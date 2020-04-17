Коронавирус влетел в постсоветское пространство с волейбольным мячом. В эстонском городе Курессааре местная команда 4-5 марта сыграла с клубом из Милана на Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола. Единичные случаи коронавируса регистрировались на территории бывшего СССР и раньше, но первая серьёзная вспышка произошла сразу после этих игр

На острове, известном по роману Валентина Пикуля "Моонзунд", заразился 1% населения. Если сравнивать со странами Европы, на таком же уровне находятся лишь окруженная со всех сторон Италией карликовая республика Сан-Марино и четыре итальянские провинции (три в Ломбардии и одна в Эмилия-Романье).

Во многом из-за этой вспышки Эстонии принадлежит первенство по пораженности коронавирусом на постсоветском пространстве. Это единственная из бывших союзных республик, где инфицированность превысила 1000 человек на миллион. На 14 апреля она составляет 1004 заболевших. Это близко к уровню стран Западной Европы, но все же ниже всех из них, за исключением Финляндии. В других прибалтийских странах, Литве и Латвии, инфицировано 393 и 348 человек соответственно.

С этими данными они не выделяются в ряду бывших социалистических стран Центральной Европы и Балкан.

Эстония преодолела порог в 50 заболевших на миллион 13 марта, на день раньше Германии, Бельгии и Нидерландов. Латвия достигла этой черты 20 марта, Литва 22 марта. Возможно, худшее для всех трех прибалтийских стран позади. На прошлой неделе, с 5 по 12 апреля, там заразилось меньше людей, чем на предыдущей, и меньше, чем в последнюю неделю марта. При этом в Латвии снижение заболеваемости длится вторую неделю подряд. Данные за этот понедельник и вторник показывают, что такая тенденция укрепляется в Литве и Латвии, а вот в Эстонии за эти 2 дня заболели 64 человека (в среднем 32 в день), тогда как на прошлой неделе заболевали по 30 человек в день.

Коронавирус в Европе: православные готовятся отмечать Пасху дома, Великобритания продлила карантин, а в Польше — одноразовые маски по 2 евро © REUTERS, Kacper Pempel

Страны выходят из эпидемии с относительно небольшими потерями. В Эстонии смертность составляет сейчас 2,3% от заболевших, в Литве — 2,2%, в Латвии — 0,7%. Это ниже, чем в абсолютном большинстве европейских стран. В данном случае и везде далее в тексте под смертностью подразумевается так называемая условная летальность, то есть процент умерших к общему числу заболевших в ситуации, когда очень многие еще не переболели окончательно. Согласно сайту www.worldometers.info, в Эстонии и Литве не переболели еще около 90% инфицированных, а в Латвии — свыше 96%.

Однако такое число до сих пор болеющих создано особенностями статистики.

Например, в России, Германии и во многих других странах сообщают о всех лицах, у которых повторное исследование не обнаружило вирус в организме, они попадают в статистику как вылечившиеся. Но в прибалтийских странах, как и в ряде других государств Западной Европы, пока сообщают лишь о выписавшихся из больницы после лечения от коронавируса. В результате только эти случаи и попадают в статистику.

Так, в Эстонии на 11 апреля насчитывалось 1304 человека, у которых с начала эпидемии был подтвержден коронавирус, в том числе 146 инфицированных, находящихся в больнице, 24 умерших и 93 выписанных (именно такое число вылечившихся и указывал на тот момент Worldometers). Из этих цифр следует, что 1041 житель страны, подхватившие вирус с начала эпидемии, лечились дома и не умерли. И ведь наверняка в этом числе есть немало выздоровевших, но мы об этом не знаем.

Таким образом, особенности прибалтийской статистики, которые, очевидно, отражают и характер медицинского обслуживания в этих государствах, затушевывают успехи этих стран в борьбе с эпидемией.

В три государства бывших республики Закавказья эпидемия пришла по-разному. В Армении порог в 50 инфицированных на миллион был преодолён 21 марта, практически одновременно с Литвой и Латвией. Но в Азербайджане и Грузии это произошло уже в нынешнем месяце, 4 и 8 апреля. Сейчас по заболеваемости 360 человек на миллион Армения находится на уровне Центральной Европы, в Азербайджане этот уровень втрое меньше.

Власти Грузии запретили жителям ездить на легковых авто из-за коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Судя по дате достижения серьезного уровня заболеваемости, Армения должна выходить из кризиса первой в Закавказье и могла бы это делать уже сейчас. И действительно, в период с 6 по 12 апреля в стране было инфицировано меньше людей, чем в каждую из двух предшествующих недель. В это же время в Азербайджане шел неуклонный рост, а в Грузии заболевших за тот же период оказалось немного меньше, чем за предыдущую неделю, но больше, чем за последнюю неделю марта (с 23 по 29 апреля).

Однако данные за 13 и 14 апреля оказались утешительными лишь для Азербайджана. Если сходная статистика сохранится, то там можно будет говорить о переломе. В Грузии при сохранении числа заболевших на таком же уровне, как в понедельник и вторник, нынешняя неделя окажется рекордной по числу заболевших. В Армении данные говорят, что оптимистичная тенденция может прерваться. Негативный сценарий возможен еще и потому, что тестирование в обеих странах неадекватно масштабу эпидемии. В Армении протестированы 0,3% населения, а в Грузии вообще 0,08%, меньше, чем где-либо в бывшем СССР. В Азербайджане ситуация заметно лучше — 0,7%.

Из пяти центральноазиатских республик две не признают наличие у них коронавируса — Таджикистан и Туркмения. Правда, обе из-за эпидемии ограничили сообщение с другими странами. СМИ также сообщают, что многие жители Таджикистана, в том числе и в сельской местности, носят маски. По официальным данным, в республике на 6 апреля было протестировано 3000 жителей, и ни у кого коронавирус не подтвердился. По тем же данным, на обсервацию было помещено в общей сложности 7560 человек, прибывших из-за рубежа, и по состоянию на 13 апреля чуть меньше четверти из них еще не отпустили домой.

В Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил 8 апреля проверить состояние здоровья граждан на предмет выявления коронавируса, начав этот процесс с учебных заведений. Однако неясно, предполагают ли такие проверки тестирование.

Борьба с коронавирусом: Всемирный банк готов выделить больше $1млрд Узбекистану © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

При этом и в Узбекистане, и в Казахстане каждую неделю фиксировалось все больше заболевших (в предыдущей публикации я ошибся, отнеся Казахстан к группе стран, где началось снижение заболеваемости), при этом в первой из них рост шел наиболее стремительно. Тенденция к дальнейшему росту в обоих государствах видна и по данным за 13- 14 апреля. В Киргизии же ситуация неоднозначна. Сперва наблюдалось странное явление, впрочем, присущее небольшим государствам на момент начала эпидемии. В четвертую неделю марта там заболели 70 человек, в период же с 30 марта по 5 апреля — 63, однако перелом не произошел.

На следующей неделе в республике было уже 230 новых заболевших. Но в этот понедельник и вторник среднедневной уровень оказался чуть ниже, чем на прошлой неделе, так что не исключено, что пик заболеваемости будет здесь пройден.

Киргизские неодозначности нельзя списать на недостаточное тестирование. Там, как и в Казахстане, протестировано 0,4% населения, в Узбекистане вдвое меньше. Да, цифры не впечатляющие, но адекватные ситуации — на одного заболевшего в каждой из трех стран приходится свыше 60 протестированных — гораздо выше, чем и в прибалтийских государствах (а они по этим показателям в числе лидеров в Европе) и в Закавказье.

И наконец, три славянские республики бывшего СССР и Молдавия. Порог в 50 заболевших на миллион населения в большинстве из них был достигнут в апреле — в Белоруссии 5-го, в России — 7-го, на Украине — 10-го. В Молдавии же это произошло уже 28 марта. Пока что везде каждую неделю наблюдается рост заболеваемости.

Судя по данным за понедельник-вторник, на этой неделе этот рост продолжится и дальше, за возможным исключением Молдавии. В этой республике уровень инфицированности — 458 на миллион является типичным для Центральной Европы (кстати, в молдавскую статистику включены и данные по Приднестровью). Впрочем, Белоруссия отстает совсем немного — 347, с тем взрывным ростом заболеваемости, который наблюдается в последние дни, очевидно, скоро обгонит и Латвию и Литву. Российский показатель пока заметно меньше, чем в европейских странах — 145, но больше, чем в странах Центральной Азии, Азербайджане, Грузии, а также на Украине. У последней лишь 77.

Хороший украинский показатель — это следствие недотестирования, о котором я уже писал. Его оборотная сторона — рекордная на постсоветском пространстве смертность в 2,9%. При большом объеме тестирования в статистику попадают легко заболевшие и просто вирусоносители. В Молдавии же смертность 2%, в Белоруссии — 1%, а в России — 0,8%. При этом в России протестирован почти 1% населения (больше на постсоветском пространстве только в прибалтийских странах), в Белоруссии — 0,8%, в Молдавии — 0,16%, а на Украине — 0,08%.

Правда, в случае с Украиной этот показатель у Worldometers чуть занижен. Так, сайт сообщает, что в стране на 14 апреля проведено 35 153 теста (цифра, идентичная официальным данным), или же 804 теста на миллион населения. Но из этого следует, что согласно Worldometers, на Украине проживает 43,7 миллиона человек. Такая цифра набирается только с учетом неподконтрольного Донбасса и Крыма, тогда как и заболеваемость и тестирование по Украине указывается только на основании официальных украинских данных, взятых с фактически контролируемых Киевом территорий.

Спиридонов: На Украине каждый день заражаются коронавирусом около 100 врачей © скриншот с в идео UKRLIFE.TV Дмитрия Дубилета, проживает 37 миллионов 289 человек.

Но даже с учётом исправления ошибки Worldometers украинский показатель тестирования оказывается чуть больше 0,09%, что заметно меньше даже молдавского. И хотя в последние дни на Украине стали тестировать больше, всё равно интенсивность тестирования меньше, чем в Молдавии. Ведь населения на подконтрольных Киеву территориях в 9 с лишним раз больше, чем в соседней республике, но тестов ежедневно делается в 5-7 раз больше.

Впрочем, с учётом разного масштаба эпидемии в обоих государствах украинское тестирование все же адекватнее. Так, на Украине на одного заразившегося приходится 10,4 теста, в Молдавии — 3,6. В Белоруссии этот показатель сейчас составляет 22, а в России — 64, больше, чем где-либо на постсоветском пространстве, хотя отрыв от Казахстана составляет доли процента.

Благодаря такому размаху тестирования Россия может своевременно выявлять бессимптомные (но заразные для окружающих) случаи и повторно обследовать носителей вируса. В результате на одного умершего в стране приходится 10 выздоровевших, а с начала эпидемии выздоровело 8% инфицированных. В Белоруссии таковых 6%, но там больше, чем в России, доля населения, подхватившего инфекцию в последние 10 дней.

В Молдавии выздоровели 7% заболевших, на Украине же лишь 3,5%, и число выздоровевших лишь ненамного превосходит число умерших. Последнее обстоятельство, однако, не обязательно связывать только с уровнем украинского здравоохранения. Создаётся впечатление, что в разных регионах применяют разные критерии выздоровления. Так, по официальным данным, в Запорожской и Закарпатской областях, где в каждой заболели около сотни жителей, выздоровел каждый восьмой. А вот в Киеве, обогнавшем все регионы по числу больных (551), ни одного выздоровевшего до сих пор нет.