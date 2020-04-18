В Украине сенсационное разоблачение: арестован генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы. Более того, власти утверждают, что он якобы готовил покушение на главу МВД Арсена Авакова. И это не первое в череде загадочных покушений на убийство, в которых украинские СМИ видят "руку Москвы"

Разоблачение высокопоставленного «агента Кремля» от СБУ

15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Валерий Альбертович Шайтанов — генерал-майор СБУ, в последние годы заместитель командира спецподразделения «Альфа». Среди сторонников Майдана бытует версия, что 18 февраля 2014 года ему он руководил штурмовой группой «Альфы», которая захватила Дом профсоюзов в Киеве, где «майдановцы» устроили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Именно фамилия Шайтанова фигурировала в плане «Бумеранг», опубликованный Геннадием Москалем. Однако непосредственный участник тех событий Александр Ходаковский в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру утверждает, что это — неправда.

Несмотря на эти обвинения, офицер оказался востребованным при новой власти. Спустя некоторое время после Евромайдана его отстранили от службы, но после победы на президентских выборах Порошенко вернул Шайтанова. Он получил назначение на пост первого заместителя начальника Центра специальных операций. Именно от Порошенко в августе 2015 г. офицер получил звание генерал-майора и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Тогда в СБУ заявляли о неком героизме, проявленном им в АТО на Донбассе. Считается, что Шайтанов был одним из людей, верных пятому президенту Украины, осуществляя прослушку украинских политиков в его интересах, а также руководил в 2015 г. задержанием главы партии «Укроп» Геннадия Корбана. Олег Царев: Если бы Шайтанов покушался на Авакова, то Авакова бы уже не было — видео ©

В пресс-релизе СБУ говорится, что Шайтанов, действуя по заданию российских спецслужб, должен был осуществить серию диверсионно-террористических актов в Украине за вознаграждение в 200 тыс долларов и российский паспорт. По версии следствия, контактным лицом с российской стороны являлся полковник ФСБ Игорь Яковлев. В доказательство данной версии были опубликованы переговоры между Яковлевым и неким «Н». На них обсуждают возможное убийство Адама Осмаева — чеченского боевика, который в 2012 г. арестовали в Одессе по подозрению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, но отпустили из тюрьмы после Майдана. Осмаев после освобождения воевал на Донбассе в составе чеченского добробата. Далее на пленках идет разговор Шайтанова с «Н», где действительно говорится о неком убийстве, но никаких конкретных фамилий не называется. Интересно, что генерал резко негативно отзывается о Майдане, называя его госпереворотом. Это интерпретируют в качестве доказательства его вербовки российскими спецслужбами.

Кто такой «Н» — вопрос остается открытым, возможно это непосредственный сотрудник или агент СБУ. Совершенно неясно, зачем ФСБ вдруг понадобилось убивать Осмаева, который в последнее время фактически не играл никакой значительной роли в Украине, пропав из медийного пространства. Дело Шайтанова. Геращенко рассказал о несостоявшемся покушении на Авакова © пресс-служба "Нородного фронта"

И вот, чтобы придать обвинениям солидности, 16 апреля замминистра МВД Антон Геращенко сообщил вдруг, что Шайтанов готовил устранение Арсена Авакова.

«Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», — утверждал Геращенко.

Учитывая опыт предыдущих лет, когда Геращенко во всех резонансных делах об убийствах и покушениях видел исключительно «руку Кремля», что на деле потом никогда не подтверждалось, достоверность его информации вызывает значительное сомнение. В этой связи «дело Шайтанова» — очень неоднозначно. Чем оно является в реальности, еще предстоит выяснить. Очень может быть, что оно связано с внутренними разборками групп влияния в СБУ, а версия про «шпиона» — удобное для этого прикрытие.

Фантасмагория Геращенко и липовое похищение Гончаренко

В этой связи стоит вспоминить ряд историй о «покушениях» на высокопоставленных украинских политиков эпохи Порошенко.

Так, зимой 2017 г. СБУ якобы предотвратило покушение на народного депутата Антона Геращенко. Развитие сюжета шло следующим образом: кто-то решил убрать «видного политического деятеля», наняв каких-то уголовников, отбывавших наказание в Крыму. Им вручили взрывчатку и отправили через границу на Украину, чтобы они смогли заминировать машину Геращенко. МВД и СБУ разрабатывали эту преступную группировку более месяца, в распоряжении сотрудников правоохранительных органов тонны аудио- и видеозаписей, подтверждающих факт покушения. Горе-исполнителей взяли с поличным, после чего был созван брифинг, где тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отчитался о выдающемся подвиге. Владимир Александрович, соглашайтесь. Гончаренко предложил Зеленскому $1 млн © Facebook, Олексій Гончаренко | Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

Впрочем, уже тогда «российский след» был предметом изрядного скепсиса среди экспертов, называвших в качестве версий пиар «Народного фронта» и возможных разборок тех, кто крышует контрабанду. Кстати, после поимки «киллеров», внимание СМИ к следствию и суду над ними резко пропало и судьба новоиспеченных кмллеров, как и следствие и суд над ними остаются неизвестными. Похоже, они просто растворились в следственной системе Украины.

Из материалов дела, находящихся в судебном реестре следовало, что группу уголовников, которые согласились осуществить теракт путем подрыва, «вел» осведомитель СБУ. Кроме того, несмотря на круглосуточное наблюдение, установленное сотрудниками СБУ за подозреваемыми Жиренко и Якобом, следствию не удалось установить тех лиц, которые передали им взрывчатку, детонатор и магнит для бомбы. Это позволяет сделать предположение, что покушение на Геращенко — провокация спецслужбы, которая сама же подбила подозреваемых «взять заказ», а затем без труда и с помпой преступление раскрыла, так как поставщиками выступили собственно сбушники.

В феврале 2017 года такой же инсценировкой стало похищение заместителя председателя «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. Еще до того, как Гончаренко нашелся, генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что депутата вероятно «похитили сепаратисты с целью пыток». Впоследствии главным заказчиком «похищения» назначили депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарёва — отца погибшего 2 мая 2014 года активиста Куликова поля Геннадия Кушнарёва, на фоне трупа которого в тот трагический день фотографировался Гончаренко. По версии следствия, Кушнарёв-старший планировал отомстить Гончаренко за сына: в частности, планировал облить его кислотой и разбить молотком коленные чашечки.

Примечательно, что Кушнарёв давно был бельмом на глазу украинских спецслужб, однако повода «закрыть» его никак не находилось. Даже после смерти сына, депутат смог сдержаться и не осыпать проклятиями националистов, виновных в смерти его сына. Однако помимо мести, Кушнарёва обвиняли в создании антиукраинской организации на основании двух книг, в одной из которой рассказывается история Одесской Хатыни. Шпион среди шпионов. За что может пострадать бывший глава СБУ Василий Грицак © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так называемые «доказательства вины», предъявленные СБУ не выдерживали никакой критики: на видео, где якобы обсуждался заказ на покушение Гончаренко, ни разу не прозвучало его имя, а сам звук, по словам специалистов, наложен отдельно от картинки. Другим непонятным моментом является «оперативная фотография», где Кушнарёв, который якобы приехал пытать Гончаренко, одет в костюм и пальто. Так и хотелось задать вопрос давно отошедшим от дел «браткам» из 90-х: «Вы на стрелки, да на рэкет тоже в костюмах от Армани ездили, прихватив полиэтиленовый пакетик с кислотой и молоток?»

Нет сомнений, что при объективном и непредвзятом рассмотрении дело о похищении Гончаренко полностью развалилось. Но после почти года нахождения в СИЗО в декабре 2017 г. Кушнарев был передан Украиной в ЛДНР по обмену, в связи с чем дело его было спешно преращено. Так при Порошенко закрывали бесперспективные дела "террористов" и "сепаратистов", доказательств вины которых у спецслужб не было.

Казус Бабченко. Чистейшая провокация СБУ

Одним из самых вопиющих случаев провокаций СБУ является казус Бабченко. Российский журналист Аркадий Бабченко поддерживал киевскую власть в конфликте на Донбассе, а феврале 2017 г. выехал в Украину для постоянного проживания. В мае 2018 г. журналист участвовал в инсценировке собственного убийства — в СМИ появились сообщения, что его застрелили, в качестве доказательств была представлена фотография с "окроавленным трупом" Бабченко. Украинские и некоторые либеральные российские СМИ тут же поспешили обвинить в убийстве "независимого журналиста" "кровавый путинский режим". Но через день оказалось, что Бабченко жив и здоров, что представленные фотографии его трупа — фальсификация — на самом деле он был облит свиной кровью, а все это дело — инсценировка СБУ, о которой с гордостью поведал глава СБУ Грицак.

Согласно отчетам спецслужбы, ее сотрудники таким способом пресекли серию убийств и терактов, направленную на «дестабилизацию общественно-политической обстановки» путем запугивания украинцев. В попытке покушения уже традиционно обвинили представителей российских спецслужб и их агентов влияния в Украине, которые оказались задержаны.

Имена заказчиков назвали довольно быстро: это задержанный 30 мая исполнительный директор УНСП «Шмайсер», киевлянин Борис Герман и его партнер по бизнесу, уроженец Закарпатья Вячеслав Пивоварник, переехавший в Россию.

Весьма любопытными оказались первые показания, данные Германом в ходе судебного заседания: он утверждал, что являлся агентом СБУ, который уже давно действовал по ее заданию. В качестве контактного лица Герман назвал некоего сотрудника контрразведки Дмитрия с позывным «Дитрих». По данным СМИ, речь шла о Дмитрии Пономаренко, бывшем директоре дочернего предприятия «Укрспецэкспорта» — завода «Прогресс».

Оружейник прямо говорил, что его подставили, предложив поучаствовать в спецоперации СБУ. Именно «Дитрих» санкционировал действия «добровольного помощника» с целью раскрытия «террористической сети». В качестве исполнителя преступления был нанят бывший атошник Алексей Цымбалюк, при этом Герман был абсолютно уверен, что это — часть «игры» и до реального убийства не дойдет. Однако после имитации расстрела Германа отправили за решетку. Организатор «убийства» Бабченко вышел на свободу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку УНСП «Шмайсер», исполнительным директором которой был Герман, занимается производством и торговлей травматическим оружием и аксессуарами к нему, обвиняемый наверняка имел знакомства среди сотрудников спецслужб, не оставляющих без внимания данную сферу бизнеса. По мнению журналиста Владимира Бойко, именно желание силовиков завладеть предприятием Бориса Германа в интересах неких третьих лиц и стало причиной его обвинения в заказе Бабченко, и на самом деле «спецоперация СБУ» была обычной провокацией.

Несмотря на массу странностей, власти быстро отчитались о раскрытии дела, занявшее рекордные три месяца. А 21 августа 2018 г. Юрий Луценко уже отрапортовал, что Борис Герман пошел на сделку, подтвердив своими показаниями версию о «российском» следе, назвав основным заказчиком гражданина Украины Вячеслава Пивоварника, который якобы работает в неком «специальном фонде Путина» в Москве. Неделю спустя Голосеевский районный суд Киева за закрытыми дверями признал подсудимого виновным, назначив ему срок наказания 4,5 года лишения свободы.

К слову, сам Пивоварник выразил категорическое несогласие с той ролью, которую ему отвели в СБУ, выразив намерение в заочном суде доказывать свою невиновность. Он выпустил специальное обращение, где объявил, что, как и Герман, работал на украинские спецслужбы. По словам Пивоварника, его заданием было спровоцировать окружение Владислава Суркова — помощника российского президента — на финансирование убийства Бабченко, но никто на эту провокацию в Москве не повелся.

Дальнейшее расследование, связанное с так называемым «списком Бабченко», где были фамилии 47 различных лиц, окончательно расставило все точки над «и». Стало ясно, что «дело Бабченко» от начала и до конца является провокацией СБУ, а все заявления ее официальных лиц и политиков по данному поводу — наглая ложь и манипуляция, рассчитанная на поддержание повышенного градуса ненависти к России как внутри страны, так и на международной арене.

К слову, сам опальный российский журналист после смены власти в Украине оказался не у дел и страну покинул.

При Порошенко обстановка всеобщей паники, националистической истерии и русофобии являлась средством к поддержанию его существования. Различные провокации, инсценировки похищений и убийств, а также внешних авантюр, вроде Керченского инцидента, должны были убедить общество в желании РФ разрушить Украину. Однако этот курс власти был решительно отвергнут большинством граждан, голосовавших на выборах против Порошенко и его окружения. Но команда Зеленского возлагаемые на нее надежды избирателей не оправдала, поскольку с маниакальным упорством продолжает наступать на те же грабли.А разоблачение очередного "российского шпиона" и очередного "покушения" скорее всего так же в скором времени постараются замять сами спецслужбы и правоохранители Украины.