Руководство Украины начало специальные операции в Житомирской области, где уже несколько дней бушуют лесные пожары, ставшие бедствием национального масштаба. Причем новое бедствие стало следствием другого бедствия, тоже экологического

«О пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне… Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу», — сообщил утром, 20 апреля, в понедельник в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

В эти же дни, как сообщалось на сайте президента Украины: «По поручению Президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи. В нем приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко и глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко… Глава Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации». Как видим, и Владимир Зеленский держит руку на пульсе.

В чем конкретно выражается «антидиверсионная операция» в лесах и чем она отличается от «антитеррористической», уже хорошо знакомой по Донбассу, министр внутренних дел не уточнил. Единственная новость на сайте Национальной полиции о борьбе с пожарами опубликована 18 апреля и сообщает о том, что «полиция Киевщины задержала двоих молодых людей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень». Отсутствует информация и в интернет-ресурсах региональных главных управлений Нацполиции.

Между тем, налетевшая 16 апреля на Киев песчаная буря, как отметил в комментарии «Украинской правде» председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, «это необычное явление для нашего региона, последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад». По словам Чечеткина, пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.

В самой Житомирской области пылевая буря привела к апокалиптическим (или похожим на компьютерные игры) эффектам, полностью закрывая видимость, в том числе на дорогах, по поводу чего патрульная полиция области выпустила специальное заявление.

Хотя продолжается поиск поджигателей, Аваков отметил, что дело — в природных факторах: «Чудовищно сухая зима — уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники, и это особая проблема».

Но только ли в этом дело? Многие обратили внимание на странный момент — пожары пылают в украинской части Полесья, в том числе прямо на границе с Белоруссией, а через упомянутую границу, где природные условия такие же, — пожаров нет. Люди бьются за янтарь. Зеленский устроил кадровую чистку на Житомирщине © president.gov.ua

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич (сам по происхождению белорус) 18 апреля отметил этот момент в Facebook и обратил внимание на следующее: «Итак, есть в Житомирской области деревня Лычманы. Когда-то она была в лесу. Но снимки гугл мапс 2019 года показывают интересную картину. На север и северо-восток от деревеньки простирается лунный пейзаж бурштынового (янтарь по-украински — бурштын. — Авт.) промысла… Далее думаем. Добыча бурштына — это вода — это обезвоживание земли, грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами воды из ближайших болот и родников. То есть сухо. И куча ломаных веток (или думаете, копатели бурштына, расчистив лес под промысел, убрали ветки)… Низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период (в бурштыновые районы полиция вообще редко доезжает). И, естественно, отсутствие свежих противопожарных просек. Далее вопрос: и почему же на всех таких участках вдруг загорелось в 2020-м».

Действительно, на опубликованной Тышкевичем карте заметно, что леса горят как раз по границам «лунного пейзажа», где деревья и вся флора была уничтожена нелегальными разработчиками янтаря. Как происходит эта разработка, неоднократно писалось (и показывалось) за последние годы — деревья рубят, почву размывают потоком воды из мощной помпы. Из размытой земли выбирают янтарь, который можно продать за границу (особенно эту окаменевшую смолу хвойных любят китайцы, до падения экономики Китая за 1 тонну янтаря можно было получить до 2 млн долл.).

Три года назад в украинских СМИ было много публикаций о «Янтарной народной республике», как называли целые районы в Полесье, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, контролируемых нелегальными разработчиками янтаря. Силовики в эти места не совались — либо боялись вооруженной охраны разработок, либо «были в доле».

«В прошлом месяце в Ровенской области кое-где появились блокпосты — местные берут мзду за проезд к прииску. А уж перестрелки, передел зон добычи, пропажа людей с месторождений и драки стенка на стенку стали обычным делом. У нас давно появились свои «Гиви» и «Моторолы», — так красочно в мае 2017 года описывал ситуацию изданию «Страна» один из местных жителей.

Телерепортажи, снятые с коптеров, показывали настоящий «лунный пейзаж» в полесских лесах. И однажды — как было ровно 85 лет назад, 14 апреля 1935 года, в США после массовой распашки сухих прерий — сухая растительность загорелась, мощный ветер подхватил пыль и гарь от пожаров и понес на мегаполисы. То событие вошло в историю как «Песчаный котел» и привело к пересмотру экологической политики в стране.

Нечто подобное сейчас и происходит в Украине. Поэтому "террористы", поджигающие Украину, которых ищет глава МВД, это те самые бизнесмены-теневики, которые организовали в Украине незаконную добычу янтаря. Только они-то как раз не попадутся в расставленные для "террористов-поджигателей" сети.