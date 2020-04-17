Президент США Дональд Трамп, который не может смириться с экономическими потерями от эпидемии, 16 апреля разрешил губернаторам штатов самим решать, когда снимать карантинные ограничения. Однако некоторые из них открыто выступили против этой инициативы. К тому же выступить против грозит и Палата представителей во главе с Нэнси Пелоси

На брифинге 16 апреля президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса.

«Основываясь на последних данных, наша команда экспертов согласилась, что мы можем перейти к следующему этапу в этой войне, который мы называем «Снова открыть Америку». И именно это мы и делаем. Мы открываем нашу страну. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдёт. Я думаю, что начнётся настоящий экономический бум», — заявил на брифинге Трамп. США побили антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки © AP, Bebeto Matthews

Как уточнила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, штаты и муниципалитеты смогут начать отмену карантина только в том случае, если в течение 14 дней будет сокращаться количество заболевших COVID-19 и пациентов с симптомами гриппа. Параллельно с этим должно проходить массовое тестирование для работников системы здравоохранения, включая тестирование на антитела. А местные больницы должны будут к тому времени работать в обычном режиме.

Трамп с гордостью сказал, что пик эпидемии пройден более чем в 850 районах, а за последнюю неделю на 30% территории страны не зафиксировано новых случаев заражений коронавирусом. По его словам, благодаря заблаговременным и масштабным мерам, предпринятым властями, удалось предотвратить трагедию здравоохранения.

Однако радоваться рано. США по-прежнему занимают первое место в мире по количеству подтверждённых диагнозов COVID-19 (678 144) и летальных исходов от него (34 641). Эти показатели могли быть меньше, если бы меры, которые так хвалит президент, ввели раньше. А не надеялись на чудо, утверждая, что всё само собой пройдёт.

План Белого дома

Программа на 18 страниц, разработанная американскими властями, предусматривает постепенное смягчение ограничений:

на первом этапе продолжат действовать рекомендации не собираться группами более 10 человек, покидать дома только в экстренной необходимости и соблюдать социальную дистанцию (столовые, спортзалы, кинотеатры и религиозные учреждения смогут возобновить работу, только если посетители будут придерживаться этого правила);

на втором этапе населению разрешат совершать поездки и собираться группами до 50 человек, откроются детские сады, школы и лагеря, но всё же следует по-прежнему держаться на расстоянии друг от друга (разрешат открыть бары, где есть свободное пространство для посетителей) и сохранить удалённый режим работы;

на третьем этапе жизнь вернётся в прежнее русло, в том числе разрешает посещение дома престарелых и госпитали, а упор будут делать на выявление заболевших и их изоляцию.

Белый дом не устанавливает никаких сроков, когда должны отменить карантинные меры, это губернаторы должны определить сами, исходя из эпидемиологической ситуации в их штате, поскольку все они находятся на разных стадиях эпидемии. Тем не менее, Трамп сказал, что в штатах с благоприятной обстановкой смягчение ограничений может начаться 17 апреля.

«Я думаю, что условия есть в 29 штатах. Не то что они прямо сейчас открываются, но я думаю, что они откроются относительно скоро. В остальных ситуация улучшается. Нью-Йорк и Нью-Джерси переживают трудные времена, но у них тоже будет хорошо. Они не будут в числе первых штатов, там это наступит позднее», — уточнил он. Экономика важнее. Трамп готов перечеркнуть усилия всего мира по борьбе с коронавирусом © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Несколько дней назад президент говорил, что любые ограничения штаты смогут отменить только с его согласия, но, как пишут американские ведущие издания, во время разговора с губернаторами 16 апреля дал им карт-бланш.

«Вы будете принимать собственные решения. Решения остаются за вами. Мы намерены поддерживать вас, и мы добьёмся того, что наша страна вновь откроется и будет работать. Люди хотят приступить к работе», — сказал Трамп, согласно информации газеты The New York Times.

Он допустил, что начать отменять ограничительные меры власти штатов могут с 1 мая или даже раньше. Карантинный режим, объявленный президентом, действует до 30 апреля. Кроме того, Трамп призвал губернаторов усовершенствовать методику тестирования для выявления коронавируса, потому что первоначальная, которую он испытал на себе, крайне неприятна.

«Я был жертвой первого варианта теста, и мне не понравилось, как это происходило, когда они засовывали эту штуку в нос, прямо до уровня глаз. Вы, должно быть, шутите. Я назвал это операцией, а не тестом», — поделился впечатлениями глава государства.

Представленный Белым домом план также предусматривает возможность наступления второй волны коронавируса.

«Если вирус вернётся осенью, что, как полагают некоторые учёные, то эти рекомендации гарантируют, что наша страна функционирует, что мы сможем быстро справляться с очагами заражения», — сказал Трамп.

Сработает ли план

Очевидно, что эпидемия больно бьёт по США. И в плане человеческих жертв от коронавируса, и в сфере безопасности, и в экономике. Но не все поддерживают стремление президента как можно скорее отменять ограничения. Прежде всего, опасения противников этой идеи связаны с тем, что эпидемиологическая обстановка станет только хуже. По оценке специалистов вашингтонского Института показателей здоровья и эволюции (Institute for Health Metrics and Evaluation), к 1 мая эпидемия не только не пойдёт на спад, а как минимум 6 штатов даже не достигнут пика заболеваемости.

До разговора с президентом губернаторы нескольких штатов, как демократы, так и республиканцы, объявили, что сейчас не время для послаблений, и ужесточили или продлили действующие меры. Среди них губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которая заявила, что спасти жизни можно, только если отнестись к ситуации серьёзно, губернатор Коннектикута Нед Ламонт, продливший ограничения до 20 мая, губернатор Огайо Майк Девайн, подтвердивший приверженность жёстким мерам, чтобы не позволить этому «монстру» подняться», губернатор Массачусетса Чарли Бейкер, допустивший пересмотр действующей стратегии в случае увеличения заболевших.

Губернатора штата Нью-Йорк, где сложилась самая тяжёлая ситуация, Эндрю Куомо 14 апреля в эфире телеканала CNN попросили прокомментировать прозвучавшее накануне заявление Трампа о том, что он обладает достаточными полномочиями для отмены или ужесточения ограничительных мер во всех 50 штатах.

«Это было бы диктаторским актом, вносящим раскол. Если он прикажет мне открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа в моём штате, я этого не сделаю. Речь идёт не о предстоящих двух или трёх неделях, а о месяцах, о поэтапном открытии бизнеса. Это работает не как выключатель света», — ответил Куомо.

К слову, благодаря жёстким и решительным действиям по борьбе с эпидемией популярность губернатора выросла настолько, что американцы начали говорить, что именно он должен стать кандидатом в президенты от Демократической партии, а не бывший вице-президент страны Джо Байден. Однако сам Куомо отверг такой сценарий, предпочтя дальше работать в Нью-Йорке.

Тогда Байдену предложили сделать Куомо своим напарником в избирательной кампании, предложив ему пост вице-президента в случае победы, но тот не согласился, напомнив о своём намерении предложить эту роль женщине. Трамп отреагировал на слова губернатора через Twitter: «Куомо звонил ежедневно, даже ежечасно, умоляя обо всём, большая часть чего должна была быть в ведении штата, например о новых больницах, койках, аппаратах искусственной вентиляции лёгких и т. д. Я всё это сделал для него и для всех остальных, а теперь он, кажется, хочет независимости! Этого не случится!» Конец мировому лидерству США? Коронафутурология от Генри Киссинджера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Только он забыл одну вещь — полномочия по введению и отмене карантина принадлежат властям штатов, собственно, они и предпринимали все соответствующие меры. Значит, и снимать их тоже будут они. Видимо, советники или кто-то другой напомнил Трампу об этом, и уже 16-го числа он разрешил губернаторам действовать на своё усмотрение.

Помимо губернаторов, план Белого дома раскритиковала председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси, заклятый враг президента, которой не нужны конкретные поводы, чтобы ненавидеть его. Памятны кадры, как она демонстративно разорвала копию речи Трампа во время его выступления в Конгрессе с ежегодным обращением о положении страны.

«Продолжающееся настойчивое стремление президента двигаться вперёд без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой. К сожалению, президент продолжает свою атаку на правду и говорит, что у нас есть больше тестов, чем в любой другой стране, когда только 1% американцев был проверен.

Тестирование — это ключ к тому, чтобы открыть нашу страну для возобновления нашей жизни. Расплывчатый и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты», — заявила Пелоси.

В этом случае противостояние выходит далеко за рамки личной неприязни. Пелоси, как председатель нижней палаты Конгресса, контролируемой демократами, может инициировать блокирование важных для президента инициатив, например выделение финансирования той или иной статьи, и создать ему немало проблем. Хотя, возможно, она не будет прибегать к такому шагу, ведь ранее демократы и республиканцы смогли, несмотря на противоречия, достичь компромисса по мерам экономической поддержки экономики, осознавая последствия эпидемии для страны.

Тем не менее, такая вероятность есть.

Желание Трампа побыстрее вернуться к прежнему ритму жизни и забыть коронавирус как страшный сон понятно — как успешный бизнесмен, он думает о финансовой стороне, а потери страны только в первом квартале 2020 года могут составить от 10% до 25% ВВП. Компании, включая добывающие сланцевую нефть, банкротятся, госдолг вырос до рекордных пределов. Кроме того, до президентских выборов остаётся чуть больше полугода, а его главные тезисы улетучиваются на глазах при виде растущих цифр безработных, снижения экономической активности.

Понятны и опасения оппонентов Трампа. Один поспешный шаг может осложнить и без того сложную ситуацию с заболевшими коронавирусом. В то же время власти понимают, что рано или поздно эпидемия сойдёт на нет и нужно будет восстанавливать производство, транспортное сообщение, бизнес, а действовать спонтанно нельзя, необходима хорошо просчитанная стратегия. Своим примером выхода из карантина США могут помочь другим странам, показав, какие меры дают положительный эффект, а от чего следует отказаться.