По состоянию на 12:00 19 апреля в мире зафиксировано более 2 млн 342 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 160,8 тыс. человек скончались, свыше 602,7 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На втором месте располагается Испания. Здесь коронавирус обнаружили у 194,4 тысячи человек, больше 20,6 тысяч умерли, более 74,7 тысячи выздоровели. На третьей позиции Италия: около 175,9 тысяч зараженных, 23,2 тысячи погибших, примерно 44,9 тысячи выздоровевших.

Более ста тысяч заболевших зафиксировано во Франции, в Германии и Великобритании. Большое число инфицированных сегодня в Турции (более 82,3 тысяч), Иране (более 80,8 тысяч), в России (более 42,8 тысяч), в Бельгии (более 37,1 тысяч), в Бразилии (более 36,9 тысяч), в Канаде (более 33,3 тысяч), в Нидерландах (более 31 тысячи) и в Швейцарии (более 27,4 тысяч).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на седьмом месте (84,2 тысячи заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (78,6 тысячи поправившихся), что позволяет властям говорить если не о победе над пандемией, то о серьезном успехе.

Ситуация на Украине. Пасхальные поздравления и печальные прогнозы

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 в стране лабораторно зафиксировано 5449 подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, а 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Если говорить о регионах, то более 200 заболевших зафиксировано в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Киевской и Житомирской областях.

Более того, утром в Вооруженных Силах Украины было зафиксировано 3 новых случаев заражения. Таким образом общая численность инфицированных военнослужащих составляет теперь 32 человека.

В связи с праздником Пасхи первые лица страны, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталия Кличко выступили с примерно одинаковыми поздравлениями граждан. Они так или иначе отметили, что пандемия будет преодолена, а жизнь Украины вернется в привычное русло.

С такой оптимистичной оценкой не согласна экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман, которая заявила, что пандемия точно закончится, но выразила сомнения в дальнейшем существовании Украины.

По ее мнению, действия руководства страны хаотичны, плохо спланированы и не рассчитаны на перспективу. Политик считает, что власти больше обеспокоены получением нового транша от МВФ, чем сдерживанием распространения болезни.

Самое обидное состоит в том, подчеркнула экс-депутат, что на Украине сейчас не думает про перспективы, и не задумывается над тем, какой будет страна после окончания пандемии, и не готовит государство к поствирусному периоду.

Ситуация в России. Ситуация под контролем и низкая смертность

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляет 42 853 тысячи. За сутки оно увеличилось более чем на 6 тысяч человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек. При этом было проведено более 1,94 млн тестов на наличие инфекции.

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, более 250 случаев COVID-19 сегодня зафиксировано в Нижегородской области, Республике Коми, Ленинградской области, Краснодарском Крае, Мурманской области, Красноярском крае, Дагестане, Брянской области, Тверской области, Ингушетии, Рязанской области, Марий-Эл, Мордовии и Башкирии.

Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев при этом считает, что у России есть определенные поводы для оптимизма в связи с низкой смертностью от пандемии, которая, по его оценке, составляет примерно 0,8%.

Он объясняет ее эффективным выявлением легких случаев заражения и своевременной подготовкой медицинских учреждений. Вирусолог подчеркнул, что следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и летальных исходов.

Президент Владимир Путин в своем пасхальном поздравлении заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом. По его словам, все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно.

Не как все. Что происходит в странах, где отказались от карантина в условиях коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Президент также добавил, что власти анализируют опыт других государств в борьбе с коронавирусом.

Остальной мир. Оживающий Иран и претензии в адрес Китая.

Власти Ирана приняли решение возобновить с 20 апреля деятельность бизнеса, несущего средние риски распространения коронавируса. Об этом сообщил президент республики Хасан Роухани.

Подобное решение принято после того, как 11 апреля в большинстве провинций страны возобновилась деятельность бизнеса с малыми рисками, а 18 апреля — то же решение вступило в силу в Тегеране.

Глава государства при этом отметил, что в силе остается решение о закрытии других видов деятельности, где вероятность заражения коронавирусом выше, указав в их числе рестораны и места с большим скоплением людей.

Он также коснулся деятельности мечетей и религиозных святынь в месяц Рамадан, который наступит в конце апреля. По его словам, в свете коронавируса святыни и религиозные места по-прежнему, как это было решено ранее, будут закрыты вплоть до начала мая, после чего власти примут необходимые решения по их работе после 5 мая.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин тем временем заявил об отсутствии каких-либо доказательств того, что коронавирус якобы имеет искусственное происхождение. Он подчеркнул, что инфекция никак не могла выйти из института, где он работает, объяснив этой строгой системой управления и регламентом проведения исследований.

Ученый предположил, что подобные слухи и обвинения могут инициироваться специально для того, чтобы сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица