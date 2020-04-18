По состоянию на 20:00 18 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 278,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 156,1 тыс. человек скончались, свыше 584,7 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на седьмом месте с результатом немногим более 84,1 тыс. заболевших, пропустив вперед Великобританию (114,2 тыс.), Германию со 142,2 тыс. зараженных, Францию со 147,9 тыс. инфицированных, Италию, где 172,4 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 191,7 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 710,2 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 37,2 тыс. человек, или 5,25%, однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 13,2%, 22,7 тыс. человек.

В Испании пока около 20 тыс., во Франции — более 18,6 тыс. человек, в Великобритании — 15,4 тыс. человек, в Иране —5 тыс., в Китае — более 4,6 тыс., в Германии — более 4,3 тыс.

Россия

В России по состоянию на 12 апреля зафиксировано 36 880 случая заболевания, 313 заразившихся умерло, 3080 выздоровело. Смертность составляет 0,85%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, при этом обезопасив людей из группы риска.

"Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже", — сказал РИА Новости Онищенко.

Коронавирус и классики литературы. Письмо Зеленского на деревню Дональдедушке © culture.ru

По его данным, более 40% людей болеют коронавирусом в легкой форме, лишь небольшой процент — в тяжёлой.

Тем временем в Россию прибыл самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью — медицинские маски и марля приземлились в российской столице.

«В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, — медицинские маски», — отметили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок и медицинская марля, отмечает РИА Новости.

Ну а пока гуманитарная помощь от узбеков разгружалась в Москве, стало известно, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 18 апреля примет участие в онлайн-встрече министров здравоохранения стран «Большой двадцатки», посвященной коронавирусу.

«Михаил Мурашко выступит на встрече министров здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20), которая пройдет 19 апреля в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии», — сказано в сообщении пресс-службы российского минздрава.

Там уточнили, что встреча будет посвящена вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и ее влиянию на здравоохранение.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 5106 случаев заболевания, 133 заразившихся умерли (смертность 3.1%), 275 выздоровели.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о корректировке госбюджета из-за эпидемии коронавируса.

«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — сказано на сайте главы украинского государства.

Согласно закону, в госбюджете Украины создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривен (почти 178 млрд рублей).

Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд гривен (43,4 млрд рублей) для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии.

«Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд гривен (больше 29 млрд рублей) на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн (53,5 млрд рублей), — отмечается в материале.

Для осуществления непредвиденных мер в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд гривен (8,2 млрд рублей).

Ну а в украинской столице и без карантина опасно появляться на улицах. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не покидать дома и не открывать окна из-за лесных пожаров, загрязняющих воздух.

Как рассказал Кличко, площадь возгораний в Киевской и Житомирской областях достигла 3 тысяч гектаров, дым от них ветром заносится в Киев, в городском воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

В частности, продолжает гореть чернобыльская зона отчуждения, наполняя воздух помимо всего прочего радиоактивным цезием-137.

Благодаря этому Киев уверенно возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухов по версии компании IQAir. Украинские власти продолжают сообщать, что радиационный фон в норме.

Ситуация в мире

США уверенно удерживают лидирующие позиции в мире по коронавирусу, и на этом фоне договоренности с Канадой о продлении ограничений на пересечение наземной границы еще на 30 дней выглядят вполне естественно.

Ранее введенные ограничения должны были истекать 20 апреля.

«Канада и США договорились еще на 30 дней продлить применение действующих пограничных мер. Это важное решение, которое позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы», — сказал премьер Канады Джастин Трюдо в ходе обращения к нации.

Западные СМИ: Если женщины не помогут, коронавирус — это надолго © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Женщину госпитализировали в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру.

Тест на коронавирус у нее оказался позитивным. Через неделю Карадениз выписали из больницы.

Медперсонал больницы был приятно удивлен тому, как быстро Карадениз смогла побороть опасный недуг. По мнению врачей, женщине помогла сильная иммунная система.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Скоро один из внуков Карадениз станет дедушкой.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица