Отношения Минска и Москвы в нефтегазовой сфере постоянно лихорадит. Причем инициатором этой лихорадки выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко

К примеру, его премьер Сергей Румас заявлял о готовности покупать российскую нефть по $4 за баррель — смехотворной цене. За основу такого предложения был взят исторический минимум нефтяных цен 1 апреля ($11), из которого вычли $7 экспортной пошлины.

Это стало одним из элементов жесткого торга, который, судя по всему, шел между Москвой и Минском и завершился подписанием соглашения между Роснефтью и белорусскими НПЗ о поставках 2 млн тонн нефти 3 апреля.

Все детали сделки не разглашаются, однако министр энергетики Александр Новак сказал, что в основу формулы цены вошли рыночная стоимость плюс $5 премии минус экспортная пошлина. Информацию о $5 премии также подтвердили в Роснефти.

При этом посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что «Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны».

Получив максимально выгодные условия по нефти в нынешней ситуации, Лукашенко начал давление на Россию уже по линии поставок газа. 13 апреля он потребовал от РФ снизить цену на газ для Белоруссии на $40-50, заявив, что хватит «шкуру драть».

Позднее он на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС, призвав в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, сделать цену на природный газ более гибкой.

Удары ниже пояса

Для давления на Россию используется не только нефтегазовая тематика, но и коронавирус, причем официальные лица Белоруссии не стесняются врать.

Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19, а глава МИД Белоруссии Владимир Макей и вовсе заявил, что Минск ничего не должен Москве за помощь в борьбе с инфекцией, так как Россию никто не просил помогать.

«Катастрофа какая-то». Лукашенко признал наличие коронавируса в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

И первое, и второе утверждение Россия опровергает, отмечая, что, во-первых, официальный запрос о помощи был, а во-вторых, российские рабочие на БелАЭС никогда не были заражены коронавирусом, что подтверждается результатами анализов.

Вряд ли заявления Макея были его личной инициативой, судя по всему, он исполнял указания своего непосредственного начальника.

Мы видим, что давление идет по всем направлениям, и это полностью укладывается в канву белорусско-российских отношений при Лукашенко.

Еще в 2004 году он давал понять, что Минск готов применять любые рычаги давления на Москву ради получения дешевых энергоносителей, от увеличения стоимости транзита грузов из РФ до заявлений о разъединении объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Теперь мы видим, что в последнее время Лукашенко ставит под угрозу и интеграционные проекты — Союзное государство России и Белоруссии, работу в рамках ЕАЭС. Стоит понять, ради чего белорусский лидер идет на все эти рискованные шаги.

«Белорусское экономическое чудо»

Белоруссия была единственной республикой СССР, которая после распада Союза избежала обвала экономики и показывала существенный рост (до 10%), который был аналогичен показателям стремительно развивающегося Китая.

Однако в отличие от КНР Минск практически не вкладывался в модернизацию экономики. Продукция его машиностроения покупается только в России, которая в 2019 году была главным торговым партнером Белоруссии.

С января по ноябрь доля России в общем товарообороте Белоруссии составила 49,4% — практически половина. И хотя торговое сальдо с РФ отрицательное — Москва продавала Минску на $7,2 млрд больше, чем покупала, — именно российский импорт является основой благосостояния белорусов.

Особенно это проявлялось в период высоких цен на нефть. Тогда белорусские НПЗ покупали нефть практически по внутренним российским ценам, а выработанный из нее бензин продавали в Европу.

Все вырученные средства получал Минфин республики, что позволяло обеспечивать комфортную жизнь белорусских граждан.

Другой важной статьей импорта из РФ был газ. Он используется как сырье на предприятиях Белнефтехима, производящих удобрения.

На мировом рынке калийных удобрений Белоруссия занимает порядка 20% всего объема, и это существенная доля белорусского экспорта и еще один важный источник валютных поступлений в страну.

Кроме того, пока не введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), вся электроэнергия в республике производится на газе.

За чей счет банкет

Как подсчитал главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Леонид Григорьев в своей статье «Нефтяной "тигр" в Европе», вышедшей в газете «Ведомости» в январе 2007 года, на каждого жителя Белоруссии тогда приходилось порядка 500-600 долларов США российской субсидии ежегодно за счет скидок на энергоносители.

Фактически государство, не имеющее собственных нефти и газа, получало выгоды от роста цен на нефть наравне с нефтедобывающими странами.

Не растерять, но приумножить. Как и кем создавалась современная Белоруссия © Santa Fe Relocation Services / flickr

Все преподносилось как победы и достижения главы белорусского государства, который до сих пор строит свою риторику на обращении к светлому советскому прошлому, наследником которого якобы является Белоруссия, что помогает поддерживать стабильность режима.

И именно политические причины заставляют Лукашенко противиться интеграции с Россией.

Используя интеграционные процессы как приманку, он выуживал российские деньги. Но если интеграция придет к логическому завершению, то он теряет очень важный рычаг воздействия на Москву.

Очевидно, что у российского руководства уже накопилось изрядное недовольство такой политикой Бацьки, которую можно охарактеризовать выражением «ни вместе, ни порознь».

Это напоминает политику киевского режима «ни войны, ни мира» в отношении Донбасса, в результате которой государство несет потери, но власть остается на плаву.

Вредит такая политика и самой Белоруссии, которая в надежде на дешевые российские ресурсы не модернизирует свою экономику и постепенно все больше отстает от мировых лидеров.