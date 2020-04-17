Власти Грузии на фоне пандемии коронавируса запретили местным жителям передвигаться на личных автомобилях. Решение уже вызвало массу вопросов, например, как добираться до работы и можно ли вызывать такси? Какие еще страны постсоветского пространства приняли необычные решения в связи с эпидемией COVID-19, выясняла Украина.ру

Запрет на поездки на собственных автомобилях в Грузии (370 заражений) будет действовать на протяжении 5 дней — с 17 по 21 апреля. Под него попадают даже такси, но не мотоциклы, мопеды и велосипеды. Вернуть возможность передвигаться на машине смогут лишь те, кто занимается дозволенной экономической деятельностью. В противном случае работодатель сам должен будет обеспечивать передвижение сотрудника до работы и обратно.

Похожие, но менее радикальные меры в марте приняли власти Армении (1159 заражений): там из-за коронавируса в личных автомобилях было запрещено перевозить более одного пассажира. Всех «лишних» полицейские высаживали на полпути.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что с 16 марта в Армении действует режим ЧП: закрыты учебные заведения и культурные учреждения, ограничен въезд и выезд из страны.

В Туркмении от коронавируса решили «избавиться» раз и навсегда. Местные власти запретили жителям и СМИ использовать слово «коронавирус». Правительство исключает это слово из своих информационных брошюр по вопросам здравоохранения, а журналисты «Радио Азатлык» сообщают, что за ношение маски в общественном месте могут и арестовать.

О числе зараженных в Туркмении ничего не известно. На следующей неделе в стране планируют возобновить национальный чемпионат по футболу и пускать на матчи болельщиков, как будто никакой пандемии в мире и нет.

В Казахстане (1470 заражений), где продолжает действовать режим ЧП, приварили щеколды к дверям находящихся на карантине жилых домов. Об этом сообщают местные СМИ. Подъезды многоэтажек ограждают защитной лентой, вокруг выставляют полицейский патруль — всё ради того, чтобы остановить распространение инфекции. Отмечается, что местные жители могут войти в такой дом, но выйти — только после карантина.

Коронавирус в Европе: православные готовятся отмечать Пасху дома, Великобритания продлила карантин, а в Польше — одноразовые маски по 2 евро © REUTERS, Kacper Pempel Литве (1149 заражений) на время карантина власти ограничили продажу безрецептурных лекарств и антисептиков. С последними все понятно: в последнее время достать антисептики сложнее с каждым днём в любой стране. Они, как и медицинские маски, стали жертвами спекулянтов. А вот с лекарствами сложнее: товары, по новым правилам, отпускаются по одному в руки, так что запастись таблетками от головной боли или элементарного несварения у латышей не получится.

В Киргизии (489 заражений), где из-за коронавируса действует режим ЧС, борьбе с заболеванием решили помочь с помощью обряда жертвоприношения. По мнению муфтията Киргизии, именно тулоо (ритуал избавления от несчастий) защищал предков от различных напастей.

Но больше всего своими мерами по борьбе с коронавирусом мир удивила Белоруссия (4204 заражения): несмотря на растущее число инфицированных, власти не спешат с введением карантина. В стране продолжаются чемпионат по футболу, работают учебные заведения и планируется республиканский субботник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посмеивается над гражданами, которые носят маски даже там, где людей почти нет, предлагает лечить заболевание водкой и баней, а также планирует посетить пасхальное богослужение в церкви. Даже несмотря на то, что в большинстве стран такое поведение карается серьёзными штрафами.