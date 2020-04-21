Сегодня — год, как Украина избрала своим президентом Зеленского.
Осколки надежд
Такой победы, которой добился стендап-комик в 2019 году, не было в Украине до него ни у кого. О таких результатах можно было только мечтать. 75% активных сторонников при абсолютной моральной поддержке тех, кто не ходил на избирательные участки. И всего 25% отдавших голос противнику, действующему президенту, потерявшему доверие народа.
А значит, у Зеленского были стратегические резервы, а у Порошенко нет. Только ядерные 25% политически активных. Победителю досталось всё. Он мог брать и делать — никто бы не посмел ему перечить. Зеленскому советовали начать с нескольких месяцев энергичной диктатуры со сломом старого аппарата и посадок для острастки самых знаковых проворовавшихся «фюреров» евромайдана, а также их ближайшего окружения. Сделав это, Зеленский избавлялся от тех, кто оплачивает борьбу против него. Если бы он начал так, Украина не находилась бы в такой отчаянной безысходности и абсолютном тупике, в которых находится сегодня. Символичным стал объявленный карантин: государство и общество глубоко и безнадежно больны. Надежд на исцеление этого государства не осталось. Как говорил классик, «вождь привел страну к катастрофе, и я не вижу выхода из создавшегося положения».
За год Наполеон ставил Европу вверх тормашками, Ленин менял облик 1/6 планеты Земля, Сталин поворачивал мировую войну в свою пользу. Есть другие примеры, когда политики эффективно пользуются своей каденцией, ибо она — жизненное время граждан их государств. А жизнь, как известно, дается всего один раз. Социальное время лидер не имеет права тратить зря. Но Зеленский делал все наоборот. Он почему-то избрал стратегией бездействие.
Но почему? Очевидный и самый простой ответ: став президентом, он понял, что оказался не там, где он хоть что-то умеет, знает, может. Нельзя быть капитаном, не умея пользоваться секстантом. Невозможно работать дирижером, не умея читать партитуру. Зеленский не умеет быть президентом, не владеет профессией вождя и вообще не лидер государства. Поняв это, маленького, импульсивного актера охватил смертельный ужас, подобно герою греческого мифа Фаэтону. Юноше, дерзнувшему взять вожжи бога Гелиоса. В результате не вышло доехать даже до точки зенита. Управлять государством — это тяжелая работа. Без знаний и навыков, а главное, без команды профессионалов.
Зеленский взял с собой в свою парламентскую фракцию, правительство и правоохранительные органы таких же «фаэтончиков» — людей без биографии, репутации, образования, способностей, а порой без совести и чести. Никому не известные карлики, случайно шедшие мимо. А вместе с ними попали тысячи тех, кто верно служил Порошенко. Порохоботы, чиновники, майдановцы, «соросята» и агенты влияния каких угодно третьих стран.
Государство в смартфоне как оно есть
Есть афоризм: «Хочется — сбудется. Не сбылось — не хотелось. Кажется, что сбылось не то, — сбылось именно то!»
Нельзя было ожидать от совершенно некомпетентного случайного человека ничего, кроме фиаско. За год в стране ничего не изменилось ни в идеологии, ни во внутренней и внешней политике, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине, ни в экономке, ни в бизнесе, ни в правоохранительной системе. Напротив, с каждым днем все хуже и хуже. И вот «диджитализатор», обещавший «государство в смартфоне», остановившись, ужаснулся своему положению и стал спасаться в союзе с… побежденным соперником. Теперь фракция «Слуга народа» голосует хором с «Европейской солидарностью», набравшей чуть меньше года назад меньше всего голосов на внеочередных парламентских выборах. Это не поражение — это катастрофа.
У команды Зеленского изначально не было никакого плана действий, они не знали, что делать, даже хуже — не знали, как работать. Неопытность на уровне полного непонимания того места, где они оказались, привела к предсказуемому: профаны и дилетанты стали тяготеть к тем, кто хоть что-то умеет. А это порохоботы и спонсоры политсил — олигархи. Для последних все было предсказуемо, поэтому мешки с хрустящими валютой конвертами были заготовлены заранее. Даже надписаны фамилиями новых людей. Затем стали возвращаться старые кадры в виде советников и помощников.
К октябрю 2019-го все старые коррупционные схемы самовоспроизвелись. Вернулись «решалы», которым традиционно нужно сдавать валюту. Но поскольку Зеленский был не Порошенко, который сам эту политическую химеру создавал в 90-е, то его защитной реакцией от собственной некомпетентности стала «неподкупность». Зеленский не берет. Что-ж, всегда есть выход: «решалы» понесли конверты свите голого короля. В результате самовоспроизвелось и правительство со старыми лицами времен Порошенко.
До него самого же было рукой подать — он в зале Рады. Опытные шулеры легко манипулируют слабым президентом, который ничего не умеет. Об этом говорил на «прослушке» даже такое ничто, как Гончарук. За что и вылетел из схем: Зеленский не простил ему чистой правды, так что очень нетипично для себя с отставкой Гончарука проявил волю и характер. Но это принципиально ничего не поменяло. Корабль Украина тонет, на помощь никто не идет. Добавился карантин, добивающий несчастный малый бизнес кнутом и топором ограничений. Каждый пятый де-факто закрыт. Экспресс-опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией: 18% рассматривают вариант закрытия, 78% сообщают о потерях до 75% доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании. Вот вам государство, вот вам и смартфон!
Президент позиционной войны
Единственное направление, где Зеленский показал желание чего-то достичь, — внешняя политика, мир в Донбассе. Среди очевидных достижений: личная встреча с Путиным, реанимация "Нормандского формата" на уровне глав государств, обмен пленными. И все.
Украинский юрист, политик и блогер как никто лучше дал характеристику тому, как Зеленский умудрился спустить в унитаз даже это.
«10 декабря в Париже договорились через четыре месяца провести следующий Нормандский формат. Пошёл пятый месяц», — напомнил Андрей Портнов.
Тем временем Зеленский появляется в эфире ток-шоу известного телеведущего, на канале, принадлежащем известному олигарху, и мямлит: «Сначала контроль над границей, потом выборы». То есть озвучивал то, что было до него, при Порошенко. Опять двадцать пять! Случайно или нет, может быть из-за эпидемии, никаких разговоров о новой встрече в Нормандском формате больше не ведется. Даже в телефонном режиме. Никто вообще не общается с Зеленским — он оказался во внешнеполитическом вакууме. Тревожным звоночком, если не черной меткой, выглядит отказ канцлера ФРГ пообщаться с премьер-министром Украины Шмыгалем.
«Власти не делают ничего для установления мира. Они не внесли ни одного законопроекта на тему выборов, ничего на тему Конституции, Минских соглашений или реализации Парижского коммюнике. Нулевая повестка и нулевой креатив. Если за год не продвинулись ни на шаг, уже никуда и не продвинутся, — заключает Портнов. — Неспособные, непрофессиональные и полностью некомпетентные».
Тем временем трехсторонняя контактная группа в Минске максимум может принять точки разведения вооружения в Донбассе, которые, кстати, уже утвердили, но публично пока никто не озвучивает. Торгуются и ставки поднимают. Но больших прорывов от этого заседания не стоит ожидать. Оно больше для создания информационного шума, что якобы процесс идёт. Имитация.
Триумф пандемии
В понедельник, 20 апреля, новый министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что карантин на Украине точно такой же симулякр. С вирусом элементарно некому бороться: прошлым летом Супрун написала приказ, которым сократила специальности для будущих врачей с 34 до 13.
Интереснее всего, кого именно сократили. Але ап: американская бандеровка убрала инфекционистов и эпидемиологов! И другие ненужные специальности: кардиолог, эндокринолог и т.д. Результат: выпускники всех медицинских вузов в состоянии неопределенности, не знают, что делать, будет ли интернатура, когда будут госэкзамены.
А что новый министр? Он обещал, что приказ Супрун отменит, но… зарплаты не будет! Ведь если медреформа с 1 апреля, то оплата интернам в нее не включена. Для тех, кто не понял, еще раз: Супрун ликвидировала подготовку в интернатуре инфекционистов и эпидемиологов. Именно тех, кто именно сейчас должен находиться на передовой борьбы с коронавирусом, о которой трещат пропагандистские СМИ.
И это только одна маленькая деталь того бардака, который царит в Минздраве Украины. В бытовой же повседневности «борьба» вот какая: после Пасхи семь областей Украины скрыли данные о больных коронавирусной инфекцией, новых зараженных, умерших, выздоровевших. Статистикой Минздрав не владеет. Это как на войне — если штабы фронтов вдруг решили прекратить докладывать в Генштаб обстановку. Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области оставили Киев без сведений о тестировании на коронавирус. Никто от гнева министра не пострадал. Лишь главному санитарному врачу Виктору Ляшко поручено узнать, что случилось.
Эпилог
Некомпетентный президент — горе стране. Картина маслом, всем всё понятно. Распаду Украины могут помешать только внешние силы и доноры. Но они тоже впали в ступор. Украина всем порядком надоела — почище коронавируса.
Качественно высказался об этом политтехнолог и блогер Владимир Петров: «За время карантина экология в Украине настолько очистилась, что Владимир Зеленский вернулся в «95 квартал». Владимир Александрович, шутки-шутками, но я напоминаю, что ваш министр внутренних дел полным ходом готовит переворот и уже привлёк в эту историю бывшего премьер-министра Яценюка и целого олигарха из Донецка. У вас из кармана власть выпала, поднимите её, пожалуйста! Быстро поднятое не считается упавшим».