Накануне второго тура президентских выборов 2019 года автор этой статьи разместил в Facebook шуточный пост о том, что он будет голосовать за Петра Алексеевича Зеленского. После голосования в Раде за рынок земли даже некоторые депутаты от «Слуги народа» интересуются, в чём разница между бывшим и нынешним президентами

Разница на самом деле есть, но стоит ли её считать существенной — всё ещё вопрос. Чтобы понять эту разницу, необходимо вспомнить мотивацию украинских избирателей, отдавших свои голоса за Владимира Зеленского.

Программа

Начнём с того, что мотивацией не было — практически никто не голосовал за программу. В первую очередь потому, что никакой разницы в программах Порошенко и Зеленского попросту не было. Более того, в принципиально важных моментах её и быть не могло.

Например, внешнеполитический курс на европейскую и евроатлантическую ориентацию закреплён в Конституции по инициативе Порошенко. В самом по себе таком закреплении ничего критического нет — большинство граждан Украины, по данным социологии, поддерживают вступление в ЕС, а относительное большинство — и в НАТО. Однако, «в нагрузку» к такой ориентации идут, например, сотрудничество с МВФ, а сотрудничество с МВФ предполагает введение рынка земли. Кстати, последнее было закреплено в предвыборной программе Зеленского, чего избиратели, разумеется, не заметили.

Вопросы мирного урегулирования на Донбассе законодательно описаны в т.н. «законе о деоккупации», который принципиально исключает возможность выполнения Украиной Минских соглашений. Зеленский, помнится, никогда с инициативой отмены этого закона не выступал, а значит и надежд на то, что он действительно прекратит войну, быть не могло.

Вообще в плане программных моментов Зеленский более последователен, чем Порошенко. Он взялся, например, за непопулярную земельную реформу, которую Порошенко оттягивал до последней возможности. Он же приступил к укрупнению районов, от которого Порошенко был вынужден отказаться ещё в 2015 году из-за сопротивления региональных элит и недовольства населения. Он вообще везунчик.

Не программа

Были, разумеется, моменты, не закреплённые в программе, но которые сами по себе обещали существенное изменение самой атмосферы в стране.

В первую очередь это сам язык кандидатов. Если Порошенко пытался переплюнуть записных фюреров, вёл себя агрессивно и постоянно пользовался языком вражды, то Зеленский был не в пример осторожнее, мягче. Говорил он, правда, то же самое, но этого люди не замечали — им достаточно было того, что говорилось иначе.

Надо, кстати, отметить, что это стилистическое отличие сыграло большую роль в сохранении рейтинга президента. Казалось бы, всё осталось как раньше — СМИ по прежнему рассказывают об «отражении российской агрессии», продолжается украинизация, бдительное СБУ хватает граждан за неблагонамеренные посты в социальных сетях… И, тем не менее, общее ощущение «оттепели» было более чем явным, о чём писали и говорили очень многие люди, включая записных «порохоботов» (те, понятно, выражали своё недовольство).

Осенью стало очевидным, что внешнеполитические выступления президенту пишут те же люди, которые писали все выступления Порошенко (или, по крайней мере, они руководствуются теми же «темниками»). В головы некоторых проницательных слушателей начали закрадываться мысли, что это несколько подозрительно, но думать о политике свойственно далеко не всем людям.

Без реакции осталось даже явное невыполнение Зеленским обещания пересмотреть закон о языке. Интересно, что Зеленскому самому нужен этот пересмотр просто исходя из его собственных же бизнес-интересов (продукт студии «Квартал 95» — русскоязычный и ориентирован на русскоязычную аудиторию). Но… Раньше он, по мнению Константина Бондаренко, панически боялся националистов, а сейчас они его партнёры по коалиции.

Гораздо более значимым являлось обещание посадить коррупционеров из старой власти. Тут тоже было много движений в нужном направлении, но… Назначение нового генпрокурора, которая обещала вплотную заняться делами Порошенко, попало на тот момент, когда Порошенко уже стал партнёром Зеленского. Похоже, что и самое это назначение было элементом торга между новоявленными партнёрами — Зеленский укреплял свои позиции…

Закончилась же деятельность генпрокурора ещё не начавшись грандиозным эпик-фейлом с «делом Стерненко» — ну не имеет генпрокурор права бояться протестов националистов. Тем более, в условиях карантина, когда «патриоты» нос на улицы не высовывают — ведь их жизнь принадлежит нации, а не коронавирусу…

Главное

Но вот главный фактор, из-за которого президент Зеленский по-прежнему остаётся популярным, состоит в том, что его приход к власти виделся избирателям как решительное обновление политической элиты.

Избирателям до чёртиков надоела смена лиц и партий, крутящихся в украинской политике ещё с 1998 года. Политический курс основную массу избирателей устраивает (они просто не видят альтернативы). Им хотелось заменить людей, которые этот курс проводят.

В этом отношении Зеленский полностью оправдал надежды избирателей.

Он сам человек, который был к политике близок, но в число представителей политической элиты не входил.

Он провёл в Раду целую толпу «ноунеймеров», «имеющих право на ошибку». Какими бы странными ни были эти люди, они, безусловно, новые, в политике на столько-нибудь заметных позициях не бывшие.

Он сформировал из таких же ноунеймеров правительство. Правительство оказалось абсолютно бесполезным и его пришлось отправить в отставку. Но попытка была, разумеется, зачтена. Более того, новое правительство тоже состоит из ноунеймеров, потому удар по репутации президента не был нанесён.

Резюме

Зеленский был обречён на то, чтобы стать «Порошенко-2», просто потому, что его избиратели не требовали от него изменения курса — только изменения персон при власти. Он с этой задачей справился.

Все остальные претензии к нему, как это часто бывает в жизни, не по делу. Фактически ему инкриминируют то, что он выполняет обещанное. Обещал рынок земли? Вот он, получите… Обещал снижение коммунальных тарифов (кстати, это была не его тема, а Юлии Тимошенко)? Снизил же… Немного, и потом опять повысили, но ведь снизил…

А тот же пересмотр языкового закона он обещал лишь на словах. Мир же он обещал «на украинских условиях», т.е., по факту, после решительной политико-дипломатической победы над агрессором. И чем он тут отличался от Порошенко?

В общем — мир несправедлив. Даже по отношению к Зеленскому.

Правда, к Порошенко он несправедлив ещё больше — что мешало ВОЗ объявить пандемониум, простите, пандемию, годом раньше? Тогда Порошенко точно остался бы президентом…