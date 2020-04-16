Формула Харькова: Город в зеркале социологии

На фоне всемирной пандемии и бурной политической жизни почти незамеченной прошла презентация результатов «Шестого всеукраинского муниципального опроса» социологической группы «Рейтинг». Между тем, опубликованные данные чрезвычайно любопытны

Фундаментальное исследование, занимающее более трёхсот страниц текста и сводных таблиц, базируется на февральском опросе 19 200 респондентов в 24 областных центрах (погрешность 3,5%). Цель опроса — изучение настроений по регионам, в частности, мониторинг достижений городской власти, политических предпочтений горожан, их оценка уровня развития своих городов.

Немаловажно, что опрос проводился ещё до того, как Украину накрыла эпидемия коронавируса, связанные с отставкой правительства скандалы и принятие одиозного закона о земле, которые нанесли новые удары по рейтингу правящей партии и лично господина Зеленского.

Ответы респондентов можно распределить на три основные части: собственно политические пристрастия жителей областных центров, городское благоустройство, внешнеполитические предпочтения. Каждый из этих разделов таит немалый интерес, а кое в чем и сенсации. Особенно учитывая, что муниципальные опросы проводятся не в первый раз, и по ним можно наблюдать динамику общественного мнения. Антиахметовские обыски в Запорожье. Вскрыты схемы коррупции, в том числе политической © СБУ

Каждый найдёт в исследовании что-то своё, меня же в первую очередь интересуют данные по Харькову — это родной город, а также крупнейший город русскоязычного Юго-Востока — своеобразный противовес майданному курсу Украины и ориентир для многих здравомыслящих людей.

Первое, что довольно предсказуемо: подтверждён авторитет действующего городского головы Геннадия Кернеса. Полностью и в целом поддерживают харьковского мэра 69% опрошенных. Это один из наиболее высоких показателей по Украине. Следует отметить, по позитивной оценкой работы городской власти Харьков уверенно входит в пятёрку лидеров, а количество поддерживающих Кернеса практически полностью совпадает с результатами выборов городского головы в 2015 году (65,8%). Это значит, что Геннадий Адольфович смог сохранить доверие горожан.

Около четверти симпатий остаётся у его оппонентов, в основной своей массе сторонников Евромайдана.

Наибольших успехов, по мнению горожан, Кернес добился в вопросах благоустройства города (парки, уборка мусора, уличное освещение), в то же время нуждаются в улучшении, например, вопросы здравоохранения. Хотя, пожалуй, здесь больше вопросов к киевскому Минздраву, нежели к городской власти. В любом случае 49% харьковчан уже сегодня готовы переизбрать Геннадия Кернеса на пост городского головы, и это весьма серьезная заявка на успех на местных выборах осенью нынешнего года.

Харьковчане весьма высоко оценивают свой город и не хотят из него эмигрировать. Задумывающихся уехать за границу больше всего в Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Ровно, Луцке (от 42% до 49%), Харьков же занимает лишь четвёртую строчку с конца списка. Харьковчане считают свой город крупным «политическим центром» — 77% опрошенных (это третье место после Киева и Львова), важнейшим «экономическим центром» — 81% опрошенных (первое место в рейтинге), крупным культурным центром — 90% (второе место после Львова). Любопытно, что вышеупомянутый Львов одновременно ощущает себя и главным «аграрным центром» Украины. Кроме того, харьковчане считают свой город одним из крупнейших на Украине (второе-третье место) индустриальных, транспортных и финансовых центров страны. Гамлет, принц Харьковский: С чего начинается и где заканчивается Родина © Facebook, Gamlet Zinkivskyi | Facebook, Gamlet Zinkivskyi | Перейти в фотобанк

Они хорошо понимают значение своего города, а значит, и его истинные интересы. И, похоже, действия официального Киева не совпадают с их ожиданиями. Показатели Харькова в положительной оценке стратегического курса государства (вопрос «Как вы считаете, дела на Украине идут в правильном/неправильном направлении?») с сентября 2019 года уменьшись в два раза — с почти 60% до 30%. И это, безусловно, связано с разочарованием в политике Зеленского и его окружения.

Как уже сказано, опрос проводился до насыщенных событиями марта-апреля, а потому дальнейшее проседание рейтинга правящей партии неизбежно. Уже в феврале рейтинг «Слуги народа» в Харькове практически сравнялся с «Оппозиционной платформой», хотя раньше ее опережал (25% и 24% соответственно). На третье место вышла Партия Шария (5%), далее "ПЕС" господина Порошенко (4%).

Недовольство горожан курсом государства косвенно проявляется, например, в отношении к гордости за национальное гражданство. Наиболее гордящиеся украинским гражданством являются примерно те же регионы, где жители более других подумывают об эмиграции: Львов, Луцк, Тернополь, Ровно. Скепсис выражают Мариуполь, Северодонецк, Запорожье, Харьков.

В Харькове самый низкий по Украине уровень поддержки ВСУ, Национальной гвардии и так называемых «волонтёров». Показательно, что в бывшем «ментовском городе» до 31% упал уровень поддержки полиции (четвёртый снизу результат среди всех областных центров). Отреформированная господином Аваковым полиция теперь не пользуется авторитетом даже в своей неформальной столице — достаточно вспомнить, как пару недель назад и прямо возле здания ГУВД «активистами» были избиты два полковника полиции.

Скептическое отношение основной массы харьковчан к майданным порядкам вполне закономерно отражается и на их внешнеполитических предпочтениях. Харьков (наряду с Мариуполем, Северодонецком, Одессой) даёт самый высокий процент желающих вступления Украины в Таможенный Союз. В ЕС более других рвутся Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно. Вступления в НАТО хотят 32% харьковчан, а выступают против 53% — и это после шести лет непрерывной и оголтелой пронатовской пропаганды.

Более того, хорошее и очень хорошее отношение к России сохраняет 43% горожан (плохое 22%). Лучшие показатели по Украине только в Мариуполе и Северодонецке (50% и 49%).

Конечно же, такие настроения во втором по величине городе Украины не могут не раздражать киевский режим и его приспешников на местах. Главную причину неудач на местном уровне они усматривают в личности Геннадия Кернеса, который с самого Майдана считался у новой власти «неблагонадежным». Следовательно, важнейшая задача — его смещение на ближайших выборах.

Это дал понять известный неприятель Кернеса и один из столпов майданного режима Арсен Аваков, отвечая в комментарии в социальной сети на вопрос некоего Александра Григорова.

«И вот с этими улыбками харьковчане пойдут на местные выборы, на которых снова победит Гепа, которого "не за что посадить". Спасибо огромное», — возмущается Григоров, видимо, искренне презирая законный выбор харьковчан и намекая на необходимость упрятать неугодного кандидата за решётку.

Отвечая на его реплику, Аваков написал: «Я так не думаю… про победит. Думаю, выберут другого мэра».

Поскольку из приведённых данных масштабного исследования грядущее поражение Кернеса никак не вытекает, можно предположить, что Арсен Борисович подразумевает некую другую комбинацию. Будет ли это инспирированное дело о какой-нибудь «государственной измене» или иная форма физического устранения конкурента — говорить сложно. Пока лишь известно, что на пост мэра сватают совместную кандидатуру от Авакова и руководителя АП при Порошенко (теперь как бы оппозиционера из «Оппоплатформы») господина Райнина — экс-губернатора Харьковщины, а ныне народного депутата.

Плюс — с подачи Райнина — можно выставить на выборы заметного претендента от «Оппоплатформы», чтобы попытаться «растащить» потенциальный электорат Кернеса.

В общем, грядущая предвыборная кампания в Харькове ожидается бурной. И в такой ситуации городскому голове стоит быть особенно внимательным к нуждам и чаяниям основной массы харьковчан.