Шведы флегматично фиксируют социальные сдвиги, вызванные карантином, американцы присматриваются к украинским пожарам вокруг Чернобыля, а британские арабы внезапно полюбили китайцев. В общем, повестка дня по-прежнему остаётся драматичной

Ездим меньше, зато пьем больше

Шведское издание Dagens Nyheter проанализировало, что изменилось в обществе с момента начала эпидемии и добровольной самоизоляции. Автор Андерс Боллинг насчитал восемь важных новинок в общественной жизни.

Во-первых, во всем мире стало заметно легче дышать. «Дорожное движение на улицах Стокгольма в марте уменьшилось от 10 до 35%, по данным городских властей, — пишет Боллинг, — А значит, настолько же меньше стало оксида азота и частиц сажи в воздухе. На улице Хорнсгатан, одной из самых загрязненных в Стокгольме, воздух очистился на 20%». Примерно те же данные сообщают из других городов Европы. Например, в Барселоне, Мадриде и Лиссабоне доля оксида азота в воздухе уменьшилась примерно на 50%, а в Милане и Риме — на 24 и 35% соответственно. И это отлично, потому что свежий воздух снизит число преждевременных смертей на 10-20%. Да и иммунитет против коронавируса укрепится.

Во-вторых, болеть на карантине люди стали существенно меньше. Число заболевших сезонным гриппом снизилось с 1000 случаев в середине марта до 300 в начале апреля. Причем, отмечает автор, кривая пошла практически вертикально вниз. Обычно уменьшение заболеваемости идёт весной гораздо медленнее. Проверка на вирус: западные СМИ обнаружили необычные способы борьбы с эпидемией © REUTERS, Jadwiga Figula

В-третьих, в конце марта количество личных автомобилей на дорогах уменьшилось на 4%, а грузовых стало немного больше. Впрочем, вскоре и грузовой трафик тоже начал снижаться. «В первую неделю апреля на дорогах было на 23% меньше личных автомобилей, чем в ту же неделю в прошлом году, а грузового транспорта было меньше на 8,5%». Ситуация с авиаперевозками и вовсе напоминает коллапс. К середине апреля число авиапассажиров уменьшилось на 97%.

В-четвертых, шведы стали покупать автомобили на 8,6% меньше, чем год назад. Продажи разных типов грузовиков сократились примерно на треть.

В-пятых, кризис сильно ударил по сети аренды машин. С марта заказы сократились на 50%. И дальше будет только хуже.

Зато шведы стали заметно больше пить. «Специальное исследование в начале марта провела сеть Systembolaget (монопольная сеть магазинов, продающая крепкий алкоголь в Швеции. — Прим. перев.). Оказалось, что их продажи за последний месяц увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, то есть на 3 миллиона литров вина, пива и водки», — сообщает автор.

В-седьмых, увеличилось количество бытового мусора. Пока точных данных нет, но перерабатывающие станции уже заметили рост нагрузки в отрасли.

И, наконец, в-восьмых, пока снижается дорожный трафик, растёт преступность. Франция это уже заметила, в Швеции ухудшение ситуации ждут к началу лета. Эксперт прогнозирует также резкий рост домашнего насилия.

Спасите! Горим!

Со страниц западной прессы не сходят новости о пожарах в зоне Чернобыльской АЭС. Издание Washington Examiner (США) публикует материал о том, как пожарные Украины борются с огнем. Автор Закари Халащак сообщает, что граница пожара сейчас проходит всего в одном километре от защитного купола, которым накрыт взорвавшийся реактор, чтобы не допустить распространение радиации. На защиту лесов и АЭС брошено более 400 пожарных.

«Как заявляют представители «Гринпис», это самые серьёзные возгорания после чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году, — пишет автор, — Сергей Зибцев, возглавляющий Региональный восточноевропейский центр мониторинга пожаров, назвал их «непредсказуемыми» и «супергигантскими».

Огонь уже уничтожил 20 000 гектаров в западной части зоны отчуждения. Однако украинские власти не склонны к панике и обладают на редкость устойчивой нервной системой. Они утверждают, что обстановка вполне безопасна. Эксперты недавно выложили в украинские соцсети данные о повышенном радиационном поле. Но пугающие цифры вскоре исчезли. Западные СМИ: Кто пойдёт в поле за арбузами? © СС0, Pixabay

У Си Цзиньпиня нет еврейского зятя

Конечно, пандемия, карантин и грядущий экономический коллапс не время сводить старые счеты и злорадствовать по поводу чужих неудач. Но кому-то очень хочется. Британское издание Rai Al Youm выступило со статьёй под названием «Трамп переживает свои худшие дни».

Главред издания Абдель Бари Атван не скрывает радости по поводу неудач американского лидера в борьбе с коронавирусом.

«Практически ежедневные пресс-конференции президента США Дональда Трампа превратились в настоящий цирк и ярмарку тщеславия, совмещенные с театром лицемерия и невежества. Лидер государства не только высказывает свои соображения по различным вопросам, но и делает заявления о том, когда американская экономика вернется в нормальное русло. Следует отметить, что заявления американского президента не отражают мнения экспертов, ученых и экономистов», — пишет автор.

Причину такого поведения Трампа Абдель Бари Атван видит исключительно в том, что все мысли американского лидера направлены исключительно на обогащение. Биржевые курсы ему куда понятней диаграмм заболеваемости. Именно в этом, считает автор, кроется причина нерасторопности американской администрации в части введения ограничительных мер. Результатом такой медлительности стала гибель 22 тысяч американцев. Досталось от автора и штатовскому здравоохранению.

«По сути дела нынешняя ситуация показала, что американская система здравоохранения — это полная ерунда, — пишет автор. — В США нет эффективных мер защиты и профилактики коронавирусной инфекции, нет адекватных научных исследований, которые могли бы помочь в будущем, что вкупе привело к катастрофическим последствиям… как выяснилось, большинство медицинских организаций не прошли испытание коронавирусом. Они не смогли быстро выработать способ лечения коронавирусной инфекции или создать вакцину. Более того, у них даже не хватает респираторов».

Чтобы не оставить мир без ориентиров, главред издания советует своим соотечественникам повернуться на Восток, в сторону Китая, Японии и Индии.

«Будущее за ними!» — пишет автор.

При этом, продолжает он, китайский лидер Си Цзиньпинь в отличие от Трампа работает тихо и эффективно. Но главное достоинство китайского лидера, конечно, в том, что «у него нет красавицы жены и дочери, состоящей в браке с Джаредом Кушнером, который является другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху».

Увы, эта статья даёт понять, что страшная эпидемия вовсе не обнулила взаимных претензий наций друг к другу. Необходимость объединения всех мировых сил в борьбе с пандемией и восстановлением экономик может остаться только мечтой.