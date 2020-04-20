В сторону условности и вирусы. В Донецке состоялся традиционный пасхальный турнир «Яйцебой-2020»

За 18 лет беспрерывного (и теперь уже об этом можно толковать вполне обоснованно) проведения традиционного донецкого пасхального турнира "Яйцебой", состязания получались разные. Бывали тучными и роскошными, бывали скромными и чуть ли не келейными, но такими экстремальными им быть не доводилось

На перспективу, скажем прямо, и не надо бы так больше. Лучше массово, безудержно, по сложившимся уже канонам, контактно, с лобызаниями и добрым азартом…

Тем не менее, "Яйцебой-2020" войдёт в историю этой прекрасной народной забавы как турнир повышенной ответственности. Надо было сделать выбор, как проводить состязания, чтобы они, собственно говоря, состоялись, но с минимальной угрозой для здоровья участников. Коронавирус, будь он неладен, не дремлет.

В обычном формате, когда яйцебойцев наблюдалась рать лютая, хотя и добродушная, провести состязания не представлялось возможным. Тогда и было выковано единственно верное решение.

Вот что по этому поводу сообщила "Гильдия кузнецов Донбасса", цитируем полностью:

"Пасхальное соревнование, которое в начале века впервые организовал и провел известный журналист Руслан Мармазов, было проведено в Донецке и в этом году.

Разумеется, свои коррективы внесла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Например, "Яйцебой-2020" не был массовым мероприятием, и вообще стал, вероятно, самым малочисленным по количеству участников. По тем же причинам мероприятие одновременно стало и маскарадом — как в прямом, так и в переносном смысле.

Миссию организатора взяла на себя "Гильдия кузнецов Донбасса", а главным массовиком-затейником выступил ее председатель и многократный участник Донецкого пасхального "Яйцебоя" — Виктор Бурдук.

Строго ограниченное количество участников не помешало соблюсти традиции и соревновательный дух чемпионата. Напротив, многое в традиционной забаве состоялось впервые: проведение мероприятия в кузнице, ковка специального приза непосредственно во время чемпионата и другие запоминающиеся моменты.

Усталость металла. Главный донецкий кузнец пытается спасти единственный на планете Парк кованых фигур © Павел Нырков

Все так… Земной поклон донецким кузнецам и их предводителю, одному из хранителей традиций донецкого пасхального турнира Виктору Бурдуку. Благодаря им, состязания состоялись, пробел в истории "Яйцебоя", который уже почти нарисовался, был заполнен, и весьма почтенно.

Все мы сейчас упростились, разошлись по кельям и катакомбам, подобно первым христианам даже освящаем свою пасхальную снедь самостоятельно… И коллектив участников "Яйцебоя-2020" был немногочислен (8 человек), зато боевит и аккуратен. Посмотрите фото, меры предосторожности соблюдены по максимуму.

К сожалению, эту Пасху нельзя было отмечать обычным троекратным лобызанием. Так Виктор Бурдук придумал аналог его — три креста. И тут же появилась и была разыграна новая номинация — "Кавалер трех крестов "Яйцебоя".

А самыми крепкими оказались яйца, сваренные прямо на кузнечном горне. Ничего удивительного, так и должно было получиться. Это очень донецкая история, когда в кузнице варят яйца, а характер выковывают и закаляют трудностями.

Пока в кузнечной мастерской железного дяди Вити Бурдука его Гильдия сражалась за всех яйцебойцев Донбасса (такие полномочия были переданы им вполне официально), в других местах, в семейных своих маленьких турнирах сошлись постоянные участники состязаний былых времен. Потом обменялись фотографиями. Хотя бы так. Технологии позволяют.

Кузнецы со всего мира в 21-й раз объединились в Донецке — видео ©

Он стал самым необычным в истории этих состязаний. Главное — нить времени не была прервана. В следующем году, если Господь сподобит, проведем турнир в привычной манере.

Только загадывать не станем, нет. Никогда не знаешь, что там за очередным поворотом истории притаилось. А надеяться на лучшее будем, этого нам никто не запретит.

Христос Воскресе!

Будем жить!