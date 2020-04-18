По состоянию на 12:00 18 апреля в мире коронавирус диагностировали почти у 2 миллионов 250 тысяч человек. Заболевание забрало жизни 154,3 тысячи людей, 570,2 тысячи выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у более чем 190,8 тысячи человек, свыше 20 тысяч скончались.

На третьем месте находится Италия: 172,4 тысячи заболевших, 22,7 тысячи умерших.

Большое количество заразившихся также во Франции (больше 149 тысяч), Германии (141,4 тысячи), Великобритании (109,8 тысячи), Китае (83,8 тысячи), Иране (79,5 тысячи), Турции (78,5 тысячи).

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 32 тысячи. За сутки оно увеличилось более чем на 4 тысячи человек. Всего в стране от коронавируса умерли 273 человека, в том числе 41 — за прошедшие сутки, что стало наибольшим числом с начала эпидемии.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что режим пропусков продлят до 1 мая. Для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации.

С 22 апреля для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты. Для поездок на личном транспорте в столице необходимо включать в цифровой пропуск государственный номер автомобиля.

«Сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки», — уточнил Собянин.

По мнению мэра, заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как, например, в Нью-Йорке.

РПЦ сообщила о материальных сложностях из-за сокращения пожертвований. В епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о госпитализации 137 медиков с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Всего в медицинское учреждение поступило 405 пациентов.

Российские ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу. Теперь начнутся их клинические испытания. При успешном результате система будет зарегистрирована. Тесты помогают выявить людей с высокой концентрацией антител к коронавирусу, плазму которых можно использовать для тяжелобольных.

Российские регионы в срочном порядке увеличивают число больничных мест и закупают аппараты ИВЛ, наличие которых является одним из важнейших факторов для спасения тяжелобольных.

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что пик эпидемии в стране наступит в июне-июле.

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга попросила президента Владимира Путина оказать прямую финансовую поддержку россиянам: выплатить каждому взрослому гражданину страны 25 тысяч рублей и по 15 тысяч на каждого ребенка. Парламентарии считают, что государство накопило «огромные резервы на "черный день"», и для большинства россиян этот день наступил.

Коронавирус и Украина

По последним данным, число заболевших коронавирусом на Украине составило 5 тысяч 106. Скончались 133 человека, выздоровели 275. И пока снижения инфицирования нет — наоборот, ежедневно обновляется антирекорд.

Больше всего заболевших в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Киевской областях.

Так, за последние 24 часа в Черновицкой области заразились 96 человек. Среди всех инфицированных 85 детей и 7 священников. 41 больной находится в тяжелом состоянии: в реанимации — 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 10.

В столице за сутки зафиксирован 61 новый случай заражения. Заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также двое детей 12 лет. Кроме того, стало известно о заражении 3 преподавателей и 16 студентов в Киевской духовной семинарии.

Власти закручивают карантинные гайки в преддверии Пасхи — главного христианского праздника, который собирает десятки тысяч людей в храмах.

Возле храмов будут дежурить усиленные патрули полиции. Президент Зеленский призвал граждан не идти на шашлыки, сказав, что это может стоить жизни. А на завтра государство совместно с конфессиями организовало прямые трансляции с богослужений — их можно будет посмотреть по телевизору и онлайн.

В Киево-Печерской лавре зафиксирован третий летальный случай от коронавируса — скончался монах.

Во время пандемии коронавируса перед украинцами стоит задача выжить, заявил Зеленский.

«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — сказал Зеленский.

В селе Черногородка Киевской области медики, которые работают в Киеве, заявляют о грозящей им опасности от односельчан. По их словам, глава села запрещает выходить из дома санитаркам, несмотря на то что их тесты на коронавирус отрицательные, угрожая им гигантским штрафом. А соседи пытались поджечь дом одной из них.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, ограничения на работу общественного транспорта снимут не раньше июня этого года.

Ситуация в мире

В США до сих пор введен режим ЧС. Жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а выходить из дома могут лишь для того, чтобы выгулять собаку, купить продуктов или лекарств. Все кинотеатры, заведения общепита, учреждения культуры, салоны красоты и фитнес-клубы в США закрыты.

В Нью-Йорке ситуация одна из самых тяжелых, от инфекции там скончались уже 13 202 человека. Медицинские учреждения переполнены, и пациентов приходится размещать в плавучих и полевых госпиталях. Даже один из кафедральных соборов уже оборудовали под больницу. Запас средств защиты от вирусов из Национального резерва заканчивается. К проблеме подключились и некоторые фабрики по производству алкоголя, которые изготавливают еще и антисептик.

Президент Дональд Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии. Он призвал чиновника «меньше жаловаться и больше делать». Западная Украина с 13 по 17.04: гастарбайтеры из Европы рвутся домой на Пасху, Зеленский на учениях в Закарпатье, львовский мусор в «Чистый четверг» © commons.wikimedia.org, Jan Pešula

Трамп представил план выхода из карантина. На первом этапе жители штатов могут ходить в кино и в рестораны, при этом очень строго соблюдая социальную дистанцию. Если после этого в районе не обнаружится резкое увеличение числа заболевших, можно собираться по 50 человек. Также планируется открыть учебные заведения. Третий этап — это возвращение к обычной жизни с открытием всех предприятий.

В Италии началась подготовка к пляжному сезону. Сейчас власти разрабатывают ряд мер, чтобы обеспечить безопасное расстояние между отдыхающими на пляжах. Возможно, уменьшат количество шезлонгов, введут специальные временные периоды для отдыха тех, кто находится в группе риска. И, конечно, оборудование на пляжах будет регулярно дезинфицироваться.

Власти Японии раздадут деньги жителям страны в рамках борьбы с коронавирусом. Размер пособия составит 100 тысяч иен ($926). Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии. Однако затем власти страны решили расширить программу поддержки, и теперь на пособие могут претендовать все жители Японии. Коронавирус подкосил командующего Нацгвардией Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице, на которых готовят вспомогательный медперсонал.

Французский вирусолог Люк Монтань, который в 2008 году получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что COVID-19 не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов. Ученый считает, что в вирус были добавлены частицы ВИЧ, что, по его предположению, может быть неудачной попыткой произвести вакцину против СПИДа.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не верит в версию об искусственном происхождении коронавируса. По его словам, результаты исследований говорят, что COVID-19 был передан человеку от животного.

Тем не менее, телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон начал полномасштабное расследование, чтобы выяснить, является ли уханьская лаборатория (Китай) источником распространения коронавируса.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что новый вирус в большей степени представляет угрозу для пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, а также для мужчин.

В ООН предложили создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица