Украинская спецслужба накануне, 14 апреля, отчиталась о задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Очередной громкий шпионский скандал уже не производит на украинскую общественность такого сильного впечатления, как это было сразу после Майдана. Вот и пользователи соцсетей отреагировали на разоблачение «русского агента» весьма саркастично

Как утверждают контрразведчики СБУ, генерал-майор Валерий Шайтанов, который столь высокое звание получил уже после Майдана из рук Порошенко, был причастен к организации убийства чеченского добровольца Адама Осмаева и организации терактов.

Естественно, по версии СБУ, куратором вновь выявленного изменника Родины была российская ФСБ, так как других вариантов в современной Украине не может быть априори. В СБУ заявили, что Шайтанов якобы получил за операцию по ликвидации Осмаева 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. Далее следует детективная история о том, как современный «Штирлиц» осуществлял агентурную связь с полковником ФСБ Игорем Егоровым, с которым задержанный встречался на территории европейских государств.

Однако вся эта очередная шпионская сага вызывает у подавляющего большинства пользователей соцсетей лишь скепсис и иронию. Во-первых, они обращают внимание на несоразмерность уровня статусов в деле убийства малозначимого (уж для российской разведки, так точно) Адама Осмаева.

А во-вторых, учитывая, что ни одно из прошлых громких «разоблачений» СБУ не имело громкого продолжения, почему именно Шайтанов должен был убедить украинскую общественность, что на этот раз все будет серьёзно?

Многие пользователи соцсетей, зная, как устроена работа СБУ, скорее склонны видеть в данной спецоперации внутреннюю борьбу за влияние и возможность получить более «лакомый кусок» коррупционных схем.

Так, известный украинский юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что задержанный по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был ставленником экс-президента Порошенко и бывшего главы спецслужбы Грицака. Портнов: Арестованный генерал СБУ выполнял для Порошенко самые грязные поручения © aportnov.com

«Друзья, к вечеру будет нелишним напомнить и констатировать, что задержанный сегодня по подозрению в государственной измене генерал СБУ был приближённым Порошенко и Грицака.

Он выполнял для них самые грязные задачи. Поэтому обоих фигурантов нужно предметно изучить и проанализировать, что их связывало и почему подозреваемый в связях с ФСБ России генерал Службы безопасности Украины был так близок к Порошенко и главе его спецслужбы», — заявил он.

То, что истинным мотивом ареста высокопоставленного генерала СБУ является борьба людей Перта Порошенко и Владимира Зеленского, утверждает и украинский политолог Андрей Мишин. Мишин: Внутри СБУ идет беспощадная война людей Порошенко и Зеленского © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Офицер, ставший генералом СБУ указом Петра Порошенко, на волне Майдана, оказался резидентом ФСБ.

Или "агенты Путина" вездесущие суперперцы (что вряд ли), или внутри спецслужбы идет беспощадная война между "глубинным государством" — людьми Порошенко и командой Зе, ну понятно, при поддержке министра МВД "дона Карантино" Арсена?» — предполагает политолог.

Украинский оппозиционный журналист, политзаключенный Руслан Коцаба рассказал обратил внимание, что представители СБУ на этот раз обещают, что дело не развалится в суде, и у них на руках есть «неопровержимые доказательства» работы Шайтанова на ФСБ.

«СБУ арестовал генерала Валерия Альбертовича Шайтанова, который, традиционно, работал на ФСБ….

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против него. У нас была сложная, длинная, многоуровневая операция. Это важное разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости", — сказал глава ФСБУ лейтенант Баканов.

Задержанный генерал ФСБУ Валерий Шайтанов подозревается в создании террористических подразделений, совершающих террористические акты. Эсбэушники говорят, что на этот раз в суде не будут опозорены, потому что имеют надежные аудио- и видеодоказательства государственной измены задержанного генерала», — написал журналист.

Однако таким громким заявлениям контразведчиков СБУ уже не просто не верят, их откровенно высмеивают. К примеру, украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook иронично заметил, что украинские обыватели за последние годы привыкли к самым бредовым заявлениям власти, поэтому пояснение ареста очередного генерала СБУ, как русского шпиона, никого не должно удивлять. Куликов об аресте «русского шпиона»: Власть считает всех нас идиотами © Facebook, Кирилл Куликов

«Верю… Целый генерал-майор!!! (хотя, об офицере, которого генералом сделал Порошенко, можно сказать лишь: какой он нах… генерал!) планировал покушение на мелкого убогого чеченского ушлепка — вот ничего не могу с собой поделать, верю!

Ещё верю, что Путин организовал похищение Геращенко, изнасилование Шкиряка, поломал ногу Тане Черновол.

Также верю, что бывший глава СБУ, нынче законотворец, ликвидировал по 20 ДРГ российских спецназовцев в день, верю, что путинские дроны поджигали склады боеприпасов в Калиновке, Лозовой, Балаклее, Сватово, верю, что министр «обороны», как его, запамятовал, не то Полторак, не то Полный Му..к, видел их, дроны, пролетающими над складами…

Главное, верю, что Шойгу и Лавров, ненавидя украинцев, задумали медицинскую реформу в Украине!

А главное, я верю, что люди, которые сообщают о таких эпохальных расследованиях/открытиях, верят, что я идиот…» — подытожил свой пост политик.

Данная скептическая реакция наглядно контрастирует с немногочисленными «идейно выдержанными» комментариями сторонников Майдана. Так, Юрий Бутусов на своей странице в соцсети выступил с гневной обличительной речью «свежеразоблаченного» шпиона.

«Я называл Валерия Шайтанова предателем, начиная с апреля 2014 года, и многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году — за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами.

Предателем называли Шайтанова офицеры "Альфы", которые хотели идти в бой. Но президент Петр Порошенко считал мои данные "зрадой", поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.

К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков», — возмущается он.

А украинский публицист и блогер Мирослава Бердник задаётся простым вопросом: почему, как утверждают в СБУ, устранением столь мелкого деятеля, как Осмаев, якобы стала заниматься ФСБ, да еще привлекать к этому «ценного агента».

«Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Остается открытым вопрос — зачем такому высокопоставленному разведчику было получать организацию убийства Адама Осмаева — далеко не топовой фигуры. К тому же, в последнее время исчезнувшего с глаз общественности».

Ироничная в массе своей реакция пользователей соцсетей на громкое задержание "целого генерала" СБУ говорит о том, что пропагандистские клише, которые эффективно работали в первые годы после госпереворота, сейчас уже не воспринимаются на Украине. Поэтому можно смело прогнозировать, что «шпионский скандал» быстро сойдёт на нет.

А в целом в СБУ явно просматривается «сценарный кризис».