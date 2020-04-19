Учитывая специфику рубрики, тринадцатый выпуск в некотором роде юбилейный. Украина.ру продолжает нести вам альтернативно понятые новости из жизни Украины. Всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

На этой неделе политическая жизнь нации была сосредоточена вокруг парламента, который принимал разного рода неудобопонимаемые решения. Эпидемия, которой все вроде бы боятся, представляет собой фон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен, которая лично отказала европейским учёным в выработке общей стратегии сопротивления эпидемии, попросила прощения у Италии за недостаточную солидарность и призвала не искать виноватых. Потому что виноват всё равно Путин.

Это правда. Последнюю фразу мы, правда, додумали, но фон дер Ляйнен — конченая русофобка, так что если она случайно этого не сказала, то уж точно подумала.

Верховная Рада Украины приняла новую версию государственного бюджета на этот год. В ходе её подготовки расходы на фонд борьбы с эпидемией были сокращены почти в два раза и оказались в пять раз меньше размера дефицита госбюджета.

Комментируя эту странную ситуацию, пожелавший остаться неизвестным депутат ответил: «Украинцы — гордая нация! Нам до лампы этот вирус. У нас гиднисть есть».

Чистая правда. Наверное, даже комментарий депутата.

По официальной версии, принятие новой редакции бюджета нужно для получения кредита МВФ. Правда, по удивительному стечению обстоятельств, дефицит бюджета в принятом законе на 10% превышает предел, назначенный МВФ. Само по себе это «железное» основание для того, чтобы не давать Украине кредит.

На вопрос, как такое могло произойти, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил: «Ну, мы думаем, что они не заметят…»

Это неправда, но другой версии расчётов правительства у нас нет. Разве что Шмыгаль действительно хочет, чтобы Украине не получила кредит.

В рамках борьбы с коронавирусом из госбюджета было выделено 70 миллионов гривен на современный биатлонный комплекс в Яремче. Биатлонисты готовятся к отстрелу вирусов и их носителей.

Это неправда, но может быть правдой. Чем этот метод борьбы с заразой хуже любого другого?

Тем временем, МВФ простил часть долгов 25 самым бедным странам мира. И даже пообещал им гранты для борьбы с вирусом. Самая бедная страна Европы, Украина, в этот список не попала, потому что ещё на этапе его составления согласилась платить.

Возможно, это не совсем так. Большинство стран из списка всё же беднее Украины. Наверное…

Правительство Украины опубликовало проект программы, в которой нет ни одной цифры.

Премьер Шмыгаль на вопрос журналистов ответил: «А что, надо было?»

Это не совсем правда. Журналисты не спрашивали, а Шмыгаль — не отвечал. Но, в общем-то, он прав, потому что все цифры ему даст миссия МВФ.

Верховная Рада Украины отменила местное самоуправление. Ну как — отменила? Передала Кабмину право определять границы объединённых общин и урезала до минимума бюджеты местного самоуправления.

Это правда. Но называют они это не ликвидацией, а децентрализацией.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Чернобыльскую зону и сообщил, что не увидел там радиации.

Это правда — посетил и не увидел.

Мэр Киева Виталий Кличко завил, что эпидемия закончится поле отмены карантина.

Это правда — судя по степени «озабоченности» властей эпидемией, карантин для них более важен. С другой стороны, совершенно непонятно, почему правительство должно быть в панике из-за четырёх тысяч заболевших?

Депутат от «Слуги народа» Никита Потураев назвал коллег по фракции «путинскими шлюхами».

Ну назвал. Делов-то?

Депутаты от «Слуги народа» устроили флешмоб в поддержку безграмотных учителей, ведущих видеоуроки, под лозунгом «Имею право на ошибку».

Есть мнение, что послание адресовано к их избирателям, которые не только имеют право на ошибку, но и даже им воспользовались.

Для раскрытия дела генерала Шайтанова, которого ФСБ подговорила убить некоего Осмаева (кто это?), была совершена инсценировка его убийства. Осмаева тщательно загримировали, положив на землю со связанными руками. Фото передали Шайтанову в качестве подтверждения факта исполнения заказа.

Бабченко рвёт на себе волосы — на месте Осмаева должен был быть он! Подмены никто бы не заметил…

Это неправда. У Бабченко нет волос.

Суд выбрал в качестве меры пресечения для Татьяны Черновол, которая подозревается в умышленном убийстве, самоизоляцию, ах, нет — домашний арест в собственном загородном частном доме со всеми удобствами.

По аналогии, следует признать, что всё остальное население страны тоже находится под домашним арестом. Правда — не очень понятно, за что.

Правда жизни.

На протяжении всей недели Киев скрыт клубами дыма от лесов, горящих в районе Чернобыльской АЭС и в Житомирской области.

Министерство обороны Украины сообщает, что по их данным, пользуясь эпидемией коронавируса, Россия собирается напасть на Украину и занять Киев. Чтобы сорвать планы противника, украинская армия использовала инновационную систему дымовой завесы. Поскольку российских десантников на Крещатике не видно, мы считаем, что операция закончилась успешно. Но это не точно — потому что не видно не только десантников…

Это неправда, но могло быть правдой. Украинское МО выдаёт такие перлы…

Министерство охраны здоровья с возмущением опровергло ложь Министерства обороны. По их версии, это инновационная старинная казацкая технология борьбы с вирусом — окуривание жилья дымом лекарственных трав.

Это правда. Такая технология использовалась вплоть до XIX века включительно. А в сгоревших лесах наверняка были лекарственные растения.

По имеющимся сведениям, студия «Квартал 95» намерена снять сериал о жизнедеятельности президента Владимира Зеленского. Известны уже названия первой и последней серий: «Владимир Зеленский и Кубок КВН» и «Владимир Зеленский и Диктаторские Законы».

Пока что это неправда. А вообще — дарим идею.

В "Фейсбуке" предлагается следующая подборка фильмов на карантине:

1. Вечера на хуторе близ Уханьки

2. Иван Васильевич теряет профессию

3. Сходить в магазин за 60 секунд

4. Лара Крофт, посетительница больниц

5. Трое дома, нищета и собаки

6. После карантина: Узнай меня, если сможешь

7. COVID да Винчи

8. Переносчик

9. Достучаться до ЧС

10. Девятая рвота

11. Мастера маникюра и где они принимают

12. Чужой против половцев и печенегов

13. Невыживший

14. Хоббит: Пустошь аптек

15. Страх и ненависть в однушке

16. Запах женщины на самоизоляции

17. Я не шагаю по Москве

18. Богатые тоже кашляют

19. Владимир Владимирович обнуляет профессию

20. Баллада о зарплате

21. 72 метра до аптеки

22. Я знаю, что ты будешь жирная летом

23. 1 — 1

24. Эффект летучей мыши

25. Гарри Поттер и узник дивана

26. Я, снова я и жена

27. Он вам не Эбола

28. Бизнес уходит в небо

29. Спасти рядового Лещенко

30. Бомж с Уолл-стрит

31. Самоизоляция Борна

32. Вирус легкого поведения

33. 33 оттенка гречки

34. Джентльмены на даче

35. Кошмар на улице люди

36. Не грози южному Уханю, кашляя на своем балконе

37. 101 карантинец

38. Респиратор: Судный день

39. Чувак, где моя маска?!

40. Бедняковый период

41. 300 засранцев

42. Трудный ребенок: На дистанционном обучении

43. Служебный диван

44. ВАЛЛ'И домой

45. Как отделаться от парня за карантин

46. Корона в Российской империи

47. Укрощение сопливого

48. Полицейская эпидемия

49. Узник замка ИВЛ

50. Пельмени исчезают в полдень

Чистая правда. Этот список мы именно в "Фейсбуке" нашли.