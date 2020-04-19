Помимо закрытия храмов для верующих в главный праздник христиан, уже известно, что эпидемия коронавируса бушует в Киево-Печерской лавре, а по неподтвержденным данным, она поразила и ряд представителей высшего священноначалия Украинской православной церкви

Утром в воскресенье глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко официально сообщил: «Участие в богослужениях приняли почти 130.000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствии более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей».

В целом же, если поделить число собравшихся («почти 130 тысяч человек») на число храмов, в которых, по данным Клименко, проходили богослужения в пасхальную ночь (тут цифра известна точно — 13.658), действительно, в среднем меньше 10 человек на храм.

Для сравнения приведу цифру, которую насчитала Национальная полиция на пасхальных богослужениях год назад: «По состоянию на 12:00 в 14,6 тысячах культовых сооружений состоялись богослужения, участие в которых приняли более 6.700.000 граждан». Таким образом, посещаемость на Пасху в этом году составила примерно 1,9% (стоит уточнить отсутствие точных цифр, но в прошлом году «более 6,7 млн.», а в этом «почти 130 тыс.») от предыдущего. Пасха в Киеве. Как проходило освящение

Что касается разницы в числе храмов, где проводились пасхальные богослужения год назад и сейчас, то она вполне объяснима. Ряд церквей в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года действительно были закрыты. Например, издание «Информатор» сообщает из Днепра (до 2016 года этот город носил название Днепропетровск): «А некоторые храмы вовсе закрыты и служба в них не проводится. Речь идет о храме в честь собора Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной и Свято-Крестовоздвиженском храме на Метростроевской».

В том же издании проехали по ряду адресов, где храмы не были заперты, а по другим — запустили дронов, и убедились: «В большинстве случаев, возле церквей можно встретить только сотрудников полиции, которые следят за порядком… Возле храмов тоже сложно найти желающих освятить праздничные продукты. Но все же можно. Только в церковный двор их запускают сотрудники полиции по несколько человек. В святилище проход для прихожан закрыт, поэтому святой водой корзинки окропляют прямо на улице. И даже Свято-Троицкий собор, в котором ночью было чуть меньше 20 человек, к рассвету опустел. Количество посетителей в каждом храме не сильно разнится. В Свято-Благовещенском Храме, Свято-Николаевском храме и храме Праведного Симеона Богоприимца за все утро набралось не больше 10 человек. Исключением стал разве что храм Равноапостольного князя Владимира на проспекте Ивана Мазепы. Численность прихожан тут приблизилась к ста. Однако все они посещали святилище в разное время».

Очевидно, сыграла роль жесткая позиция городского головы Бориса Филатова, заявившего 14 апреля через свою популярную страницу в Facеbook: «Уважаемые священнослужители… Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию… И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог». Филатов обрадовался, что Дубинский обратился в ГБР с заявлением на него © dnepr.com

И в качестве демонстрации того, что шутить действительно никто не намерен, вечером того же дня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям раскопала и закрыла ограждениями вход в Свято-Пантелеимоновский храм, якобы из-за найденного там снаряда времен Второй мировой. К слову, его настоятеля Филатов помянул в процитированном выше посте: «Передайте этому кретину с «Тополя», чье фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится». Улица Паникахи, на которой расположен Свято-Пантелеимоновский храм, как раз находится в жилом массиве «Тополь», на границе «Тополя-1» и «Тополя-2». Благодатный огонь и Украина © Facebook, Вадим Новинский

Утром 18 апреля Филатов выступил с еще одним обращением, на этот раз уже скорее к прихожанам храмов: «Я ещё раз обращаюсь к православным братьям и сестрам… Разве вам непонятно, что упорство в мракобесии не есть молитвенный подвиг? Что это не власть загоняет Церковь в катакомбы, а вы своими действиями загоняете Церковь в маргинёз? Что гордыней мирян и стяжательством священнослужителей вы отворачиваете от Церкви тысячи последователей? В том числе будущих».

Даже львовский мэр Андрей Садовой, известный своими клерикальными симпатиями, и тот заранее объявил 10 апреля на телеканале Hromadske закрытие всех храмов в городе на Пасху: «Все храмы города Львов будут закрыты. В средней (части храма, находящейся между притвором алтарем. — Авт.) — только отцы и те, кто обеспечивает процесс. Будет онлайн-трансляция из главных храмов города. Это четкая позиция и римо-католиков, и греко-католиков, и православных». И подробно повторил это 17 апреля в эфире телеканала «НАШ».

Особый интерес, конечно, представляла ситуация в Киево-Печерской лавре, ставшей на нынешний момент эпицентром эпидемии в украинской столице — здесь уже выявлено более 100 заболевших, два монаха умерли. Официально УПЦ отрицает, что причиной их смерти стал COVID-2019, однако к журналистам уже попали фотографии с похорон в лавре, где видно, что умерших хоронят в гробах, намертво замотанных пленкой.

И все — из-за упорной и близорукой позиции ее наместника, митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), 13 марта выпустившего видеообращение со следующим призывом: «Самая страшная эпидемия — это грех… Не бойтесь ничего… Ходите в храм и причащайте детей маленьких. Не смотрите — старшее поколение, младшее — все спешите в храм». В итоге, с 4 апреля лавра закрыта на карантин.

Сам Лебедь, кстати, 11 апреля тоже был госпитализирован. Как сообщили телеканалу «1+1» в пресс-службе Киево-Печерской лавры: «Владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу на всякий случай, поскольку он имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы».

При этом хорошо известно, что именно в киевскую Александровской больницу помещают больных коронавирусом. Еще 5 апреля интернет-издание «Религиозная правда» сообщило: «у 58-летнего одиозного настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита РПЦ в Украину Павла обнаружили коронавирус. Об этом «Религиозной правде» сообщили сразу два источника в окружении митрополита. По данным наших источников, три дня назад митрополиту стало плохо».

При том, что лавра с 4 апреля закрыта на карантин и там свирепствует эпидемия, которая охватила в том числе находящуюся на ее территории Киевскую духовную академию, где по состоянию на пятницу COVID-2019 был подтвержден у трех преподавателей и 16 студентов, 17 апреля на официальной странице в Facebook управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) было опубликовано обращение: «Мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру».

Многие журналисты обращали внимание, что 22 марта 2020 года митрополит Павел (Лебедь) вместе с митрополитом Антонием (Паканичем) сослужил на литургии митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (Березовскому) в киевском Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Опасения вызывало и то, что 14 апреля митрополит Онуфрий (Березовский) без всяких средств защиты встречался с депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским, у которого уже спустя сутки был официально подтвержден коронавирус.

И вот 18 апреля издание «Вести недели» (выходящее сейчас только в формате электронной версии) сообщило: «У митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата и епископа РПЦ, обнаружен коронавирус. По данным источников ZN.UA, им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова. Несколько дней назад был подтвержден статус положительного результата теста на COVID-19. О состоянии владыки неизвестно. Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую обеспечил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая современный аппарат искусственной вентиляции легких, особенно тонко и эффективно выполняет функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Вадим Новинский».

Об этом же — с уточнением, что диагноза пока не поставлено — в тот же день написало издание «Левый берег», процитировавшее свой источник в окружении главы УПЦ: «Симптомов пока нет. Кризисные 7 — 11 дней. Лежит в «боксе Новинского».

Официально эта информация не подтверждена. Однако, многие обратили внимание, что в пасхальную ночь литургию в кафедральных соборах в присутствии духовенства и допущенных верующих совершали и глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко), и глава непризнанного Киевского патриархата патриарх Киевский и всея Украины-Руси Филарет (Денисенко), и Верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Но не предстоятель УПЦ.

Как официально сообщил вечером 18 апреля Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ: «В связи с ограничения связанные с карантином и во избежание скопления большого количества верующих, которые ежегодно желающих попасть на пасхальные богослужения, возглавляет Предстоятель Украинской православной церкви, он будет совершать пасхальную литургию в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Феофании». Это объяснение выглядит уклончивым.

Есть информация — в частности, пишет шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина писала 18 апреля, что «нездоров» и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич). На момент написания статьи (полдень воскресенья) информации о совершавшихся митрополитом богослужениях в пасхальную ночь на сайте Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ нет — последнее сообщение, датированное 18 апреля, повествует о том, что днем ранее он появился в прямом эфире телеканала «Интер». Впрочем, на официальной странице митрополита в Facebook утром 19 апреля опубликованы фотографии богослужения, совершенного им в храме Святого Николая в Киево-Печерской лавре.

Если коронавирус действительно поразил верхушку УПЦ, то это может стать еще более сокрушительным ударом, чем даже закрытие храмов на Пасху…