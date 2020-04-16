По состоянию на 12:00 16 апреля в мире выявили более 2 миллионов 66 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 137 тысяч человек, 517 тысячам удалось выздороветь

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Вторую позицию по-прежнему занимает Испания: 180,6 тысячи заражений, 18,8 тысячи смертей.

Эпидемия продолжает бушевать в Италии: коронавирус выявили у 165,2 тысячи человек, 21,6 тысячи погибли.

Сложной ситуация остается в Германии (137,7 тысяч заражений), Франции (134,5 тысячи) и Великобритании (99,4 тысячи).

Все ниже в антирейтинге перемещается Китай (83,4 тысячи) — в последнее время здесь регистрируют около сотни заражений в день, часть которых, по словам местных властей, завозные.

Ситуация в России

В России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заражения коронавирусом, 232 человека умерли, а 2 тысячи 304 человека уже выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 тысячи 448 новых случаев заражения. Из них только 1 тысяча 370 приходится на Москву — в предыдущие несколько дней доля столицы от общего количества новых случаев составляла около половины.

Всего за время пандемии коронавирус был диагностирован в Москве у 16 тысяч 146 человек.

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом. Им стал москвич, вернувшийся из Милана. Ему поставили диагноз 27 февраля.

Со вчерашнего дня в Москве и Подмосковье запретили передвижение на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В столице его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения.

В столице за период с 11 апреля составили более 9 тысяч протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции.

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн рублей, а 15,5 млн человек могут потерять работу. К этому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства.

Единственным регионом России, где не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, является Республика Алтай. Региональные власти объяснили это тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия.

Операторов сотовой связи попросили отменить плату за связь абонентов, застрявших за границей. Речь идет об отмене оплаты за смс и входящие звонки. Глава Минсвязи направил обращение операторам.

Коронавирус на Украине

Гончаров: Коронавирусный кризис убьет не менее 15% украинских предприятий © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Больше всего инфицированных в Черновицкой области — 662, Киеве — 644, Ивано-Франковской области — 401 и Тернопольской области — 333.

Один инфицированный выявлен в Киево-Печерской лавре и трое в Ионинском монастыре.

Вокруг столицы установили девять блокпостов, у водителей и пассажиров автомобилей проверяют температуру.

В Черновицкой области коронавирус подтвердился у задержанной, которая содержалась в одиночной камере СИЗО.

Вспышка заболевания произошла также в роддоме города Калуш (Ивано-Франковская область). Тесты на коронавирус подтвердили заражение сразу 14 медицинских работников. По информации облгосадминистрации, инфицированы 10 медицинских сестер, анестезиолог и три акушера-гинеколога. Учреждение закрыто на карантин.

В Тернопольской области запретили массовые посещения кладбищ и поминальных служб, продажу весового мороженого и напитков на разлив в торговой сети, приостановили работу пунктов приема вторичного сырья, а также уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

В Закарпатской области зафиксировали первый случай заражения в Госпогранслужбе. Военный с температурой был госпитализирован несколько дней назад.

Власти Запорожской области определили карантинные зоны и закрывают на выходные четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

В Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, продававшая в местной церкви свечи. Людей, которые контактировали с умершей, может быть очень много, и власти пытаются установить всех лиц, которые могли иметь контакт с покойной.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что коронавирусной инфекцией заразились 788 медиков, из них 126 — в Черновицкой области.

Ситуация в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Она объяснила это успехами страны в борьбе с эпидемией. Ограничения по социальной дистанции, работе гипермаркетов, гостиниц, фитнес-клубов и некоторых других учреждений пока остаются в силе. Еврокомиссия также начала подготовку к ослаблению карантинного режима.

На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» и сопровождающем его фрегате «Шевалье Поль» выявили почти 700 случаев заражения коронавирусом. Корабли стоят на военно-морской базе в Тулоне, часть моряков госпитализировали.

Корнилов: Решение Трампа по ВОЗ – это диверсия общемирового масштаба © Владимир Трефилов Дональд Трамп заявил, что его страна готова оказать России помощь в борьбе с коронавирусом и поставить в Москву аппараты искусственной вентиляции лёгких. Это произошло по прошествии немногим более двух недель с момента поставки российского медоборудования в Нью-Йорк. Справиться с инфекцией у властей страны пока не получается.

При этом Трамп заверил, что США прошли пик заболеваемости коронавирусом.

«Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», — сказал Трамп.

Он добавил, что улучшение ситуации позволяет властям определить рекомендации, связанные со снятием ограничений из-за пандемии.

В Японии ввели режим чрезвычайного положения по всей стране.

Недавно члены правительства Японии, включая премьер-министра Синдзо Абэ, в знак солидарности с гражданами, лишившимися доходов в связи с борьбой против коронавируса, решили отказаться от части своей зарплаты. Министры не будут получать 20%, а глава правительства — 30%.

Итальянские и испанские врачи утверждают, что сыпь, в особенности на ногах, может свидетельствовать о заражении коронавирусом.

В Великобритании врач потроллил министра здравоохранения. Чиновник рассказал, что врачам предоставили достаточно защитной одежды, призвав медиков относиться к снаряжению как к «драгоценностям». В свою очередь доктор смастерил новую защиту из собственного нижнего белья, намекнув, что защиты не хватает.

В Китае закрыли временную больницу Уханя. Последних пациентов перевели оттуда в городские больницы. Закрытие медучреждения означает окончание эпидемии и возвращение лечения больных в нормальное русло.

Лояльный Белому дому телеканал Fox News заявил, что коронавирус китайцы вывели искусственно и сначала подсадили его летучей мыши, а потом человеку. Но потом потеряли контроль над вирусом. При этом многие ученые сомневаются, что возможно вообще синтезировать такой вирус.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица