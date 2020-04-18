Процент жителей Западной Украины, которые собираются посетить пасхальные богослужения, в несколько раз выше, чем в других регионах Украины

В относительных показателях ситуация с коронавирусом на Западной Украине за неделю не изменилась: по состоянию на 17 апреля в регионе по-прежнему зафиксировано около половины всех инфицированных на Украине (2203 из 4662), а эпицентром эпидемии остаётся Черновицкая область (759 заболевших). Однако после Страстной недели и пасхальных праздников всё может измениться, причём в худшую сторону, ведь тысячи заробитчан устремились на родину из стран Европы, в том числе из Италии, которая лидирует по числу летальных случаев от COVID-19 на континенте.

Да и в целом жители западно-украинских областей, известные своей набожностью, не собираются изменять традициям из-за коронавируса и готовят корзины с «паской и колбаской» для освящения в храмах в грядущее воскресенье. Ведь Великдень, как тут именуют Пасху, — это святое, и пропускать его нельзя. А многие местные священники, несмотря на карантин, не только приветствуют духовные порывы прихожан, но и активно зазывают их на праздничные службы, ведь речь идёт ещё и о пожертвованиях в церковную кассу. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно результатам опроса, который провела социологическая компания R&B Group, на Пасху остаться дома планируют 83,2% украинцев, но на Западной Украине таких 79,5%. В тоже время доля тех, кто все-таки пойдёт на пасхальную службу, в этом регионе в два раза выше, чем на остальной Украине: так планируют поступить 7,5% жителей Западной Украины и лишь 2,9% в центре, 2,8% на юге и 3,7% на востоке страны. А святить куличи к храмам понесут 18,2% западноукраинцев, 6,1% жителей центра, 3,3% юга и 5,2% востока Украины.

Хотя после Вербного воскресенья (12 апреля) СМИ облетели фотографии толп прихожан в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях, полиция отчиталась лишь о трёх протоколах относительно священнослужителей, которые нарушили правила карантина. Полицейские Буковины специально отметили, что в храмах и возле них правонарушений не обнаружили, а протоколы в минувшие выходные были составлены только на двух жителей области, которые нарушили режим самоизоляции.

На самом же деле подавляющее большинство возвращающихся из Европы жителей Западной Украины в самоизоляцию не собираются, хотя и подписывают соответствующее обязательство при въезде. С каждым днём таких людей становится всё больше, ведь люди продолжают массово возвращаться через оставшиеся открытыми пункты пропуска: «Краковец» во Львовской области, «Ягодын» на Волыни, «Тиса» в Чопе на Закарпатье и «Порубное» в Черновицкой области. Через первые два в основном едут заробитчане из Польши, через Чоп — из Италии, Чехии и других стран Европы, а через Порубное возвращаются из Румынии (при этом в соседнем с Черновицкой областью Сучавском регионе зафиксировано большинство заболевших коронавирусом в Румынии).

16 апреля вернувшиеся из Польши через пункт пропуска «Ягодин» украинцы прямо на границе устроили протест против отправки их на обсервацию. «Они ограничивали движение транспорта, но полиция вмешалась и в кратчайшие сроки дорога была разблокирована», — сообщил начальник управления полиции в Волынской области Юрий Крошко. Из прибывших на родину граждан на обсервацию не согласился никто. Нарушителям грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест до полугода или ограничение свободы до 3 лет. «Не изъявляют желание люди ехать на обсервацию, все обязуются проходить самоизоляцию дома, но поскольку она является обязательной, мы принимаем меры о привлечении их к админответственности. Пока что составлено 20 таких протоколов, другие люди идентифицированы и установлены нами», — сообщил Крошко. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

В нескольких сотнях метров от КПП «Ягодин» для прибывающих подготовили отель, к заселению готовы почти полсотни номеров. Людей обещают кормить, а также обеспечить масками, перчатками и другими необходимыми средствами. Однако номера пустуют, а все, кто вернулся на Украину, разъехались по домам. Заместитель главы Волынской областной государственной администрации (ОГА) Татьяна Щербак сообщила, что все вернувшиеся на Украину граждане предупреждены об ответственности и в дальнейшем будут контролироваться силами полиции на принудительной самоизоляции. Кроме этого пограничники продолжают задерживать на границе людей, которые пытаются выехать из Украины, не отбыв двухнедельной обсервации. На минувшей неделе было обнаружено два таких нарушителя: 37-летняя жительница Черновицкой области на КПП «Порубное» и 57-летний львовянин на КПП «Краковец», теперь им обоим грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Но если до границы с Украиной в Польше и Румынии можно доехать за 100-150 евро, то проезд из Италии до Чопа обходится западно-украинским гастарбайтерам значительно дороже. После того как Венгрия разрешила транзит для граждан Украины, для частных извозчиков и водителей автобусов, которые раньше возили передачи из Италии, настало «золотое» время. Те из них, которые не боятся заразиться, наперебой предлагают свои услуги среди украинцев в Италии — европейском эпицентре коронавируса. Везут и из Милана, и из Рима. Цену заламывают такую, что в «мирное время» за эти деньги можно было улететь в Америку, и даже выше — 400-750 евро. Заробитчане в соцсетях массово интересуются, как вернуться на Украину 17-18 апреля, не заберут ли их на обсервацию на границе. В ответ перевозчики успокаивают: мол, только надо подписать бланк на самоизоляцию, люди проходят границу без проблем.

«Едем с подругой домой в Тернополь, раньше не получилось приехать. У кого-то так сложились обстоятельства, кто-то хотел больше заработать, ведь неясно, когда получится вернуться, хотя хочется через две недели. Но Пасху мы не могли пропустить никак, всегда отмечали ее в Украине. До границы дорога обойдется в 400 евро, и еще 1200 гривен берут за проезд до Тернополя из Чопа. Барыги, конечно, но что поделать, домой очень надо. И, по моей информации, нас таких, кто возвращается в последние дни, много наберется», — приводит киевский портал «Страна» слова Галины Сех, работающей в Риме сиделкой. Во Львове главпочтамт организовал выставку, посвященную дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Добравшиеся из Италии до украинской границы скапливаются на венгерском КПП «Захонь», где образовалась огромная очередь из микроавтобусов и легковых авто. Пограничники обеих стран не справляются с потоком, им дали подмогу, пришлось открыть дополнительные полосы. На парковке возле границы в Захоне грузовики с чешской, венгерской регистрацией и других стран, а также куча автобусов, которые привезли западно-украинских заробитчан. Дальше их перевозят в битком набитых бусах на территорию Украины, конечно, ни о какой заявленной властями обсервации речи не идет — всех отпускают по домам под честное слово. Это уже вызвало волну возмущения на Западной Украине, где ожидают новых заражений на Пасху после приезда «необсервированных» сограждан, правда, пока только в соцсетях, до каких-то инцидентов с приезжими дело не дошло.

Кстати, на возвращающихся домой гастарбайтерах пытаются заработать не только перевозчики, но и приграничные рэкетиры, чего не наблюдалось с середины 1990-х. Так, 15 апреля в селе Розовка Ужгородского района к водителю микроавтобуса, который вёз буковинцев из Италии домой, подошел неизвестный мужчина. Он начал угрожать водителю-черновчанину и вымогать деньги за каждого пассажира внутри транспорта. Водитель не обратил внимания на звучавшие угрозы, однако нарушитель вернулся со знакомыми позже. Они обстреляли микроавтобус из травматического пистолета (пули пробили лобовое стекло над головой водителя), а потом скрылись с места происшествия. Закарпатские полицейские уже задержали стрелка, если его вину докажут, тому грозит срок лишения свободы до семи лет.

В самой же Черновицкой области за неделю с 10 по 17 апреля количество инфицированных коронавирусом выросло с 366 до 759, только за последние сутки подтверждены еще 96 случаев заражения. В Черновицкой ОГА отмечают, что в инфекционных отделениях медицинских учреждений области осталось всего 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Вижницкой районной больнице. А в райцентре Сторожинец под больницу переоборудовали одну из городских гимназий, поскольку в инфекционном отделении райбольницы было всего 7 коек, и для приёма больных коронавирусом сейчас перепрофилируют гинекологическое, ЛОР и терапевтическое отделения.

Заканчиваются места для больных коронавирусом и в областном центре. Как сообщил 17 апреля мэр Черновцов Алексей Каспрук, ныне в городской больнице №1 занято 47 специализированных палат из 50. По словам чиновника, если ранее в каждой палате было по одному больному, то теперь планируют размещать по два. При этом, по прогнозу Каспрука, карантин на Украине будет продлён как минимум до середины мая, а Черновицкая область выйдет из него последней — как первая, которая «вошла в эту беду». Взрыв во львовской больнице рассматривают как самоубийство экс-атошника © commons.wikimedia.org, Samo8383

При этом в области опять объявлены дополнительные ограничения относительно пребывания граждан в общественных местах с субботы до вторника. «Уважаемые буковинцы, напоминаем, что по рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно пребывания граждан в общественных местах! Просим вас соблюдать ограничительные меры и отпраздновать Пасху дома!» — говорится в сообщении Черновицкой ОГА. При этом уже закрыты продуктовые ряды одного из самых больших рынков на Украине «Калиновского», а городские продуктовые рынки Черновцов работали только до 13:00 в пятницу. При этом 16 апреля областная комиссия приняла решение о закрытии всех рынков области на неопределённый срок.

А вот храмы и кладбища на время пасхальных выходных в Черновицкой области закрывать не планируют, хотя чиновники и призывают отказаться от их посещения, а в случае появления там соблюдать дистанцию и быть в масках. При этом на Буковине COVID-19 подтвердился у 7 священнослужителей, еще у двух — подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

А в соседней Тернопольской области (в целом тут 353 заболевших) в Почаевской лавре УПЦ МП коронавирус подтвердили у диакона и трех хористов. Теперь медики планируют протестировать всех монахов и послушников лавры, а на её территории сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций уже провели дезинфекцию. Также с 17 апреля власти Тернопольской области решили ограничить въезд в город Почаев, выставив вокруг него блокпосты. Пропускать будут только транзитный транспорт и машины с продуктами питания. О том, закроют ли лавру на Пасху, пока неизвестно. По словам начальника полиции в Тернопольской области Александра Богомола, харчевня лавры уже закрыта для паломников и обслуживает только братию монастыря, также закрыты общежития для приезжих. Без слов: католики из Львова грубо нарушают меры карантина © Скриншот из видео Украина.ру

При этом главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук 17 апреля рассказала о заболевшем священнике из Збаражского района, поющем в хоре Почаевской лавры, и его супруге, которая работает в бухгалтерии Шумской районной больницы. «Контакты пошли как по бухгалтерии, так и главный врач в Шумске «положительный». Вчера был зафиксирован 21 подтвержденный случай», — отметила Чайчук и добавила, что со священником связана и вспышка COVID-19 в Дубенском районе Ровенской области. По её словам, священнослужитель на связь не выходит, а в Почаевской лавре до сих пор не предоставили властям списки хористов. Те же, кто поёт в хоре, имеют приходы в Шумском, Кременецком и Збаражском районах Тернопольщины. «Если мы получим результаты обследования, то будем иметь большую вспышку», — отметила Оксана Чайчук и добавила, что ранее восемь граждан Молдовы привезли коронавирусную инфекцию домой после посещения Почаевской лавры.

Примечательно, что ещё за несколько дней до подтверждения заболевания коронавирусом монахов этой принадлежащей к канонической Украинской православной церкви лавры представители «политических греко-католиков» призывали закрыть монастырь на карантин. Такое требование 15 апреля выдвинула глава политсовета маргинальной Украинской Галицкой партии, львовянка Ирина Моряк, которая заявила, что «Московский патриархат на Украине стал одним из самых больших распространителей коронавируса». При этом причастие из одной ложечки 16 апреля опять было зафиксировано журналистами в одном из храмов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) — на этот раз в кафедральном соборе Тернополя.

При этом храмы в Тернопольской области ни на Страстную неделю, ни на Пасху закрыты не будут — просто верующие во время богослужений и освящения куличей будут располагаться во дворах. Кроме того, в сёлах и городках священники планируют ездить по улицам для освящения корзин прямо у ворот домов своих прихожан, подобная ситуация и в других областях Западной Украны. В Тернополе приняли решение о запрете «массового посещения» городских кладбищ, не уточнив, о каком числе посетителей идёт речь (все священники уже заявили, что поминальных служб на могилах проводить не будут). В городе также запрещена работа всех торговых автоматов, продажа мороженого на вес и пива на разлив. Как и в Черновицкой области, на Тернопольщине с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля, объявлено об «усилении карантинных мер», и людей призывают не выходить из дома. Хотя распоряжение о закрытии всех продуктовых магазинов на пасхальные выходные носит неформальный характер, но всех предпринимателей предупредили о штрафах в случае его нарушения.

16 апреля стало известно, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились трое священников УГКЦ, еще восемь — с подозрением. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Фёдоров. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях, двое находятся на самоизоляции. Всего в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 427 случаев коронавируса (второй показатель на Западной Украине), из них 31 человек умер. В тот же день было объявлено, что все рынки области будут закрыты как минимум до 24 апреля. Храмы в области также будут работать на Пасху, а о запрете посещения кладбищ с 18 по 21 апреля приняли решение только в Калуше, причём выполнение его возложили в том числе на роту Национальной гвардии в городе.

А вот чиновники управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета под шумок эпидемии решили подсобить своему бывшему коллеге из облздрава. Город закупил 100 экспресс-тестов на коронавирус по цене 320 гривен за штуку (притом что киевские интернет-магазины предлагают их по 299 гривен при условии покупки 20 штук) у фирмы «Прикарпатская медицинская компания», которая принадлежит Олегу Овчару, бывшему заместителю директора управления здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Ивано-Франковская область остаётся одной из двух на Западной Украине, где нет полноценного губернатора. Вторая — Закарпатская, где до последнего ожидали, что новый глава ОГА будет представлен во время визита в область президента Украины Владимира Зеленского 16 апреля. Однако генерал-майор СБУ Алексей Петров, уже утверждённый на этот пост Кабмином, пока «пролетел» мимо губернаторского кресла. Всё дело в том, что Петров был подчинённым недавно арестованного генерала Шайтанова, которого обвиняют в работе на Кремль и подготовке покушения на Арсена Авакова.

Поэтому Зеленский сразу же после прилёта в Ужгород выехал в Мукачево, в военный городок 128-й горной штурмовой бригады. Здесь президенту показали новую столовую военных, которая начнёт работу сразу после возвращения бойцов с Донбасса, и реконструированные помещения казарм. Зеленский также понаблюдал за проведением учений ротно-тактических групп 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прибывших на Закарпатье из Львовской области. О коронавирусе президент с местными чиновниками не говорил, несмотря на то что в области зафиксирован первый случай заболевания среди пограничников. Всего на Закарпатье 150 инфицированных коронавирусом, 4 человека умерло от него. В области также будут закрыты все рынки с 18 по 24 апреля, жителей призывают с субботы по вторник не выходить из домов. При этом в Мукачево местные власти приняли решение на этот период закрыть все храмы, о протестах церквей пока сообщений нет.

Не исключено, что в ближайшее время глава ОГА будет сменён ещё в одной области Западной Украины — Волынской. По крайней мере, действующий губернатор Юрий Погуляйко, в отличие от своих коллег из других областей, не выступает на брифингах о борьбе с коронавирусом и вообще исчез из публичного пространства. Как заверила его заместитель Татьяна Щербак, «наш глава работает, мы ездили по области, проверяли состояние дел». При этом сама Щербак настойчиво рекомендует жителям области не посещать храмы на Пасху, ведь количество инфицированных коронавирусом волынян постоянно растёт (ныне таких 122 — по сравнению с 41 неделей ранее). Главными очагами болезни в области являются город Нововолынск и посёлок Старая Выжевка, в которых ограничен въезд и выезд. Вице-губернатор также пригрозила верующим и священнослужителям штрафами за нарушение карантинных ограничений во время пасхальных богослужений. Экс-регионал на Закарпатье избил политтехнолога за работу на конкурента — СМИ © zaveqna / flickr

А вот губернатор Львовской области Максим Козицкий является лицом борьбы с эпидемией. 17 апреля он обратился к жителям Львовщины с призывом отпраздновать Пасху дома — мол, на 20 числа апреля медики прогнозируют пик коронавируса на Украине (ныне в области 203 инфицированных). Глава ОГА также запустил флешмоб #Великдень_вдома, для участия в котором необходимо сделать фото празднования Пасхи дома и выложить в Facebook. Но кроме «пряников», власти области используют и «кнут»: 16 апреля Трускавецкий городской суд оштрафовал местного жителя за прогулку в парке без маски на 17 тысяч гривен. До того несколько судов в различных областях Западной Украины отказывались штрафовать людей по подобному поводу.

А 17 апреля полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области. В полиции подчеркнули, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям. Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем участникам хода, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тыс. гривен, должностным лицам — от 34 до 170 тыс. гривен. «Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от штрафа до трех лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе МВД Украины.

На выходные и в праздничные дни в Ровенской области будет действовать особый режим перемещения, сообщил 16 апреля глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. «Начиная с 13 часов 18 апреля до 6 утра 21 апреля в области введут режим максимального ограничения передвижения людей. Учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, такие дополнительные ограничительные меры приняли на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС», — заявил Коваль. Ныне в области 240 инфицированных коронавирусом, среди которых 32 врача областной больницы (один из них умер). Причём под угрозой находится сам губернатор, поскольку заражен один из его заместителей, Сергей Подолин.

«Мы усиливаем меры безопасности для сохранения нашей с вами жизни и сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Призываю вас не выходить из дома, а лекарства и продукты закупить заранее. Прошу всех с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям», — написал глава Ровенской ОГА. Среди таких мероприятий — закрытие всех кладбищ в области для посещения с 18 по 26 апреля.

В Хмельницком также закроют кладбища на время пасхальных и поминальных дней. Об этом 16 апреля заявил городской голова Александр Симчишин во время онлайн-брифинга с журналистами. По словам мэра, кладбища станут недоступными для посетителей 19-20 и 25-26 апреля. «Калитки и ворота, где это возможно, будут закрыты. На них повесим информационные таблички о том, что поминальные дни переносятся на 6 июня», — отметил он. По состоянию на 17 апреля в Хмельницкой области зарегистрированы 38 случаев COVID-19, из них 14 — в самом Хмельницком.

В Хмельницком на Пасху также закроют все продуктовые магазины, будут работать только аптеки и АЗС. Кроме этого, как заявил заместитель мэра областного центра Владимир Гончарук, «у каждой церкви будут дежурить правоохранительные органы и призывать людей, которые придут освящать корзины, возвращаться домой и там принять духовное освящение через онлайн-трансляции». Правда, в «Чистый четверг», 16 апреля, жители Берездовской общины в Хмельницкой области получили не самое лучшее «освящение»: сюда под покровом ночи привезли четыре фуры мусора из Львова. Ранее три фуры львовского мусора было сброшено в другом районе Хмельницкой области — Изяславском.

Но Львовщина, несмотря на такие «подарки» соседям, продолжает изображать святость. Как раз в «Чистый четверг» в городе Бориславе Львовской области была установлена плетёная из лозы символическая писанка высотой в 5,7 метра и диаметром в 3,7. В тот же день в самом Львове у храма Покрова Пресвятой Богородицы была установлена цветочная композиция «Пасхальная корзина», за которую одна из районных администраций города заплатила 97 тысяч гривен. Не исключено, что сделано это за деньги, сэкономленные в ходе незаконной утилизации львовского мусора.