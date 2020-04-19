Главный христианский праздник Пасху, одесситы встретили с ответственным отношением к общей беде и с любовью к вере. О том, как храмы главных одесских конфессий работали в условиях карантина рассказывает Украина.ру

Подготовка к празднованию Пасхи в Одессе началась еще в субботу днем. Большинство храмов, были вынужденны в условиях эпидемии проводить службу за закрытыми дверями. Собственный корреспондент издания Украина.ру сообщает, что служба, начавшаяся в 23.00, закончилась в три часа ночи, за это время перед храмами собралось небольшое количество верующих, которые наблюдали за богослужением через установленные перед храмами экраны и динамики, транслировавшие всенощное бдение. Благодаря грамотным действиям служителей церкви удалось избежать большого скопления людей внутри замкнутых помещений. За порядком следили полицейские патрули, выставленные у дверей храмов еще с вечера субботы. Впрочем, прихожан было мало, большинство верующих услышали призывы настоятелей церквей и местных властей, предпочтя остаться дома.

Служба у ворот

В воскресное утро православной Пасхи, возле главных православных храмов Одессы, наблюдалась уже привычная для карантина малолюдность одесских улиц. Эпидемия коронавируса сделала свое дело, в сравнении с докарантинными временами, прихожан почти не было.

В Успенском мужском монастыре, пожалуй, самом любимом храме у одесских православных, людей было мало даже для буднего дня. Кордон полиции, выставленный на въезде в Монастырский переулок, ведущий к главным воротам монастыря, перекрыл проезд для автотранспорта. Верующие небольшими группами, в основном семьями, стекались к воротам монастыре, перекрытым шлагбаумом, где священник в медицинской маске окроплял святой водой всех желающих. Иногда перед столом священника образовывались очереди из 10-15 человек, которые игнорировали социальную дистанцию. Внутри монастыря было так же малолюдно, но в храм мог попасть любой желающий, однако, несмотря на такую доступность, церковь была пустой.

Нищие в масках

Возле Свято-Успенского Кафедрального Собора, что на ул. Преображенской, прихожан встречали на улице. Священники в медицинских масках окропляли святой водой верующих и их пасхальные корзины. Двери храма, также как в Успенском монастыре были открыты, но на дверях висело объявление на русском языке, призывающие прихожан носить медицинские маски. Внутри храма величие и красота православного собора соседствовали с пустотой, прихожан внутри не было.

Нищие, обычно просящие милостыню возле Успенского Собора на Пасху, были одеты в соответствии с требованиями времени — все без исключения были в медицинских масках. За соблюдением порядка и масочного режима следила машина патрульной полиции, впрочем, полицейских временами было больше, чем самих прихожан. Одесситы шли к собору маленькими редкими группами по три-четыре человека.

А вот в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе, что на Соборной площади, к соблюдению карантинных мер подошли с еще большей ответственностью. Помимо ставшего уже привычным священника в маске, окроплявшего святой водой прихожан возле храма, на входе в Собор стоял строгий охранник, который не пропускал в храм людей без масок и следил, чтобы внутри находилось не более 10 человек одновременно. Но данная мера оказалось избыточной, сверкающий мрамором и золотом Спасо-Преображенский собор был почти пустым, в 10 часов утра в храме было только три человека.

Постовые «батюшки»

Идя навстречу просьбам Одесской ОГА, просившей руководство одесских православных епархий не допустить массового скопления людей в храмах, Украинская Православная Церковь оперативно и грамотно решила эту проблему. Возле крупных супермаркетов, людных перекрестков и остановок общественного транспорта были установлены переносные посты освящения приношений. Дежурившие на них священники совершали богослужение прямо на улице и окропляли святой водой всех желающих. Пожалуй, самый яркий мобильный пост освящения был расположен на перекрестке улиц Макаренко и Львовской. Дежуривший на нем священник окроплял святой водой всех людей идущих по перекрестку благословляя их на здоровье и благополучие. Судя по улыбкам на лицах прохожих, такое поведение батюшки хорошо поднимало настроение одесситов.

Несмотря на эпидемию и критику православной церкви, которая все чаще звучит со стороны киевской власти, Украинская Православная Церковь Московского патриархата остается столпом веры и общества, объединяя людей и поддерживая их веру, что и было продемонстрировано в это непростое пасхальное воскресенье.