По состоянию на 12:00 20 апреля в мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения COVID-19. Заболевание унесло жизни 165,2 тысяч людей, 625 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первой позиции по-прежнему остаются Соединённые Штаты Америки — здесь заболевание выявили у 759,6 тысяч пациентов, 40,6 тысяч скончались, 70,9 тысяч выздоровели.

Второе место занимает Испания: 198,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 20,4 тысячи погибших, 77,3 тысячи выздоровевших.

На третьей позиции Италия с 178,9 тысячами случаев заболевания коронавирусом. Более 23,6 тысяч человек скончались, 47 тысяч выздоровели.

Сложной остается ситуация во Франции (154 тысячи заражений), Германии (145,7 тысяч), Великобритании (121 тысяча) и Турции (86,3 тысячи).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5 710 случаев заражения коронавирусом, 151 человек скончался, 359 выздоровели. За последние сутки заболевание было выявлено у 261 пациента.

В ведомстве отметили, что семь областей Украины (Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая) не предоставили никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус за последние сутки.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Тернопольской области полиция на Пасху возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина прихожанами Почаевской Свято-Успенской лавры. Богослужение было разрешено на прилегающей к храму территории, в то время как священнослужители открыли двери и пустили прихожан в тесную церковь, где невозможно соблюдать дистанцию.

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в украинской армии. Двое военнослужащих в настоящий момент находятся в медучреждениях Хмельницкого и Житомира, еще один лечится дома во Львовской области.

В Национальной академии наук Украины вычислили, что пик заболеваемости и смертности от коронавируса придется на начало мая. По словам учёных, прогноз оправдается при условии, что украинцы соблюдали карантинные меры на Пасху.

Ситуация в России

В России, по данным на 20 апреля, зафиксированы 47 121 случай заражения коронавирусом, 405 человек скончались, 3 446 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 4 268 человек.

По данным оперативного штаба, почти половина новых зараженных коронавирусом в России моложе 45 лет, менее 5% — дети.

В Севастополе коронавирус выявили у годовалой девочки — ребенок заразился от матери, которая вернулась из-за границы. Как отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, пока состояние девочки нормальное.

Коронавирус и «Шнобелевская премия» © REUTERS, Jadwiga Figula Сергей Аксенов призвал россиян временно отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что в любое другое время крымчане рады туристам, но сейчас он убедительно просит не приезжать в Крым как на отдых, так и в командировки.

Более 11 тысяч предприятий, пострадавших от мер, принятых в связи с коронавирусом, получат отсрочку по уплате имущественных налогов на 9,6 млрд рублей. Такое решение предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал продлевается на год.

Ситуация в мире

Президент Белоруссии (4,7 тысячи заражений) Александр Лукашенко, как и обещал, посетил пасхальную службу в храме в деревне Малые Ляды. На фото, опубликованных пресс-службой главы государства, нет ни одного человека в медицинской маске. А сопровождающие президента люди стояли рядом с обычными прихожанами. Сам же президент похвалил белорусов за то, что те «не паникуют».

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 19 апреля © бюллетень Дональд Трамп планирует отправить в Китай следователей для выяснения причин пандемии коронавируса. Ранее президент США не единожды обвинял КНР в сокрытии информации о COVID-19 и обещал, что Китай за это ответит.

Президент Бразилии (38,6 тысяч) Жаир Болсонару, несмотря на карантинные меры, вместе со своими сторонниками вышел на массовый митинг в столице, посвященный Дню бразильской армии. При этом сам глава государства не подходил к толпе сторонников слишком близко и поздоровался с ними издалека.

Глава Венесуэлы (256) Николас Мадуро заявил, что страна, в связи с пандемией коронавируса, готова принять помощь «даже от дьявола», лишь бы это помогло здоровью граждан. Так Мадуро ответил на вопрос, принял ли бы он помощь, если бы ее предложил президент Колумбии Иван Дуке.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица