Уходящая неделя для Украины оказалась богатой событиями. Громкий арест генерала СБУ и эпидемиологические проблемы происходили на фоне знаковых дат: годовщины начала гражданской войны в Донбассе и убийства Олеся Бузины. Пользователи соцсетей заметили, что у страны есть все шансы погрузиться в «идеальный шторм» из экономических и политических проблем

Падающая экономика в эпоху эпидемии

Большой проблемой для Украины стала не столько сама эпидемия коронавируса, масштабы которой из-за малого процента тестирования практически невозможно определить, сколько экономическая катастрофа. Которая, по мнению многих пользователей соцсетей, становится новой реальностью для страны.

Один из ведущих украинских экономистов, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что для выхода из глубокого карантинного кризиса украинскому Кабмину нужно принимать меры, сравнимые с «Новым курсом Рузвельта» в годы Великой депрессии. Вот только пока подобного осознания явно недостает украинскому Кабмину. Кущ: Сегодня Украина по антикризисным мерам находится на одном уровене с Албанией © Facebook, Алексей Кущ

«Во главе угла государственной политики, на вершине ее приоритетов должно стоять решение нескольких задач: спасение жизней людей; компенсация дефицита социальной активности населения и дефицита экономической активности бизнеса…

Как показал новый экономический курс Рузвельта во времена Великой депрессии, пакет мер государства в том числе должен состоять из антитрестовского законодательства и нового трудового нормативного регулирования, защищающего права наемных работников (закон Вагнера).

Ну а пока наше правительство утвердило пакет мер по поддержке экономики на 60 млрд гривен, то есть в размере примерно 1,5% ВВП, что ставит нас по глубине антикризисного реагирования на один уровень с Албанией. Как показывает практика, ослы есть не только в этой балканской стране. Правительство как составная часть проблемы — к этому нам не привыкать», — констатирует он.

А между тем проблемы в экономике Украины нарастают лавинообразно, и самыми серьёзными для рядовых граждан становятся безработица и обеспечение продовольствием.

Об этом, в частности, написал политолог, председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков. Он указывает, что уровень безработицы в стране достиг 15% — самого высокого показателя за всю историю Украины. Быков: У украинцев заканчиваются деньги, а безработица растет каждый день

«У людей заканчиваются деньги, а безработица растет каждый день. Торгово-промышленная палата оценивает, что без работы уже остались 2,5-2,8 млн человек. Это около 15% — самый высокий показатель в истории страны.

Второй вызов — надвигающийся всемирный продовольственный кризис. Мы можем оказаться в ситуации, когда на майские люди будут, как бобры, грызть корни деревьев, а не жарить шашлыки. В буквальном смысле слова.

Сейчас нужно не о микробизнесе думать, а как подготовить госрезерв, чтобы людям раздавать продуктовые наборы», — полагает Быков.

Вообще о проблемах, связанных с экономикой, пользователи украинских соцетей говорят много. И прошедшая неделя лишь добавила мрачных красок в апокалиптические прогнозы.

Тихая годовщина гражданской войны в Донбассе

Пользователи соцсетей, в отличие от украинских политиков, не обошли вниманием шестую годовщину начала гражданской войны в Донбассе.

Тема войны в Донбассе сейчас для украинских политиков далеко не главная (у них на повестке дня коронавирус, бюджет, земля и займы МВФ), поэтому очередная дата официального объявления "АТО" ("антитеррористической операции") в Донбассе прошла не так заметно, как в прошлые годы.

Напомним общую канву событий, послуживших началом гражданской войны в Донбассе. 7 апреля 2014 года Александр Турчинов, ставший после февральского госпереворота и.о. президента, создает антикризисный штаб, как было сказано, «против тех, кто взял оружие в руки». А уже 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале Антитеррористической операции (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединённых сил (ООС). За громкими названиями скрывалось грубое нарушение Конституции Украины, согласно которой вооруженные силы не могут применяться внутри страны.

В канун годовщины, 13 апреля 2020 года, Турчинов в интервью украинскому изданию «Обозреватель» в очередной раз подтвердил, что Украина должна военным путем присоединить Крым и Донбасс, но не ограничиваться ими. То есть решение о начале войны против собственного народа в 2014-м было отнюдь не спонтанным, и десятки тысяч убитых украинцев ничуть не поколебали уверенности майданных политиков в своей правоте.

Именно поэтому пользователи соцсетей дали однозначную оценку этой поворотной точке истории современной Украины.

Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что шесть лет назад, 14 апреля 2014 года, Турчинов не просто выпустил Указ «О проведении АТО», а совершил военное преступление. Азаров: Начало АТО — одна из самых кровавых дат в истории независимой Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«14 апреля 2014 г. самозваный президент Турчинов выпустил Указ «О проведении АТО». Тем самым он совершил особо тяжкое уголовное преступление, в нарушение Конституции использовал Вооруженные силы Украины для проведения карательной операции против своих соотечественников.

В результате этого преступления, по разным оценкам, погибли от 11 до 50 тыс. граждан Украины, десятки тысяч получили увечья и ранения, многие пропали без вести. Разрушены более 40 тыс. жилых домов, тысячи предприятий, больниц, школ, линий электропередач. Стране нанесен ущерб, по самым приблизительным оценкам, более $40 млрд, разрушен весь промышленный потенциал.

Абсолютная истина одна — жизнь в стране не будет лучше, пока не будет восстановлен мир на Донбассе!» — убежден Азаров.

А вот бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, рассуждая об итогах шестилетнего вооруженного конфликта, пожалуй, впервые сделал допущение, что если ЛДНР — это юридически (по Минским соглашениям) украинская территория, то возможное освобождение страны вооруженными силами республик будет вполне законным. Олейник спрогнозировал освобождение Украины донбасскими корпусами © Владимир Трефилов

«Если брать де-юре, ЛНР и ДНР — это украинская территория. Этот факт признают и Россия, и Белоруссия, и Евросоюз, и ООН.

Это украинская территория, где есть неурегулированный конфликт…

Я уже говорил, что у детей отбирают спички, чтобы не баловались. У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти. И этой силой могут стать два корпуса Вооруженных сил Украины, которые сегодня стоят на линии разграничения в Донбассе.

Думаю, такой прогноз вполне реален. Не призываю, а прогнозирую возможность такого сценария», — подытожил украинский политик.

Пользователи соцстетей, говоря о войне на востоке страны, приходят к невесёлому выводу. Несмотря на очевидную незаконность и разрушительность для государства Украина происходящего в Донбассе военного конфликта, выход из него современные политики искать не намерены. Более того, «родовая связь» госпереворота в виде Майдана 2014 года и войны в Донбассе не позволяет надеяться, что без разрушения нынешней националистической идеологии Украины вообще можно остановить кровопролитие.

«Разоблачение» очередного «русского шпиона» в СБУ

Самым громким скандалом, ставшим предметом обсуждения пользователей соцстей, на прошедшей неделе оказался арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Правда, очередной громкий шпионский скандал не произвел на украинскую общественность такого сильного впечатления, как это было сразу после Майдана. А пользователи соцсетей отреагировали на разоблачение «русского агента» весьма саркастично.

Так, известный украинский юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что задержанный по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был ставленником экс-президента Порошенко и бывшего главы спецслужбы Грицака. Портнов: Арестованный генерал СБУ выполнял для Порошенко самые грязные поручения © aportnov.com

«Друзья, к вечеру будет нелишним напомнить и констатировать, что задержанный сегодня по подозрению в государственной измене генерал СБУ был приближённым Порошенко и Грицака.

Он выполнял для них самые грязные задачи. Поэтому обоих фигурантов нужно предметно изучить и проанализировать, что их связывало и почему подозреваемый в связях с ФСБ России генерал Службы безопасности Украины был так близок к Порошенко и главе его спецслужбы», — заявил он.

То, что истинным мотивом ареста высокопоставленного генерала СБУ является борьба людей Петра Порошенко и Владимира Зеленского, утверждает и украинский политолог Андрей Мишин. Мишин: Внутри СБУ идет беспощадная война людей Порошенко и Зеленского © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Офицер, ставший генералом СБУ указом Петра Порошенко, на волне Майдана, оказался резидентом ФСБ.

Или "агенты Путина" вездесущие суперперцы (что вряд ли), или внутри спецслужбы идет беспощадная война между "глубинным государством" — людьми Порошенко и командой Зе, ну понятно, при поддержке министра МВД "дона Карантино" Арсена?» — предполагает политолог.

Ироничная в массе своей реакция пользователей соцсетей на громкое задержание "целого генерала" СБУ говорит о том, что пропагандистские клише, которые эффективно работали в первые годы после госпереворота, сейчас уже не воспринимаются на Украине. Поэтому можно смело прогнозировать, что «шпионский скандал» быстро сойдёт на нет.

Годовщина убийства Олеся Бузины

В четверг, 16 апреля 2020 года, исполнилось ровно 5 лет со дня убийства талантливого писателя и яркого публициста Олеся Бузины. Для современной Украины это была поворотная точка, которая завершила переход страны к открытому политическому террору. Пользователи соцсетей именно так трактуют значение этого убийства.

Олесь Бузина для украинского общества был не просто популярным писателем и смелым журналистом. Он олицетворял другую, здоровую Украину, где нет места пещерному национализму и воинствующему невежеству. Он был вестником того, что страна может иметь небандеровскую будущность. Именно этим он был страшен неонацистам и политикам, которые их используют в конструировании «Украины — не России».

Демонстративное убийство Олеся Бузины в центре украинской столицы и показное нежелание власти расследовать это политическое преступление должно было сломить, запугать остальных противников необандеровщины. И надо признать, что по большому счету это им удалось.

Но при этом нынешние политики Украины забывают, что идеи тесной дружбы и братства между Украиной, Белоруссией и Россией, которые провозглашал Олесь Бузина, живы, хоть и загнаны в глубокое подполье. Человечество вообще так устроено, что при тупиковости существующей реальности неизбежно будет искать альтернативу. И время идей настоящего патриота Украины и славянского единства Олеся Бузины еще придёт.

Об этом прямо или косвенно пишут сегодня многие пользователи соцсетей, отмечая смелость и бескомпромиссность Олеся. Азаров: Олесь Бузина — патриот, отдавший свою жизнь за освобождение своей родины от нацизма © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Олесь Бузина был великим патриотом Украины, одним из самых достойных и талантливых ее сыновей.

«Памяти Олеся Бузины. 5 лет прошло с момента убийства видного писателя, журналиста, общественного деятеля Украины О. Бузины.

Олесь был принципиальным, честным и правдивым журналистом, ярким и самобытным писателем, но творчество его пришлось как раз на то время, когда в цене у власти были совсем другие человеческие качества: приспособленчество, продажность, безнравственность и беспринципность. И совершенно естественно, что такой цельный и бескомпромиссный человек, как Бузина, стал врагом у алчных чинуш, признающих исключительно товарно-денежные отношения и дорвавшихся до власти на крови своих сограждан.

Его убили те, для кого человеческая жизнь ничего не стоит. Так же, как ничего не стоит для них культура Украины и ее история. Сейчас эти нелюди делают все, чтобы память о писателе и публицисте исчезла навсегда, а если что-то и осталось, то только лживая информация о Бузине как украинофобе, не достойном воспоминаний», — подчеркивает Азаров.

Однако на другие тенденции указывает украинский публицист и блогер Мирослава Бердник. Убийцы Бузины не только не наказаны, но и полностью инкорпорированы в новую власть. Бердник: Убийцы Бузины сейчас получают бюджетное финансирование уже от новой власти © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

«16 апреля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как в Киеве был подло убит украинский писатель Олесь Бузина.

Все было очень просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.

Другой националист и участник АТО — Дмытро Резниченко, — предусмотрительно порвавший со своими бывшими товарищами, полюбив побратима, тогда откровенно писал, что это просто наведение порядка, как украинские не-нацисты себе его представляют — убийство», — напоминает она.

А нынешний мэр Днепра Борис Филатов тогда с нескрываемой гордостью писал, что это «бандеровский аттентат».

«За это подлое убийство настоящего пересмешника, убивать которого — грех, никто за 5 лет не ответил. А убийцы сейчас получают бюджетное (т.е. и из наших карманов) финансирование уже от зеленой власти вместо того, чтобы сидеть в тюрьме», — отмечает Бердник.

Горестная дата убийства настоящего патриота своей страны Олеся Бузины дала еще один повод пользователям соцсетей оценить его роль для Украины и представить возможные варианты альтернативного будущего для её народа.