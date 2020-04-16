Формула Харькова: Город в зеркале социологии

Фундаментальное исследование, занимающее более трёхсот страниц текста и сводных таблиц, базируется на февральском опросе 19 200 респондентов в 24 областных центрах (погрешность 3,5%). Цель опроса — изучение настроений по регионам, в частности, мониторинг достижений городской власти, политических предпочтений горожан, их оценка уровня развития своих городов.

Немаловажно, что опрос проводился ещё до того, как Украину накрыла эпидемия коронавируса, связанные с отставкой правительства скандалы и принятие одиозного закона о земле, которые нанесли новые удары по рейтингу правящей партии и лично господина Зеленского.

Ответы респондентов можно распределить на три основные части: собственно политические пристрастия жителей областных центров, городское благоустройство, внешнеполитические предпочтения. Каждый из этих разделов таит немалый интерес, а кое в чем и сенсации. Особенно учитывая, что муниципальные опросы проводятся не в первый раз, и по ним можно наблюдать динамику общественного мнения.

Антиахметовские обыски в Запорожье. Вскрыты схемы коррупции, в том числе политической
Антиахметовские обыски в Запорожье. Вскрыты схемы коррупции, в том числе политической
© СБУ

Каждый найдёт в исследовании что-то своё, меня же в первую очередь интересуют данные по Харькову — это родной город, а также крупнейший город русскоязычного Юго-Востока — своеобразный противовес майданному курсу Украины и ориентир для многих здравомыслящих людей. 

Первое, что довольно предсказуемо: подтверждён авторитет действующего городского головы Геннадия Кернеса. Полностью и в целом поддерживают харьковского мэра 69% опрошенных. Это один из наиболее высоких показателей по Украине. Следует отметить, по позитивной оценкой работы городской власти Харьков уверенно входит в пятёрку лидеров, а количество поддерживающих Кернеса практически полностью совпадает с результатами выборов городского головы в 2015 году (65,8%). Это значит, что Геннадий Адольфович смог сохранить доверие горожан.

Около четверти симпатий остаётся у его оппонентов, в основной своей массе сторонников Евромайдана. 

Формула Харькова: Город в зеркале социологии

Наибольших успехов, по мнению горожан, Кернес добился в вопросах благоустройства города (парки, уборка мусора, уличное освещение), в то же время нуждаются в улучшении, например, вопросы здравоохранения. Хотя, пожалуй, здесь больше вопросов к киевскому Минздраву, нежели к городской власти. В любом случае 49% харьковчан уже сегодня готовы переизбрать Геннадия Кернеса на пост городского головы, и это весьма серьезная заявка на успех на местных выборах осенью нынешнего года. 

Харьковчане весьма высоко оценивают свой город и не хотят из него эмигрировать. Задумывающихся уехать за границу больше всего в Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Ровно, Луцке (от 42% до 49%), Харьков же занимает лишь четвёртую строчку с конца списка. Харьковчане считают свой город крупным «политическим центром» — 77% опрошенных (это третье место после Киева и Львова), важнейшим «экономическим центром» — 81% опрошенных (первое место в рейтинге), крупным культурным центром — 90% (второе место после Львова). Любопытно, что вышеупомянутый Львов одновременно ощущает себя и главным «аграрным центром» Украины. Кроме того, харьковчане считают свой город одним из крупнейших на Украине (второе-третье место) индустриальных, транспортных и финансовых центров страны.

Гамлет, принц Харьковский: С чего начинается и где заканчивается Родина
Гамлет, принц Харьковский: С чего начинается и где заканчивается Родина
© Facebook, Gamlet Zinkivskyi | Перейти в фотобанк

Они хорошо понимают значение своего города, а значит, и его истинные интересы. И, похоже, действия официального Киева не совпадают с их ожиданиями. Показатели Харькова в положительной оценке стратегического курса государства (вопрос «Как вы считаете, дела на Украине идут в правильном/неправильном направлении?») с сентября 2019 года уменьшись в два раза — с почти 60% до 30%. И это, безусловно, связано с разочарованием в политике Зеленского и его окружения.

Как уже сказано, опрос проводился до насыщенных событиями марта-апреля, а потому дальнейшее проседание рейтинга правящей партии неизбежно. Уже в феврале рейтинг «Слуги народа» в Харькове практически сравнялся с «Оппозиционной платформой», хотя раньше ее опережал (25% и 24% соответственно). На третье место вышла Партия Шария (5%), далее "ПЕС" господина Порошенко (4%).  

Формула Харькова: Город в зеркале социологии

Недовольство горожан курсом государства косвенно проявляется, например, в отношении к гордости за национальное гражданство. Наиболее гордящиеся украинским гражданством являются примерно те же регионы, где жители более других подумывают об эмиграции: Львов, Луцк, Тернополь, Ровно. Скепсис выражают Мариуполь, Северодонецк, Запорожье, Харьков.

В Харькове самый низкий по Украине уровень поддержки ВСУ, Национальной гвардии и так называемых «волонтёров». Показательно, что в бывшем «ментовском городе» до 31% упал уровень поддержки полиции (четвёртый снизу результат среди всех областных центров). Отреформированная господином Аваковым полиция теперь не пользуется авторитетом даже в своей неформальной столице — достаточно вспомнить, как пару недель назад и прямо возле здания ГУВД «активистами» были избиты два полковника полиции.

Скептическое отношение основной массы харьковчан к майданным порядкам вполне закономерно отражается и на их внешнеполитических предпочтениях. Харьков (наряду с Мариуполем, Северодонецком, Одессой) даёт самый высокий процент желающих вступления Украины в Таможенный Союз. В ЕС более других рвутся Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно. Вступления в НАТО хотят 32% харьковчан, а выступают против 53% — и это после шести лет непрерывной и оголтелой пронатовской пропаганды.

Более того, хорошее и очень хорошее отношение к России сохраняет 43% горожан (плохое 22%). Лучшие показатели по Украине только в Мариуполе и Северодонецке (50% и 49%). 

Конечно же, такие настроения во втором по величине городе Украины не могут не раздражать киевский режим и его приспешников на местах. Главную причину неудач на местном уровне они усматривают в личности Геннадия Кернеса, который с самого Майдана считался у новой власти «неблагонадежным». Следовательно, важнейшая задача — его смещение на ближайших выборах.

Это дал понять известный неприятель Кернеса и один из столпов майданного режима Арсен Аваков, отвечая в комментарии в социальной сети на вопрос некоего Александра Григорова.

«И вот с этими улыбками харьковчане пойдут на местные выборы, на которых снова победит Гепа, которого "не за что посадить". Спасибо огромное», — возмущается Григоров, видимо, искренне презирая законный выбор харьковчан и намекая на необходимость упрятать неугодного кандидата за решётку. 

Отвечая на его реплику, Аваков написал: «Я так не думаю… про победит. Думаю, выберут другого мэра».

Формула Харькова: Город в зеркале социологии

Поскольку из приведённых данных масштабного исследования грядущее поражение Кернеса никак не вытекает, можно предположить, что Арсен Борисович подразумевает некую другую комбинацию. Будет ли это инспирированное дело о какой-нибудь «государственной измене» или иная форма физического устранения конкурента — говорить сложно. Пока лишь известно, что на пост мэра сватают совместную кандидатуру от Авакова и руководителя АП при Порошенко (теперь как бы оппозиционера из «Оппоплатформы») господина Райнина — экс-губернатора Харьковщины, а ныне народного депутата.

Плюс — с подачи Райнина — можно выставить на выборы заметного претендента от «Оппоплатформы», чтобы попытаться «растащить» потенциальный электорат Кернеса.

В общем, грядущая предвыборная кампания в Харькове ожидается бурной. И в такой ситуации городскому голове стоит быть особенно внимательным к нуждам и чаяниям основной массы харьковчан. 