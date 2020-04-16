По оптимистичным прогнозам, этот невероятно резкий спад может оказаться сравнительно коротким. Тогда экономическая активность быстро вернётся на прежний уровень - как только эпидемическая кривая COVID-19 будет сглажена

Однако многие специалисты считают, что мировая экономика находится на пороге худшего кризиса со времён Второй мировой войны.

По данным «Композитного индекса восстановления глобальной экономики», составляемого Институтом Брукингса и газетой Financial Times, сейчас происходит обвал экономической активности, финансовых рынков и частного сектора в целом.

Быстрое восстановление экономики выглядит крайне маловероятным. Спрос обвалился, в промышленных производственных цепочках произошли масштабные сбои, финансовый кризис уже начинается.

В отличие от краха 2008-2009 годов, который был спровоцирован дефицитом ликвидности на финансовых рынках, кризис Covid-19 создаёт проблемы с фундаментальной платёжеспособностью компаний и отраслей далеко за пределами финансового сектора. Чечило: Оказывается, стагнирующая экономика тоже может быть поводом для укрепления гривны © National Bank Of Ukraine / flickr

Но есть веские причины опасаться, что мировую экономику ожидает глубокая и длительная рецессия. Многое будет зависеть от траектории развития пандемии и от того, предпримут ли власти достаточно усилий, чтобы минимизировать нанесённый ущерб и восстановить потребительскую и деловую активность.

Нынешний шок оказался одновременным и всеобщим. В ходе и сразу после кризиса 2008 года развивающиеся страны, в частности Китай и Индия, продолжали демонстрировать высокие темпы роста, вытягивая за собой всю остальную мировую экономику.

Но на этот раз иммунитета нет ни у одной страны, и ни одна страна не сможет возглавить процесс восстановления экономики с опорой на экспорт.

Члены группы стран G20, на долю которых приходится 85% мирового экономического производства, уже заявили, что для минимизации экономического и социального ущерба от пандемии, для содействия росту и поддержания стабильности рынка ими будет в совокупности выделено 5 триллионов долларов.

Да и правительства многих других стран также, по меньшей мере на словах, заявляют о готовности закачать в свои экономики огромные суммы. США должны отменить «бесчеловечные» антисирийские санкции в условиях пандемии — заявление РФ и Сирии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Эти инвестиции имеют принципиальное значение для ликвидации последствий нынешней чрезвычайной ситуации, однако они будут весьма негативно сказываться на уровне государственного долга в этих странах.

Ещё в 2018 году во многих странах долговое бремя уже достигло просто чрезмерных масштабов. Так, в Японии госдолг оставил 240% от ВВП, Италии — 147%, в США 136%, во Франции 122%, в Великобритании 117%, в Испании 115%.

Нынешний крах усиливает дефляционные и финансовые риски в развитых странах, и он стал сильным ударом по сырьевым экспортёрам. Более того, цены на нефть упали даже сильнее, чем ожидалось.

Экономика США практически остановилась: перестал работать почти весь сектор услуг, работа промышленности нарушена, и всего за несколько недель на смену перегретому рынку труда пришла огромная волна безработицы. Как сообщают различные источники, на получение пособия по безработице претендуют 16,5 миллионов человек. Америка отреагировала экстраординарными мерами бюджетного и монетарного стимулирования, которые помогут смягчить первые последствия кризиса. Но для ограничения долгосрочного ущерба понадобятся дальнейшие целевые стимулы, в особенности защита экономически уязвимых домохозяйств и малого бизнеса. Конгресс США планируют перевести на дистанционную работу из-за коронавируса © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Что касается Европы и Японии, которые испытывали экономический стресс ещё до начала пандемии, то они, скорее всего, пострадают от значительного спада ВВП и роста безработицы. Сильные (в сравнении с США) сети социальной защиты смягчат удар кризиса по экономически наиболее уязвимым группам населения, однако путь к восстановлению будет долгим и трудным.

Тем временем китайская экономика, похоже, частично восстанавливает обороты, несмотря на то, что до сих пор правительство страны проводило сдержанную монетарную и бюджетную политику в ответ на этот кризис. Объёмы промышленного выпуска, розничных продаж и капитальных инвестиций резко сократились в январе и феврале, но, судя по всему, дно этого спада уже пройдено. В каком-то смысле Китай с его командной экономикой оказался лучше готов, чем страны с рыночной экономикой, к столь масштабным шокам.

Там государство имеет возможность мобилизовать национальные ресурсы, не ограничиваясь традиционными макроэкономическими инструментами, и предоставлять помощь предприятиями и банкам напрямую.Тем не менее, китайская экономика пока что не выбралась из эпидемического кризиса. Безработица растёт, внутренний и внешний спрос, скорее всего, будет оставаться слабым, а кроме того, сохраняется угроза начала второй волны инфекции.

Антикризис. Китай наращивал закупки нефти в разгар эпидемии коронавируса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ситуация усугубляется тем, что некоторые из этих стран столкнулись с разворотом направления движения капиталов, девальвацией валюты и резким спадом спроса на их экспортную продукцию. Другие же нагружены гигантскими долгами, которые становится ещё труднее выплачивать.

Правительство Индии уже боролось с резким спадом темпов роста экономики в тот момент, когда ему пришлось отправить всю страну на карантин; теперь его ждёт двойной кризис — в сфере здравоохранения и в экономике. Старый друг лучше новых двух: Россия и Индия подписали 18 соглашений © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Отрицание угрозы пандемии правительством Бразилии, вероятно, позволит поддержать экономическую активность в краткосрочной перспективе. Однако финансовые рынки и валюта этой страны уже обвалились, поскольку предполагается, что карантин будет введён позднее.

Так или иначе, экономический и финансовый ущерб, наносимый коронавирусом, скорее всего, надолго оставит глубокие шрамы на теле мировой экономике.

Центральные банки стараются решить эту проблему. Федеральная резервная система США предпринимает экстраординарные меры, поддерживая финансовые рынки путём покупки финансовых активов и предоставляя долларовую ликвидность многим зарубежным центральным банкам. Европейский центральный банк тоже объявил о масштабных покупках государственных и корпоративных облигаций, а также других финансовых активов, заявив, что «у нашей приверженности евро нет пределов».

Банк Англии готов финансировать государственные расходы напрямую. И даже центральные банки развивающихся стран, например Резервный банк Индии, подумывают о программе количественного смягчения, чтобы не допустить «замораживания» финансовых рынков. Гончаров: Коронавирусный кризис убьет не менее 15% украинских предприятий © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Но в одиночку центральные банки не смогут компенсировать спад потребительского спроса или стимулировать инвестиции. Как традиционные, так и нетрадиционные инструменты монетарной политики уже используются на пределе возможностей, поэтому бюджетным властям придётся активней браться за тяжёлую работу. Целевые меры бюджетной поддержки позволят смягчить удар по потребителям и бизнесу (особенно малым и средним предприятиям, у которых финансовая подушка обычно минимальна), помогая тем самым поддержать занятость и спрос.

В это отчаянное время подобными мерами должны в полную силу воспользоваться все правительства, у которых сейчас низка стоимость заимствований, даже если их уровень госдолга уже высок.

Трамп заявил об абсолютных полномочиях на отмену карантина © REUTERS, Kevin Lamarque

Граждане получат бумажные чеки от налогового управления США с подписью «президент Дональд Трамп» на левой стороне платежного документа. Ожидается, что единовременную выплату получат около 150 миллионов американцев.

В соответствии с планом стимулирования одиночные налогоплательщики, зарабатывающие до 75 000 долларов в год, получают выплату в размере 1200 долларов. Супружеские пары, зарабатывающие до 150 000 долларов в год, получат чек на 2400 долларов. Родители получат дополнительные 500 долларов за каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

При подготовке текста использовались переводы сайта inosmi.ru