В США инфекцию выявили у более чем 678 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. Лидирует эта страна и по количеству летальных исходов — более 34,6 тысячи умерших от заболевания.
В Испании за сутки заболело свыше 2100 человек, еще 185 скончались. Страна удерживает первенство на европейском континенте по числу выявленных случаев — почти 185 тысяч инфицированных.
В Италии почти 169 тысяч случаев инфицирования и самый высокий показатель смертности — 13,13%.
На четвертом месте антирейтинга находится Франция — более 165 тысяч инфицированных и почти 18 тысяч умерших.
Пятую строчку занимает Германия — свыше 137 тысяч заболевших и более четырех тысяч умерших.
Выросло за сутки число выявленных случаев (свыше 84 тысяч) и количество смертей (свыше 4,6 тысячи) и в Китае, откуда эпидемия стала распространяться по миру.
Россия
За минувшие сутки в России 4069 тестов дали положительный результат. При этом 286 пациентов выздоровели и покинули больницы. Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 32 тысячи. Число умерших от коронавируса в РФ возросло до 273 человек, за сутки скончался 41 пациент.
Несмотря на растущее число жертв эпидемии, даже среди медработников в российских больницах находятся те, кто считает нужным шутить на тему коронавируса.
Акушерка краснодарского родильного дома, ставшая героиней такого шуточного ролика, уволилась по собственному желанию.
Власти российских регионов отказываются от проведения праздничных мероприятий из-за карантина в связи с коронавирусом.
Так, власти Колымы запретили пасхальное богослужение, а томский губернатор перенёс Парад Победы и шествие Бессмертного полка.
Тем временем суд в Екатеринбурге отказался привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции двух мужчин. По их словам, они не гуляли, а направлялись в ближайший магазин за продуктами и пивом.
Сбербанк и ВТБ сообщают о мошенниках, которые предлагают оформить QR-коды, необходимые для поездок по Москве и Подмосковью в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно — людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", — сообщили в пресс-службе ВТБ.
Ситуация на Украине
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Впервые с начала эпидемии за сутки зафиксировали 501 случай.
Наибольшее число больных — Черновицкой области и Киеве — 759 и 705 человек соответственно. Еще 427 и 353 случая зарегистрировали в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области — 253 случая.
На Тернопольщине рассадником коронавирусной инфекции признали храм в Шумском районе, который находится под контролем раскольнических УПЦ и ПЦУ. В настоящее время в этом районе 25 подтвержденных случаев.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал свой прогноз относительно того, когда на Украине завершится карантин.
«Я думаю, это будет середина мая», — сказал Геращенко, отметив, однако, что окончательное решение — за Минздравом страны.
Коронавирус продолжает косить ряды военнослужащих украинской армии. К утру 17 апреля в ВСУ зарегистрировали 29 случаев болезнью COVID-19, в том числе двое летальных.
По данным украинского посольства, США расширят помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса до $9,1 млн.
Эти деньги планируют потратить на подготовку лабораторных систем, а также на обеспечение водой наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.
В мире
Жителям Грузии из-за пандемии коронавируса запретили ездить на легковых автомобилях. Ограничение вступило в силу сегодня, 17 апреля. Кроме того, граждане страны обязаны носить маски в общественных местах.
Министр экономики Аргентины Мартин Гусман призвал частных кредиторов облегчить долговое бремя бедных стран из-за пандемии коронавируса.
«В противном случае существует риск, что эффективность мер, которые принимаются для смягчения последствий пандемии COVID-19 в мире, может быть подорвана», — сказал он.
По данным консорциума Deep Knowlegde Group (DKG), Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран в условиях пандемии коронавируса нового типа, опередив Германию и Южную Корею.
В первую десятку рейтинга, в частности, вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.
Россию и Украину в этот список не включили, а лидер по заболеваемости коронавирусом — США — оказались на 70-м месте.
Как борются с пандемией коронавируса в разных странах мира — таблица