человек. Зато самый низкий показатель в Черниговской области — с начала 2020 года болезнь подтвердили лишь у 13 человек.

На этой неделе карантин в стране не закончится. В ближайшие дни правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем его продлит. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал предварительную дату — до 12 мая, и это как минимум. То есть украинцев обяжут сидеть дома все майские праздники.

В ближайшей перспективе въезжать в страны Евросоюза украинцам будет нельзя, но исключение сделают для отдельных категорий заробитчан. В Европу они смогут попасть лишь на сбор урожая в строго лимитированном количестве.

В связи с ростом количества заболевших медицинских сотрудников Минздрав Украины закупил 71 тысячу китайских костюмов биозащиты, которые планируется распределить по всей стране.

В ведомстве прогнозируют новую вспышку заболеваемости через 5-10 дней, поскольку, несмотря на жесткие карантинные ограничения, в храмах на Пасху собиралось множество людей.

По расчетам Национальной академии наук, на Украине ожидается два пика заболеваемости. Первый из них попадает на конец апреля, а второй будет в промежутке от 3 до 8 мая.

Во Львове патрульные с громкоговорителями поблагодарили медиков за работу.

Ситуация в мире

В ООН потребовали справедливого доступа к вакцинам против коронавируса: все 193 государства-члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за общедоступность будущих вакцин от коронавируса. В документе страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат «справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от COVID-19».

Впервые в истории: цена на нефть стала отрицательной © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Китае вакцина от Covid-19 прошла успешное тестирование на обезьянах.

Правительство Австралии сняло ограничения на продажу алкогольных напитков из-за рекордного спроса. С конца марта каждый житель страны мог ежедневно приобрести не более одного ящика пива (24 единицы) и одного ящика вина (12 бутылок).

Жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии данных относительно пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения ответила президенту Дональду Трампу на критику в свой адрес. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19. Ранее американский лидер прекратил финансирование ВОЗ, обвинив медиков в сокрытии информации о вирусе.

Известный финансист и писатель, автор книги «Чёрный лебедь» Нассим Талеб предсказал смерть мегаполисов после коронавируса. Он объяснил, как пандемия изменит бизнес и мировоззрение людей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты. Таким образом президент планирует сохранить рабочие места американцев и продолжить борьбу с распространением коронавируса.

В ряде стран постепенно начинают ослаблять ограничения, введенные из-за распространения инфекционного заболевания COVID-19 на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Так, в Иране с понедельника начинают открывать междугородние автомагистрали, также в рамках ослабления введенного из-за COVID-19 режима строгой изоляции возобновили работу и крупные торговые центры.

В ряде регионов ФРГ в понедельник также открылись магазины площадью до 800 квадратных метров. В Берлине, который является столицей и отдельной федеральной землей, пока открыты только продуктовые магазины, магазины хозтоваров и некоторых услуг, например, точки по ремонту мобильных телефонов.

В Норвегии с понедельника возобновили работу детские сады, об этом объявляла ранее премьер-министр страны Эрна Сульберг. Кроме того, норвежцам разрешат выезжать в загородные коттеджи.

Со следующей недели поэтапно снимать ограничения общенационального карантина начнут и в Новой Зеландии.

В США прошли протесты, участники которых призывали к отмене введенных из-за пандемии ограничений. Так, в штате Кентукки после таких протестов отмечается увеличение ежесуточного прироста случаев заражения коронавирусом.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица