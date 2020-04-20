Украинское общество разочаровывается во многих действиях власти, особенно это касается мирного процесса в Донбассе. Но пока на первый план вышла борьба с коронавирусом, и власть имеет мощное преимущество над оппозицией, говорят политэксперты

В середине апреля Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные свежего соцопроса. Согласно ему, если бы досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы представители четырех политических партий.

За правящую партию «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 38% украинцев. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила бы 15,4%, «Оппозиционная платформа «За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко - 14,1% голосов избирателей. Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко пользуется поддержкой 9,1% жителей страны.

Также отмечается рост рейтинга партии блогера и журналиста Анатолия Шария. За него готовы проголосовать 2,9% украинцев. В ноябрьском опросе «Партия Шария» получила около 1,4%.

«Серпом по рейтингу» Зеленского. Появились подробности тайной встречи Гончарука и Шабунина © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Святослава Вакарчука. За политсилу готовы проголосовать около 2,8% опрошенных при необходимом минимуме для попадания в Раду в 5%.

Такие изменчивые рейтинги

Нынешние рейтинги показывают, что партия президента Зеленского «Слуга народа» во многом сохранила поддержку. На выборах осенью 2019 года «слуги» набрали 43,16%, сейчас за них готовы голосовать 38%. Для правящей партии в условиях непрекращающегося кризиса это отличный результат.

Впрочем, здесь есть два момента.

Момент первый. Бренд «Слуга народа» по-прежнему ассоциируется лично с Зеленским. У него уровень поддержки предсказуемо снижается (отсутствие прогресса в мирном процессе в Донбассе, экономические проблемы Украины, невыполненные обещания), но всё еще остается рекордно высоким для независимой Украины. Значит, он тащит за собой и рейтинг «Слуги народа».

Момент второй. Политологи предсказывали, что по рейтингу власти больно ударит принятие закона об открытии рынка земли. Но на фоне коронавирусного карантина и общих проблем в стране рынок земли отошёл на второй план. Акций протеста, естественно, не было — опять же из-за карантина. То есть уровень поддержки просел не сильно. Плюс срабатывает правило, что в тяжелые, похожие на военные времена (а эпидемию коронавируса сравнивают с войной), народ обычно сплачивается вокруг власти. Так происходит, например, во Франции, Германии, других европейских странах.

Так что рейтинг Зеленского и «Слуги народа» остаётся стабильно высоким.

«Кинули маски в лицо»: в Киеве неизвестные напали на активистов «Оппозиционной платформы» © zagittya.com.ua

Издание Украина.ру попросило украинских политологов оценить нынешнее состояние оппозиции в стране и перспективы разных политических сил, которые так или иначе противостоят правящей партии и президенту Зеленскому.

«Оппоплатформа»: борьба за мир

ОПЗЖ последовательно выступает за мир в Донбассе и политическое урегулирование конфликта — реализацию Минских соглашений. О завершении войны говорит и Зеленский, но он озвучивает иной путь: сначала Украина должна получить контроль над границей, и только после этого — выборы в Донбассе. С этим не согласны ЛДНР и Россия.

Из этого тупика выхода пока нет, и многие украинцы понимают, что скорого мира в Донбассе наверняка не будет.

Однако разочаровывающиеся в политике властей не обязательно будут голосовать за ОПЗЖ, отмечает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В этой же нише остаются «Оппозиционный блок», «партия Шария» и… частично «Слуга народа».

«Пока что вопрос мира в Донбассе отодвинут в сторону из-за страха перед эпидемией. Сейчас ключевую роль в общественном мнении играет именно ситуация с эпидемией. Вопросы мира в Донбассе, коррупции, тарифов, благосостояния отошли в сторону Они будут отражаться на электоральных настроениях чуть позже.

«Оппозиционная платформа» сможет частично подобрать эти голоса. Почему частично, потому что общество разочаровано и во власти, и в оппозиции в вопросах достижения стабильного мира и прогресса в реинтеграции Донбасса. «Оппозиционная платформа» до сих пор смогла аккумулировать в лучшем случае половину электората бывшей «Партии регионов», — рассказал Бортник.

«Попытка вытащить ушедших во внутреннюю эмиграцию»

Голоса найдутся: Бизяев рассказал о последствиях возможного раскола в «Слуге народа» © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Фесенко также говорит, что от снижения рейтинга Зеленского выиграет не только ОПЗЖ. По словам эксперта, электорат Зеленского очень разный, он не состоит из электората бывшей «Партии регионов».

«Я могу сделать такой прогноз. Даже если часть нынешних сторонников Зеленского через какое-то время перейдет на сторону ОПЗЖ, потолок рейтинга этой политической силы — 20%. Это бывшие сторонники «Партии регионов».

Но если начнёт воссоздавать свой проект Ахметов, если начнёт наращивать активность партия Шария и особенно Портнов, то не будет и 20%», — сказал политолог.

Сейчас украинцы разочаровываются не только и не столько миром или войной. Война в Донбассе «стала для большинства украинцев абстракцией, как война в Йемене, в Сирии», заявляет директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он поясняет, что люди больше замечают «разрушение медицины, деградацию образования, рост цен, ложь и глупость власти».

«Что касается динамики ОПЗЖ, то суть не в том, чтобы забирать голоса у Зеленского. ОПЗЖ в основном забирает голоса людей, которые вообще не ходят на выборы последние несколько лет», — сказал эксперт.

Он добавил, что, не имея возможности получить свое политическое представительство, эти люди ушли во внутреннюю эмиграцию. А сейчас Медведчук и Рабинович пытаются их из этой эмиграции вытащить.

Сила власти и шанс для оппозиции

Рейтинги «Европейской солидарности» Порошенко растут за счет инкорпорации избирателей «Голоса», объясняет Руслан Бортник: эта партия стремительно теряет свои рейтинги. «Батькивщина» набирает очки прежде всего за счет темы земли, но этот тренд пока слабый. Часть потерянных голосов «Слуги народа» переходит в категорию неопределившихся.

«В информационной части для власти сейчас идеальная ситуация, потому что общество сейчас испугано и потребляет информацию от органов власти. Они эксклюзивно её выдают и дают эксклюзивные трактовки.

Оппозиционные партии теряют в этой ситуации Именно поэтому сейчас такой слабый тренд на потерю голосов партии власти и пока что слабый тренд на нарастание оппозиционных сил.

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«Реванша не будет, потому что Майдан не проиграл»

Активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны, считает Владимир Фесенко. В то же время ни тот, ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки, чтобы единолично захватить власть, уверен политолог.

«Сейчас в кризисе «Голос». Не будет «Голоса» — появится какой-то другой политический проект. Новое поколение прозападных либералов, этот фланг уже обозначен и он будет только расти. Потому что это самый активно представленный фланг на Украине. Там большинство людей с западным образованием, они количественно преобладают, они преобладают в системе госуправления и идеологически очень активны.

Этот фланг очень разнообразный, там есть и националистическое крыло со своей конкуренции, есть несколько либерально-демократических проектов: ЕС, «Голос». Есть партия Гройсмана. Порошенко вряд ли получит монополию.

В случае дальнейшего снижения рейтинга партии Зеленского произойдет распределение тех, кто ушел к разным политическим силам. Наибольшая часть ушедших от партии Зеленского будут в числе неопределившихся», — прогнозирует Фесенко.

В свою очередь Сергей Белашко уверен: силы Майдана являлись политической идеологической основой существующего режима, и теперь ситуация никоим образом не поменялась.

«Реванш [сил Майдана] возможен после поражения, а силы Майдана никакого поражения не понесли», — отметил эксперт.

Новые лица и (не)политик Сенцов

Сенцов и Рябошапка могут объединиться для нового политического проекта — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Руслан Бортник допускает появление политпроекта с участием Олега Сенцова.

«Посмотрим, как в другом сегменте будет себя позиционировать Андрей Портнов, не выберет ли политическую карьеру [боксёр] Усик, есть [шоумен] Притула.

Возможно возникновение новых политических лидеров, нового политического цикла. Для этого должна открыться дорога к выборам. Пока что понимания, когда пройдут президентские и парламентские выборы нет», — сообщил политолог.

Владимир Фесенко скептически относится к перспективам Сенцова-политика. Эксперт отмечает, что видел его в деле в Давосе и в Мюнхене: «У него нет задатков профессионального политика».

«У него есть гражданская позиция, статус морального авторитета, но у него нет лидерских качеств, он не оратор и не сможет стать полноценным лидером. Если его даже начнут продвигать в роли нового лидера постмайданного политического проекта, то он быстро и с еще большим разочарованием повторит путь Святослава Вакарчука», — уверен Фесенко.

А Сергей Белашко дал совет: если вам кто-то говорит о политических перспективах Сенцова, то воспринимайте это как анекдот.