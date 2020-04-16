По состоянию на 21:00 16 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 117,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 141,8 тыс. человек скончались, свыше 536,4 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на седьмом месте с результатом менее 84 тыс. заболевших.

Резкий прирост в последние дни показала Великобритания со 103 тыс. случаев, ее опережает Германия со 135,6 тыс. зараженных, Франция со 147,8 тыс. инфицированных, Италия, где 165,1 тыс. больных коронавирусом, Испания, занимающая первое место в Европе со 182 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с гигантским отрывом — у них обнаружено более 651,3 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 33,2 тыс. человек, или 5,12%,однако самая высокая смертность в процентном выражении остается в Италии — 13,11%, 21,6 тыс. человек.

В Испании пока около 19,1 тыс., во Франции — более 17,1 тыс. человек, в Великобритании — 13,7 тыс. человек, в Иране — почти 4,9 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 3,3 тыс.

Россия

В России по состоянию на 16 апреля зафиксировано 28 005 случаев заболевания, 237 заразившихся умерло, 2315 выздоровело. Смертность составляет 0,85%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в числе других массовых мероприятий будет отменена из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что разделяет их чувства, и заверив, что власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан — участникам всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам — не по должности, а по зову сердца — иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии», — заявил Путин.

Он отметил, что для всех именно 9 мая — это День Победы. «Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности», — пообещал президент.

Тем временем министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страна может недосчитаться из-за эпидемии более 1 трлн рублей в 2020 году.

«Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики — не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета — мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников», — сказал он.

Коронавирус ударил не только по финансам, но и по духовному. Заболевание выявили у 24 клириков Московской епархии и пяти насельников монастырей, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

«На 16 апреля 2020 года коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден», — рассказали в патриархии.

Коронавирус также выявили у пяти насельников монастырей, не состоящих в священном сане, еще у четырех насельников, не состоящих в священном сане, есть симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 16 апреля зафиксировано 4167 случая заболевания, 116 заразившихся умерли (смертность 2.79%), 186 выздоровели.

Украинские медики по разному борются с инфекцией. Например, сотрудники Луцкого центра первичной медицинской помощи записали видео, на котором исполнили танец, посвященный борьбе с коронавирусом.

«Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID —19, ожидается полнометражный клип» — говорится в сообщении.

В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения. Их хорошее настроение можно понять, если вспомнить, что кабмин утроил зарплаты врачам, которые находятся на передней линии борьбы с инфекцией.

Остальным украинцам не до веселья — уровень безработицы в стране побил 15-летний рекорд.

Число безработных на Украине за время карантина выросло на 1-1,3 млн человек и составляет 2,5-2,8 млн человек, рассказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет», — сказал Чижиков.

Первыми работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина, —около 1 млн человек. Чижиков полагает, что количество безработных еще вырастет.

Ситуация в мире

Самая высокая смертность в мире от коронавируса зафиксирована в Италии. Страна долгое время была лидером по распространению инфекции в Европе и даже на короткое время становилась и лидером по числу зараженных.

Страна сама не справлялась с пандемией, и обратилась за помощью к другим странам. Одной из первых откликнулась Россия.

Теперь итальянские медики благодарны российским коллегам, работающим с ними бок о бок. В том числе и в полевом госпитале города Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.

«Должен сказать, что деятельность ваших специалистов крайне эффективна. Больные, которых мы передали под их опеку, — это достаточно сложные пациенты, и работа проводится безупречно. Несколько дней назад мы начали назначать на дежурство врачей общего профиля, не специализирующихся на интенсивной терапии, и они тоже работают весьма успешно», — рассказал главный врач полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Валоти РИА Новости.

Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мы хотим действительно поблагодарить всю российскую команду, которая пришла к нам на помощь, как в материальном плане, доставив ваше медицинское оборудование, приборы, медицинские маски для помощи нашему населению. Но особенно мы хотим поблагодарить за врачебное сотрудничество, за то, как они работают», — сказал итальянский специалист по медоборудованию Лука Карневали, один из волонтеров госпиталя в Бергамо.

«С российскими специалистами мы работаем так, как будто мы всегда работали вместе», — подчеркнул он.

Сейчас итальянские власти ожидают в ближайшие недели новые рейсы из России с грузом аппаратов для искусственной вентиляции легких, рассказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Ну а пока Россия помогает бороться с инфекцией, страны «большой семерки» вслед за США обрушились с нападками на Всемирную организацию здравоохранения, говорится в сообщении Белого дома

«Лидеры признали, что страны "большой семерки" ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ. Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ» — сказано в заявлении ведомства.

При этом Германия считает раздуваемую Штатами кампанию против ВОЗ неуместной. Берлин считает необходимым сначала справиться с пандемией COVID-19, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что после того, как кризис будет преодолен, страны-члены смогут вместе с ВОЗ найти возможности для улучшения механизмов работы организации.