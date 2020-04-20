По состоянию на 21:00 20 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 444,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 167,9 тыс. человек скончались, свыше 642,4 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас эта страна оказалась на восьмом месте с результатом немногим более 84,2 тыс. заболевших. На первых местах в Европе Италия, где выявлено 181,2 тыс. больных коронавирусом, и Испания, вышедшая на первое место в Европе со 200,2 тыс. заболевших.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — в этой стране обнаружено более 770 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 41,3 тыс. человек, или 5,37% от числа заболеавших, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 13,31%, 24,1 тыс. человек.

В Испании пока около 20,8 тыс., во Франции — более 19,7 тыс. человек, в Великобритании — 16,5 тыс. человек, в Бельгии — 5,8 тыс., в Иране — почти 5,3 тыс., в Китае — более 4,6 тыс., в Голландии — 3,7 тыс.,

Россия готовит лекарство

В России по состоянию на 20 апреля зафиксировано 42 983 случая заболевания, 363 заразившихся умерло, 3 303 выздоровело. Смертность составляет 0,85%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Пик заболеваемости коронавирусом в стране при соблюдении всех мер профилактики будет в начале мая или даже раньше, заявил советник директора Федерального бюджетного учреждения науки (ФБУН)) «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато», — приводит слова Малеева РИА Новости.

Система больна? Разрушит ли коронавирус капитализм © AP, John Locher

Между тем уже через неделю будет готова тест-система, выявляющая антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, только у трети пациентов антитела обладают вируснейтрализующей активностью.

«В течение следующей недели в РФ будет зарегистрирована тест-система, определяющая наличие не в целом антител, а специфических вируснейтрализующих антител, которые помогут той категории больных, прежде всего, тяжёлым больным с коронавирусной инфекцией, чтобы выйти из этой негативной ситуации», — утверждает Горелов.

Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне, рассказала научный сотрудник центра Наталья Думченко.

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года. К клиническим исследованиям будут приступать только после получения разрешения министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом, как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре»,- сказала Думченко журналистам.

Украина в ожидании пика



На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 5710 случая заболевания, 151 заразившихся умерли (смертность 2.64% от числа заболевших), 359 выздоровели.

Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в начале мая, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Тем временем в Кривом Роге врачи, которые, прибыв на вызов к пациентам с подтвержденным COVID-19, констатировали необходимость их госпитализации, уезжали без пациентов, поскольку те их убедили в своем хорошем самочувствии.

Об этом рассказал начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко. По его словам, три человека с подтвержденным коронавирусом отказались ехать в больницу, сославшись на законы.

«18-19 апреля были получены из Днепра ПЦР тесты, которые подтвердили диагноз COVID-19 у 3 криворожан, болезнь у них проходит без повышения температуры и ухудшения самочувствия. После получения результатов тестов, осмотра пациентов и проведения всех необходимых мероприятий, заболевшим была предложена госпитализация в инфекционную больницу», — говорится в сообщении.

Однако они, ссылаясь на действующее законодательство, приказы Министерства здравоохранения и хорошее самочувствие, отказались от перевода их в больницу.

Еще одна женщина, у которой подтвержден диагноз, также ссылаясь на хорошее самочувствие и определенные семейные обстоятельства, отказалась от госпитализации.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в процентах к числу заболевших коронавирусом в мире зафиксирована в Италии. Страна долгое время была лидером по распространению инфекции в Европе и даже на короткое время становилась и лидером по числу зараженных.

Однако 20 апреля впервые с начала эпидемии число больных коронавирусом в стране без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки сократилось на 20 человек, сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, за сутки это число снизилось на 20, это впервые зарегистрированный положительный показатель», — приводит РИА Новости слова Боррелли.

Отметим, такие показатели были достигнуты вскоре после того, как в Италию отправилась группа российских медиков и специалистов войск химико-бактериологической защиты.

Итальянские власти и врачи неоднократно отмечали высокий уровень подготовки российских специалистов и высоко оценивали оказанную помощь.

Тем временем в США продолжают нагнетать антикитайскую истерию. На фоне приближающихся выборов президента и республиканцы, и демократы соревнуются в том, кто сильнее накажет КНР за коронавирус.

Кто создал пандемию? Китай и США обвиняют друг друга в разработке коронавируса SARS-CoV-2 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Президент Дональд Трамп в частности сказал, что Штаты считают вполне вероятным создание коронавируса COVID-19 в лаборатории в китайском городе Ухань.

Он даже намерен послать следователей в КНР. Кроме того, против Китая в США уже подан соответствующий иск на сумму $3 трлн.

Китайская сторона подобные обвинения отвергает, однако в США Поднебесную уже называют «наследником СССР» с ссоотвествующими негативными характеристиками (президент Рейган, например, называл СССР "империей зла").

Этой истерией оказались заражены и некоторые немецкие политики. Глава Минэкономразвития ФРГ Герд Мюллер обратился к Китаю с призывом раскрыть все обстоятельства появления COVID-19.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 апреля была вынуждена открещиваться от заявления коллеги по правительству, заявив, что слова Мюллера — его личная инициатива, а не согласованная позиция Кабмина.

«Нет, это не было согласовано, мы не говорили об этом. В правительстве ФРГ идет дискуссия на этот счет уже в течение долгого времени», — сказала Меркель.

В то же время она отметила, что «чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех».

Тем временем власти Бразилии намерены отменить карантин, наплевав на жертвы среди населения. Да, кто-то умрет, но такова жизнь, сказал президент Жаир Болсонару.

По его словам, уже через неделю карантин в стране может быть отменен. Видеозапись его разговора с прессой у резиденции главы государства была опубликована в Twitter 20 апреля

Болсонару последовательно выступает против продолжения карантина, так как это наносит удар по местному бизнесу. При этом он хладнокровно говорит о тех, кто умрет из-за того, что карантин отменят.

«Мы сожалеем об умерших, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут», — отметил Болсонару.

Он также честно предупредил сограждан, что коронавирусом по его словам переболеют порядка 70% бразильцев.

При этом он считает, что социальная изоляция не достигла цели и обернулась потерей рабочих мест и другими проблемами в экономике.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица