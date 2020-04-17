Карантин, который на Украине затянется как минимум до июня, серьезно опустошит карманы украинцев, большая часть из которых осталась без работы. Но украинское правительство позаботилось о бедных украинцах: разрешена работа не только финучреждений, выдающих кредиты, но и ломбардов. Возле них уже выстраиваются очереди

Социологическая группа «Рейтинг» в конце марта провела мониторинг настроя населения в связи с введением карантина. Из 2 тысяч опрошенных респондентов старше 18 лет по всей стране оказалось, что 4% потеряли работу после введения в стране карантина, 32% находятся в отпуске за свой счет. При этом 63% респондентов отметили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит менее чем на месяц. 16% смогут прожить до двух месяцев, 7% — до трех месяцев, 6% — до полугода, 3% — до года и более. Почти половина переживают, что не смогут купить необходимые продукты (52% — не переживают из-за этого).

Правительство их услышало: из-под запрета на работу выведены все виды финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, разрешена продажа запчастей для транспортных средств, включая тракторы и сельхозтехнику, а также продажа молодняка домашней птицы. Кроме того, аптеки теперь могут работать круглосуточно.

«Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер», — цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко. «Несите телефоны, остального не берём». Как работают ломбарды Киева в условиях коронавируса © franch.biz

В открывшиеся ломбарды тут же потянулся народ. Причем не какие-то там пропойцы, наркоманы и лудоманы, а вполне приличные люди 30-50 лет. Перед ломбардами впервые за всю их историю существования образовались очереди.

Барыги подняли ставки

Народ, чтобы как-то выжить, несет в ломбард лишние драгоценности или же технику, так как сегодня это один из самых простых способов быстро получить деньги. Правда, оказавшись одними из многих, кто может ссудить деньги, особенно в захолустье, ломбарды стали устанавливать завышенные тарифы.

«До закрытия ломбардов сдавал планшет. Дали 700 гривен, а выкупал за 830 гривен. Сегодня пришел закладывать тот же планшет в тот же ломбард, предложили 500 гривен на неделю, а забирать уже буду за 850 гривен. Грабеж среди белого дня», — рассказывает киевлянин Михаил и отправился искать другой ломбард с более приемлемыми условиями.

В ломбарды сегодня несут все, что давно лежит без дела. Впервые украинцы решили перебрать свои шкатулки с драгоценностями и пересмотреть свою технику. Многие пытаются продать технику через интернет, но, так как это связано с определенными рисками, опасностью нарваться на мошенников, да и с учетом того, что предложений больше, чем потенциальных покупателей, остается одно — ломбарды. Туда и потянулся изголодавшийся народ.

«Нам надо платить за съемную квартиру. Денег почти не осталось. Вот решили расстаться с золотом, часть оплаты уже перекроет. А главное, долгов больших не будет. Потом, может быть, выкупим из ломбарда, а может, и нет», — рассказывает киевлянка Светлана.

А вот бизнесмен из Днепра Сергей уверен, что открытие ломбардов очень хорошая идея. Именно в то время, когда закрыли ломбарды на карантин, он должен был выкупить свое имущество — закладывал автомобиль. И, когда финучреждение закрыли, очень переживал за свою технику. Теперь он может забрать машину, а может и перезаложить, так как ситуация пока не из лучших — он закрыл свое кафе и сидит без доходов. На Украине место банков и скупщиков краденого заняли ломбарды © franch.biz

Ошибка правительства

Решение правительства об открытии ломбардов, а не продуктовых рынков можно расценить как очередной ляп и прямой намек на то, что обедневшее население должно откуда-то брать деньги. По мнению экономического эксперта Алексея Куща, чиновники считают, что лучше дать возможность молодому человеку пойти сдать семейное кольцо в ломбард и на вырученные деньги купит продукты, нежели допустить, что он пойдет и обворует магазин.

«Ломбарды не являются серьезным источником пополнения дохода населения. Но это негативно влияет на оценку политики государства, которое закрывает парки, но открывает ломбарды. Думаю, это глупое решение. Я не верю в то, что за открытием ломбардов стоит чье-то политическое лобби», — подчеркнул Алексей Кущ.

А вот полицейские не в восторге от возобновления работы ломбардов, так как теперь у воров появились точки сбыта краденого. Они несут ворованное в ломбарды постоянно, и никто лишних вопросов не задает. А, следовательно, они теперь охотнее будут тянуть все, что «плохо положили».

«Возможно, Кабмин, разрешая работу ломбардов, преследовал благие намерения — дать возможность людям накормить своих детей, так как государство не предложило никакой помощи. Но это решение подталкивает людей помогать барыгам обогатиться еще больше — они скупят ценное за гроши. Кроме того, открытие ломбардов провоцирует воров на совершение краж. Ворам есть куда нести украденное, а сотрудники ломбардов как принимали, так и будут принимать краденое, чтобы тоже пережить карантин», — отмечает полковник МВД Сергей Березин.

По данным исследования TNS, даже в не самые плохие времена 88% украинцев рассматривают ломбард в качестве способа быстрого получения денег. 25% опрошенных открыто заявили, что обращаются в ломбарды, чтобы продержаться до зарплаты. Однако их реальное количество, по данным исследователей, составляет 65% украинцев. Но сегодня, в условиях карантина, клиентов ломбардов станет на порядок больше.