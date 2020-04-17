Большинство православных христиан Европы, как и их единоверцы в России и на Украине, не смогут посетить пасхальные богослужения в храмах, а будут наблюдать их по телевизору или в интернете

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает граждан стран, в которых будут отмечать православную Пасху, следовать рекомендациям властей по борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг в Берлине заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. В ходе онлайн-брифинга он поблагодарил всех, кто соблюдал эти меры во время Пасхи, которую 12 апреля отметили католики и протестанты. Большинство православных христиан Европы отпразднуют Воскресение Христово 19 апреля. Однако власти стран, где эта конфессия является доминирующей, имеют различные подходы к работе храмов в Страстную неделю и Пасху. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Хотя в Греции Пасха является крупнейшим событием в православном календаре и традиционным временем собраний греков в церквях с последующими семейными празднованиями в загородных домах, все эти действия теперь запрещены. Во время пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями и с трансляцией для верующих, и суд подтвердил законность решения правительства Греции о закрытии храмов. Кроме того, греческие власти решили увеличить количество проверок соблюдения гражданами карантина в пасхальные выходные и удвоить размер штрафов в этот период. Таким образом, с вечера субботы и до полуночи понедельника штрафы составят 300 евро — по сравнению с нынешними 150. В четверг Греция сообщила только о 15 новых инфицированных коронавирусом и трех новых смертельных случаях, в результате чего общее количество случаев заболевания возросло до 2207, а 105 человек умерли от него.

В Румынии же власти продемонстрировали классическую «игру с правилами». В среду, 15 апреля, Министерство внутренних дел страны и Румынская православная церковь подписали соглашение, по которому верующим разрешалось принять участие в части традиционных действий, учитывая условия карантина. Была договоренность, что освященные пасхи верующие смогут забрать у храмов между 7 утра и 5 вечера в пятницу и субботу, но священники обязаны организовать раздачу так, чтобы люди не нарушали безопасной дистанции и соблюдали правила безопасности, действующие для продуктовых магазинов.

Однако уже вечером того же дня министр внутренних дел Румынии Марсель Вела заявил об изменении договоренности с Румынской православной церковью. По новым правилам освящённую пасху людям будет доставлять церковный персонал и до пяти волонтеров, одетых в защитное снаряжение. Люди, проживающие в многоквартирных домах, должны будут назначить одного человека, ответственного за доставку куличей и свечей жителям всего дома. Изменения были внесены под публичным прессингом президента Румынии, протестанта по вероисповеданию Клауса Йоханниса, который заявил, что причин ослаблять коронавирусные ограничения на Пасху нет. По его словам, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, «после праздников будут похороны». В Румынии с начала распространения коронавируса подтвердили 7707 случаев заражения коронавирусом, 392 человека скончались от него.

В Сербии комендантский час с абсолютным запретом на выход из дома будет длиться на Пасху 84 часа: с 17:00 пятницы, 17 апреля, до 5 утра вторника, 21 апреля. Исключение сделают лишь для владельцев собак и для родителей с детьми-аутистами. Ранее Синод Сербской православной церкви (СПЦ) обратился государственному руководству Сербии с предложением и просьбой отменить запрет на передвижение граждан на Пасху 19 апреля, с 5 до 10 утра, чтобы граждане, не находящиеся в самоизоляции, смогли получить причастие и посетить литургию. В среду, 15 апреля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что ограничения останутся в силе. Вучич отметил, что «нельзя делать исключения», а также сообщил, что попросит патриарха Сербского провести службы без прихожан с телевизионными трансляциями. Общее количество инфицированных коронавирусом в Сербии составляет 5318, число жертв COVID-19 в республике достигло 103. Карантин глазами простых людей, Франция, Париж. Ждем всплеска насилия © Facebook, Vera Medvedeva

В соседней Черногории пасхальные службы также пройдут без верующих (правда, в отличие от Сербии, в субботу можно будет выйти из дома с 5 утра до 18 вечера, и в это время в стране будут работать магазины и рынки). Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи. Ранее представители духовенства митрополии встретились с врачами-эпидемиологами. На этой встрече, по словам священников, их убедили, что опасность распространения коронавируса не миновала. «Пасхальные богослужения, которые будут проводить митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий и другие священники, будут транслироваться в прямом эфире через церковные СМИ», — сообщили в митрополии. Государственное телевидение Черногории отказалось предоставить СПЦ эфир, а в Вербное воскресенье черногорская полиция даже задерживала 82-летнего митрополита Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. Представители СПЦ также уверяют, что, как только пройдет опасность эпидемии, протестные шествия против закона о свободе вероисповедания будут возобновлены. Ныне в Черногории зафиксировано 294 инфицированных коронавирусом, 4 человека умерло от него.

А вот в Болгарии власти не пошли на закрытие храмов, хотя премьер-министр Бойко Борисов и начальник штаба по борьбе с пандемией генерал-майор Венцислав Мутафчинский, а также ряд церковных иерархов призвали верующих не ходить на Пасху в церкви, а праздновать дома. Так что на Страстную неделю и Пасху Болгарская православная церковь не собирается закрывать храмы для мирян, но при этом обращает внимание прихожан на соблюдение санитарных правил (дистанция, маски и т.п.) Во многих местах страны службы пройдут не внутри храмов, а на открытом воздухе. В Болгарии за последние сутки подтвердили 53 новых случая коронавируса, с начала эпидемии инфицированы 800 человек, в результате болезни умерли 38 людей.

Однако первые места в Европе по заболеваемости коронавирусом и смертности от него продолжают удерживать католические Испания и Италия. Так, в Испании количество умерших от коронавирусной болезни достигло 19 130, а общее количество инфицированных возросло до 182 816 (первый показатель в Европе). С начала недели в Испании заработали некоторые заводы и бизнесы, миллионы человек вернулись на свои рабочие места, хотя Евросоюз и критикует это решение испанских властей, опасаясь второй волны эпидемии. Карантин глазами простых людей, Испания, Мадрид. Самозанятые подают прошение о пособии © AP, Manu Fernandez

При этом детям в Испании по-прежнему нельзя выходить из дому ни под каким предлогом, такой жесткой меры не вводили ни в одной европейской стране. Мэр Барселоны Ада Колау даже опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook воззвание «Освободите детей Испании». По её словам, она опасается за психологическое состояние своих собственных детей и всех детей в стране. Колау считает, что данную меру карантина следует немедленно ослабить. Правда, отдельные испанские дети рады карантину, поскольку все школьники страны автоматически получат как минимум удовлетворительные оценки за текущий семестр — ведь они учились в чрезвычайных условиях. Об этом 15 апреля договорились Министерство образования Испании и региональные органы образования.

По состоянию на 16 апреля от коронавируса в Италии умерли более 22 тысяч человек (первый показатель в Европе), хотя по общему количеству инфицированных (почти 169 тысяч) эта страна уступает Испании. С начала пандемии в Италии от коронавируса умерли 127 медиков. После многодневного снижения числа новых заражений за прошедшие сутки произошел скачок новых случаев коронавируса: заразились 3786 человек (для сравнения: 15 апреля новых инфицированных было 2667). При этом продолжает уменьшаться количество госпитализированных в реанимацию за последние 24 часа: если 15 апреля «тяжелых» больных было 3079, то 16-го — 2936.

16 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь публично принесла извинения Италии за то, что ЕС не смог своевременно прийти на помощь этой стране в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила, выступая на онлайн-сессии Европарламента. «Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, — заявила фон дер Ляйен. — Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение».

По её словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение. «Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы», — сказала она. Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, «немедленно прекратили это делать» и «объединили усилия в борьбе с кризисом».

Днём ранее Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз официально определил три критерия для снятия карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в «дорожной карте» снятия ограничений для стран-членов ЕС. «Наши рекомендации фокусируются на трёх главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга», — отметила президент Еврокомиссии. Она отметила, что презентация дорожной карты «не является сигналом, что карантин уже можно снимать», но имеет цель предложить странам-членам общие рамки для принятия решений.

Правда, для Франции, которая занимает третье место в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (более 165 тысяч), эти рамки пока являются делом будущего — ведь строгий карантин тут будет действовать как минимум до 11 мая. Общее число умерших от последствий коронавируса в стране достигло почти 18 тысяч. В то же время число новых пациентов, поступивших в больницы, снова снизилось. В Минздраве Франции 16 апреля заявили о том, что «распространение вируса стабилизировалось на высоком уровне».

А в Министерстве обороны Франции в четверг начали внутреннее расследование, чтобы установить, как коронавирусная инфекция попала на борт авианосца «Шарль де Голль». У 668 членов экипажа единственного французского авианосца подтверждено заражение COVID-19. При этом, по словам представителя командования ВМС Франции Эрика Лаво, предстоит дождаться результатов 30% анализов, взятых у всех 1767 членов экипажа.

Продлить действие большинства ограничений до 3 мая, но при этом смягчить или отменить некоторые из запретов — такую тактику борьбы с коронавирусом выбрала Германия, на сегодняшний день являющаяся лидером в противодействии пандемии в Европе. Как заявила 15 апреля канцлер ФРГ после видеоконференции с премьер-министрами всех 16 федеральных земель, страна добилась лишь «промежуточного и хрупкого успеха» в борьбе с эпидемией. «Мы должны научиться жить с этим вирусом, пока у нас нет вакцины и лекарства от него», — сказала Ангела Меркель. При этом по уровню смертности от коронавируса ситуация в Германии — одна из самых благоприятных в мире: из почти 136 тысяч заболевших (четвёртый показатель в Европе) там умерло 3 890 человек.

С понедельника, 20 апреля, в Германии начнут работать магазины с торговой площадью до 800 квадратных метров, а также — независимо от размеров — книжные магазины и автосалоны. Главное условие — соблюдение всех правил индивидуальной защиты и продавцами и клиентами: маски, санитайзеры и дистанция между покупателями не меньше двух метров. При этом запрет на социальные контакты, на собрания в церквях, мечетях и синагогах, на работу кафе, ресторанов и баров продлен до 3 мая. Тогда же должны заработать школы, салоны красоты. А Министерство внутренних дел ФРГ сообщило, что контроль на границах Германии также будет продлён до 3 мая.

Концерты и другие массовые мероприятия, запланированные в Германии на весну и лето, переносятся на осень. И до сих пор не известно, состоится ли традиционный немецкий Oktoberfest — грандиозный праздник любителей пива, который был намечен на 19 сентября 2020 года. Несмотря на то, что формальных поводов для его отмены пока нет, накануне премьер Баварии Маркус Зедер сообщил в эфире Баварского радио: «Я настроен очень скептически, и в нынешней ситуации мне сложно представить, что такое большое мероприятие можно будет организовать к этому времени».

16 апреля власти Великобритании, где количество инфицированных коронавирусом превысило 103 тысячи человек (пятое место в Европе), на три недели (до 7 мая) продлили действие карантинных мер в связи с пандемией. Об этом объявил глава МИД Доминик Рааб, который временно замещает премьер-министра Бориса Джонсона. Рааб сказал, что сейчас не время для ослабления ограничений, а также было бы безответственно говорить, когда эти правила будут изменены. «Мы зашли слишком далеко, потеряли слишком много близких и пожертвовали слишком многим, чтобы теперь отступать. У нас всё ещё не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение мер социального дистанцирования сейчас может угрожать значительным увеличением числа заражённых», — добавил он. В Великобритании от коронавируса в течение последних суток скончался 861 человек, а общее число умерших возросло до 13 729.

При этом 16 апреля в Лондон прибыл первый чартер из Румынии со 150 сезонными работниками для британских ферм. Перед посадкой они проходят температурный контроль, заполняют медицинский опросник, получают маски и антисептики. По прибытии в Британию их автобусом отвезут на фермы в Восточной Англии. Чартерные рейсы, которые доставляют работников, заказали крупные предприниматели аграрного сектора. Сообщается, что рейсов будет всего 6, в период «с апреля по июнь».

Как сообщает ВВС, несмотря на кампанию «Собирай для Британии», которая призывала студентов и безработных помочь собрать урожай в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса, достаточного количества желающих поработать на земле не нашлось. По оценкам Национального союза фермеров, в результате закрытия границ из-за пандемии коронавируса не хватает около 70 000 сезонных работников. По словам Марка Бриджмена, президента Ассоциации землевладельцев и бизнеса страны, объединяющего землевладельцев и предпринимателей агросектора, привезти сезонных работников с континента было «правильным решением, если мы хотим обеспечить достаточное количество продуктов в супермаркетах». Карантин глазами простых людей, Великобритания, Лондон. Процветают компании по доставке © Facebook, Inna Zhuravel-Wilcock

Правда, в Великобританию с континента попадают не только законопослушные граждане ЕС. Так, 16 апреля британские правоохранители обнаружили 14 килограммов кокаина в грузе из медицинских масок, который пытался ввезти в страну 34-летний поляк. Рыночная стоимость наркотиков оценивается более чем в миллион фунтов стерлингов. Как сообщило региональное бюро Национального агентства по борьбе с преступностью в Дувре, фургон на польских регистрационных номерах пытался въехать в Британию через тоннель под Ла-Маншем, водитель был арестован.

В Британии в связи с эпидемией коронавируса на данный момент не введено обязательство носить маски, закрывающие лицо. А вот в Польше тотальный «масочный режим» вступил в силу как раз 16 апреля. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Польши, нос и рот нужно закрывать респиратором, маской или двухслойной повязкой (шарфом) во время пребывания в общественных местах, включая дороги и площади, религиозные учреждения, суды, местные администрации, учреждения культуры, детсады, школы и вузы, медицинские учреждения, рестораны, магазины, спортивные объекты. Поскольку большинство из перечисленных объектов ныне не работают и не откроются в ближайшее время, жителей Польши ждёт «жизнь в маске» на протяжении длительного времени. Это подтвердил и министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, который заявил в четверг, что правила ношения масок и социального дистанцирования могут применяться даже в течение года или двух, или вообще до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса.

Маски в Польше нужно носить в торговых галереях и на открытых рынках, в общественном транспорте и даже в частных автомобилях, в которых вместе едут лица, не работающие и не живущие вместе, а также на велосипеде, мотоцикле, скутере, самокате, в подъездах и дворах домов. Из постановления в последний момент исчезло требование носить маски, респираторы или элементы одежды, закрывающие лицо, в лесах, парках и других зелёных зонах, которые с 20 апреля правительство Польши пообещало, наконец, открыть для населения. Также с этого дня будет снят запрет на пребывание за пределами дома с рекреационной целью и увеличено количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в продуктовых магазинах (промтоварные магазины, как и предприятия сферы услуг и общественного питания, будут оставаться закрытыми неопределённое время).

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, если количество случаев не будет уменьшаться, нужно будет немного дольше подождать дальнейшего ослабления ограничений. Другие этапы правительственного плана постепенного ослабления карантина под названием «Новая нормальность» включают постепенное открытие других магазинов, общественных учреждений и ресторанов, но пока конкретных дат Моравецкий не назвал.

Примечательно, что за несколько дней до введения всеобщей обязанности носить маски одна из польских вендинговых компаний установила в центре Варшавы и Кракова несколько автоматов по продаже одноразовых масок, перчаток и средств дезинфекции для рук. Цены — более чем «европейские»: маска — 8,80 злотых (2 евро), перчатки — 2,90 (почти 0,7 евро), гель для рук (три упаковки по 1,5 мл) — 4,90 (1,1 евро). Как написал варшавский блогер Томаш Доманьский, «за такую цену эта маска должна быть позолоченной». Для сравнения: в аптеке такую маску можно купить за 4 злотых, в супермаркете «Бедронка» — за 2,5 (правда, при условии покупки упаковки в 50 масок). До начала пандемии маски стоили 0,5-1 злотый.