В апреле 2019-го Зеленский был настолько триумфатор, что даже Порошенко решил не становиться смешным. Ушел в «тину» собраться с силами для нового боя. Не прогадал: Зеленский и сегодня, год спустя, выглядит таким же слабым и некомпетентным, как и год назад. Чудес не бывает. Страна получила то, что выбирала, — 95-й квартал

Сегодня — год, как Украина избрала своим президентом Зеленского.

Осколки надежд

Такой победы, которой добился стендап-комик в 2019 году, не было в Украине до него ни у кого. О таких результатах можно было только мечтать. 75% активных сторонников при абсолютной моральной поддержке тех, кто не ходил на избирательные участки. И всего 25% отдавших голос противнику, действующему президенту, потерявшему доверие народа.

А значит, у Зеленского были стратегические резервы, а у Порошенко нет. Только ядерные 25% политически активных. Победителю досталось всё. Он мог брать и делать — никто бы не посмел ему перечить. Зеленскому советовали начать с нескольких месяцев энергичной диктатуры со сломом старого аппарата и посадок для острастки самых знаковых проворовавшихся «фюреров» евромайдана, а также их ближайшего окружения. Сделав это, Зеленский избавлялся от тех, кто оплачивает борьбу против него. Если бы он начал так, Украина не находилась бы в такой отчаянной безысходности и абсолютном тупике, в которых находится сегодня. Символичным стал объявленный карантин: государство и общество глубоко и безнадежно больны. Надежд на исцеление этого государства не осталось. Как говорил классик, «вождь привел страну к катастрофе, и я не вижу выхода из создавшегося положения». Никто не обещал, что в дороге будут кормить. Год Украины цвета знамени Пророка © president.gov.ua

За год Наполеон ставил Европу вверх тормашками, Ленин менял облик 1/6 планеты Земля, Сталин поворачивал мировую войну в свою пользу. Есть другие примеры, когда политики эффективно пользуются своей каденцией, ибо она — жизненное время граждан их государств. А жизнь, как известно, дается всего один раз. Социальное время лидер не имеет права тратить зря. Но Зеленский делал все наоборот. Он почему-то избрал стратегией бездействие.

Но почему? Очевидный и самый простой ответ: став президентом, он понял, что оказался не там, где он хоть что-то умеет, знает, может. Нельзя быть капитаном, не умея пользоваться секстантом. Невозможно работать дирижером, не умея читать партитуру. Зеленский не умеет быть президентом, не владеет профессией вождя и вообще не лидер государства. Поняв это, маленького, импульсивного актера охватил смертельный ужас, подобно герою греческого мифа Фаэтону. Юноше, дерзнувшему взять вожжи бога Гелиоса. В результате не вышло доехать даже до точки зенита. Управлять государством — это тяжелая работа. Без знаний и навыков, а главное, без команды профессионалов.

Зеленский взял с собой в свою парламентскую фракцию, правительство и правоохранительные органы таких же «фаэтончиков» — людей без биографии, репутации, образования, способностей, а порой без совести и чести. Никому не известные карлики, случайно шедшие мимо. А вместе с ними попали тысячи тех, кто верно служил Порошенко. Порохоботы, чиновники, майдановцы, «соросята» и агенты влияния каких угодно третьих стран.

Государство в смартфоне как оно есть

Есть афоризм: «Хочется — сбудется. Не сбылось — не хотелось. Кажется, что сбылось не то, — сбылось именно то!»

Нельзя было ожидать от совершенно некомпетентного случайного человека ничего, кроме фиаско. За год в стране ничего не изменилось ни в идеологии, ни во внутренней и внешней политике, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине, ни в экономке, ни в бизнесе, ни в правоохранительной системе. Напротив, с каждым днем все хуже и хуже. И вот «диджитализатор», обещавший «государство в смартфоне», остановившись, ужаснулся своему положению и стал спасаться в союзе с… побежденным соперником. Теперь фракция «Слуга народа» голосует хором с «Европейской солидарностью», набравшей чуть меньше года назад меньше всего голосов на внеочередных парламентских выборах. Это не поражение — это катастрофа.

У команды Зеленского изначально не было никакого плана действий, они не знали, что делать, даже хуже — не знали, как работать. Неопытность на уровне полного непонимания того места, где они оказались, привела к предсказуемому: профаны и дилетанты стали тяготеть к тем, кто хоть что-то умеет. А это порохоботы и спонсоры политсил — олигархи. Для последних все было предсказуемо, поэтому мешки с хрустящими валютой конвертами были заготовлены заранее. Даже надписаны фамилиями новых людей. Затем стали возвращаться старые кадры в виде советников и помощников. Самая длинная реприза Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К октябрю 2019-го все старые коррупционные схемы самовоспроизвелись. Вернулись «решалы», которым традиционно нужно сдавать валюту. Но поскольку Зеленский был не Порошенко, который сам эту политическую химеру создавал в 90-е, то его защитной реакцией от собственной некомпетентности стала «неподкупность». Зеленский не берет. Что-ж, всегда есть выход: «решалы» понесли конверты свите голого короля. В результате самовоспроизвелось и правительство со старыми лицами времен Порошенко.

До него самого же было рукой подать — он в зале Рады. Опытные шулеры легко манипулируют слабым президентом, который ничего не умеет. Об этом говорил на «прослушке» даже такое ничто, как Гончарук. За что и вылетел из схем: Зеленский не простил ему чистой правды, так что очень нетипично для себя с отставкой Гончарука проявил волю и характер. Но это принципиально ничего не поменяло. Корабль Украина тонет, на помощь никто не идет. Добавился карантин, добивающий несчастный малый бизнес кнутом и топором ограничений. Каждый пятый де-факто закрыт. Экспресс-опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией: 18% рассматривают вариант закрытия, 78% сообщают о потерях до 75% доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании. Вот вам государство, вот вам и смартфон!

Президент позиционной войны

Единственное направление, где Зеленский показал желание чего-то достичь, — внешняя политика, мир в Донбассе. Среди очевидных достижений: личная встреча с Путиным, реанимация "Нормандского формата" на уровне глав государств, обмен пленными. И все.

Украинский юрист, политик и блогер как никто лучше дал характеристику тому, как Зеленский умудрился спустить в унитаз даже это.

«10 декабря в Париже договорились через четыре месяца провести следующий Нормандский формат. Пошёл пятый месяц», — напомнил Андрей Портнов.

Тем временем Зеленский появляется в эфире ток-шоу известного телеведущего, на канале, принадлежащем известному олигарху, и мямлит: «Сначала контроль над границей, потом выборы». То есть озвучивал то, что было до него, при Порошенко. Опять двадцать пять! Случайно или нет, может быть из-за эпидемии, никаких разговоров о новой встрече в Нормандском формате больше не ведется. Даже в телефонном режиме. Никто вообще не общается с Зеленским — он оказался во внешнеполитическом вакууме. Тревожным звоночком, если не черной меткой, выглядит отказ канцлера ФРГ пообщаться с премьер-министром Украины Шмыгалем. Политолог Белашко: Зеленский остается представителем сил Майдана в Украине © Facebook, Сергей Белашко

«Власти не делают ничего для установления мира. Они не внесли ни одного законопроекта на тему выборов, ничего на тему Конституции, Минских соглашений или реализации Парижского коммюнике. Нулевая повестка и нулевой креатив. Если за год не продвинулись ни на шаг, уже никуда и не продвинутся, — заключает Портнов. — Неспособные, непрофессиональные и полностью некомпетентные».

Тем временем трехсторонняя контактная группа в Минске максимум может принять точки разведения вооружения в Донбассе, которые, кстати, уже утвердили, но публично пока никто не озвучивает. Торгуются и ставки поднимают. Но больших прорывов от этого заседания не стоит ожидать. Оно больше для создания информационного шума, что якобы процесс идёт. Имитация.

Триумф пандемии

В понедельник, 20 апреля, новый министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что карантин на Украине точно такой же симулякр. С вирусом элементарно некому бороться: прошлым летом Супрун написала приказ, которым сократила специальности для будущих врачей с 34 до 13.

Интереснее всего, кого именно сократили. Але ап: американская бандеровка убрала инфекционистов и эпидемиологов! И другие ненужные специальности: кардиолог, эндокринолог и т.д. Результат: выпускники всех медицинских вузов в состоянии неопределенности, не знают, что делать, будет ли интернатура, когда будут госэкзамены.

А что новый министр? Он обещал, что приказ Супрун отменит, но… зарплаты не будет! Ведь если медреформа с 1 апреля, то оплата интернам в нее не включена. Для тех, кто не понял, еще раз: Супрун ликвидировала подготовку в интернатуре инфекционистов и эпидемиологов. Именно тех, кто именно сейчас должен находиться на передовой борьбы с коронавирусом, о которой трещат пропагандистские СМИ.

И это только одна маленькая деталь того бардака, который царит в Минздраве Украины. В бытовой же повседневности «борьба» вот какая: после Пасхи семь областей Украины скрыли данные о больных коронавирусной инфекцией, новых зараженных, умерших, выздоровевших. Статистикой Минздрав не владеет. Это как на войне — если штабы фронтов вдруг решили прекратить докладывать в Генштаб обстановку. Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области оставили Киев без сведений о тестировании на коронавирус. Никто от гнева министра не пострадал. Лишь главному санитарному врачу Виктору Ляшко поручено узнать, что случилось.

Эпилог

Некомпетентный президент — горе стране. Картина маслом, всем всё понятно. Распаду Украины могут помешать только внешние силы и доноры. Но они тоже впали в ступор. Украина всем порядком надоела — почище коронавируса.

Качественно высказался об этом политтехнолог и блогер Владимир Петров: «За время карантина экология в Украине настолько очистилась, что Владимир Зеленский вернулся в «95 квартал». Владимир Александрович, шутки-шутками, но я напоминаю, что ваш министр внутренних дел полным ходом готовит переворот и уже привлёк в эту историю бывшего премьер-министра Яценюка и целого олигарха из Донецка. У вас из кармана власть выпала, поднимите её, пожалуйста! Быстро поднятое не считается упавшим».