К полудню 17 апреля количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 2 млн 185 тысяч. По данным сайта coronavirus-monitor.com, скончались 146,8 тысячи пациентов, почти 554 тысячам удалось выздороветь

В США инфекцию выявили у более чем 678 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. Лидирует эта страна и по количеству летальных исходов — более 34,6 тысячи умерших от заболевания.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Италии почти 169 тысяч случаев инфицирования и самый высокий показатель смертности — 13,13%.

На четвертом месте антирейтинга находится Франция — более 165 тысяч инфицированных и почти 18 тысяч умерших.

Пятую строчку занимает Германия — свыше 137 тысяч заболевших и более четырех тысяч умерших.

Выросло за сутки число выявленных случаев (свыше 84 тысяч) и количество смертей (свыше 4,6 тысячи) и в Китае, откуда эпидемия стала распространяться по миру.

Россия

За минувшие сутки в России 4069 тестов дали положительный результат. При этом 286 пациентов выздоровели и покинули больницы. Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 32 тысячи. Число умерших от коронавируса в РФ возросло до 273 человек, за сутки скончался 41 пациент.

Несмотря на растущее число жертв эпидемии, даже среди медработников в российских больницах находятся те, кто считает нужным шутить на тему коронавируса.

Коронавирус в Европе: православные готовятся отмечать Пасху дома, Великобритания продлила карантин, а в Польше — одноразовые маски по 2 евро © REUTERS, Kacper Pempel

Власти российских регионов отказываются от проведения праздничных мероприятий из-за карантина в связи с коронавирусом.

Так, власти Колымы запретили пасхальное богослужение, а томский губернатор перенёс Парад Победы и шествие Бессмертного полка.

Тем временем суд в Екатеринбурге отказался привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции двух мужчин. По их словам, они не гуляли, а направлялись в ближайший магазин за продуктами и пивом.

Сбербанк и ВТБ сообщают о мошенниках, которые предлагают оформить QR-коды, необходимые для поездок по Москве и Подмосковью в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно — людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ситуация на Украине

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Впервые с начала эпидемии за сутки зафиксировали 501 случай.

Медведева объяснила, почему коронавирус в Париже вызовет всплеск насилия © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

На Тернопольщине рассадником коронавирусной инфекции признали храм в Шумском районе, который находится под контролем раскольнических УПЦ и ПЦУ. В настоящее время в этом районе 25 подтвержденных случаев.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал свой прогноз относительно того, когда на Украине завершится карантин.

«Я думаю, это будет середина мая», — сказал Геращенко, отметив, однако, что окончательное решение — за Минздравом страны.

Коронавирус продолжает косить ряды военнослужащих украинской армии. К утру 17 апреля в ВСУ зарегистрировали 29 случаев болезнью COVID-19, в том числе двое летальных.

По данным украинского посольства, США расширят помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса до $9,1 млн.

Эти деньги планируют потратить на подготовку лабораторных систем, а также на обеспечение водой наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

В мире

Жителям Грузии из-за пандемии коронавируса запретили ездить на легковых автомобилях. Ограничение вступило в силу сегодня, 17 апреля. Кроме того, граждане страны обязаны носить маски в общественных местах.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман призвал частных кредиторов облегчить долговое бремя бедных стран из-за пандемии коронавируса.

«В противном случае существует риск, что эффективность мер, которые принимаются для смягчения последствий пандемии COVID-19 в мире, может быть подорвана», — сказал он.

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В первую десятку рейтинга, в частности, вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.

Россию и Украину в этот список не включили, а лидер по заболеваемости коронавирусом — США — оказались на 70-м месте.

Как борются с пандемией коронавируса в разных странах мира — таблица