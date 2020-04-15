Продолжая изучать классику в ее прогнозном варианте - как из имперского далека виделось отцам и матерям мировой литературы сегодняшнее карантинное квартиросидение, обозреватель издания Украина.ру по культуре Али Серенадин, начав с Пушкина и слегка задержавшись на Некрасове, снова обратился к "нашему всему" - Александру Сергеевичу

Средства коммуникации, несмотря на технический прогресс, несут одни и те же месседжи. Или, говоря высоким стилем, вечные истины. Например, о круговороте веществ в природе. Ибо ничто никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. Об этом, собственно, вся классика и писана.

Есть у Александра Сергеевича Пушкина небольшое, но глубокое стихотворение. О том, как «прибежали в избу дети, второпях зовут отца». Ну и дальше, по тексту, речь о неожиданном и страшном. Но отца этим сразу не проймешь, разве что от дел насущных на время отвлечешь:

«Врите, врите, бесенята, —

Заворчал на них отец; —

Ох, уж эти мне робята!

Будет вам ужо мертвец!

Суд наедет, отвечай-ка;

С ним я ввек не разберусь;

Делать нечего; хозяйка,

Дай кафтан: уж поплетусь…

В разрезе социальных сетей надо воспринимать эту новость как напоминание о некоем ранее очень деятельном персонаже, который вдруг возник из информационных глубин, чем и сулит большие неприятности. Как, например, Александр Турчинов. Казалось бы, сколько человеку надо? В партии «Батькивщина» заправлял чуть ли не наравне с Юлией Тимошенко. Спикером Верховной Рады побывал. Даже обязанности президента исполнял. Как именно — военная тайна, конечно. Ведь это именно при нем Крым ушел к России (то есть, не гарант Конституции оказался) и началась война на Донбассе. Потом даже в Совете нацбезопасности и обороны секретарствовал. Стала ли Украина безопасней при нем? Тоже вопрос риторический. И сейчас, казалось бы, почивай с Богом! Но нет, пастор время от времени всплывает брюхом кверху и витийствует: 12 апреля взял и поздравил на своей странице в Facebook «работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником». Пушкин таки АС: Евген Онегинко и комплекс большевартости © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Сказал, что это именно благодаря их ежедневной работе Украина занимает достойное место рядом с ведущими странами мира. Имея в виду, наверное, дефицит госбюджета после недавних поправок почти в 300 миллиардов гривен. Космические достижения в этом плане, что и говорить. А еще отметил «работу украинских ученых, конструкторов и производственников, которые создают в кратчайшие сроки в невероятно сложных условиях новое украинское ракетное оружие, что должно обеспечить надежную защиту нашей страны». Так вот оно что, Михалыч! — как сказал бы герой известной комедии. Тут самое время обратить внимание на обложку страницы этого персонажа в соцсети — не мирный космос он поздравляет, а самый что ни на есть кровавый и агрессивный: на фото показаны пуски боевых ракет вправо, на восток, стало быть. В сторону известно кого. Что сам Турчинов и не скрывает, рассказывая о скором присоединении к Украине не только Крыма и Донбасса, но и других регионов России.

Но, может, это не Турчинова имел в виду прозорливый Александр Сергеевич? Мало ли фигур опустила на политическое дно привередливая украинская демократия:

Горемыка ли несчастный

Погубил свой грешный дух,

Рыболов ли взят волнами,

Али хмельный молодец,

Аль ограбленный ворами

Недогадливый купец?

При словах о хмельном молодце и недогадливом купце сразу вспоминается Петр Порошенко. Недогадливым купцом, конечно, назвать его тяжело (исходя из деклараций о доходах), но ведь не деньгами одними баланс измеряется. «Армия, мова, вира» потянули год назад его рейтинг вниз так, что всплыть тогда воздуху не хватило. Но сейчас, видимо, отлежался, и вновь на поверхности — заединщина его фракции со «слугами народа» при голосовании за земельный закон весьма показательна в плане живучести. Причем тело не только подает признаки жизни, но и призывает к новым волнениям на воде! Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

«Мы все хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря, и проломленные головы активистов на Банковой. Помню, как нас тогда хотели запугать. Но мы показали, что мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться! Дела Софии Федины, Маруси Зверобой, Татьяны Черновол тоже об этом. Они хотят нас запугать. Но в условиях, когда страна погрузилась в экономический, политический, социальный кризисы, все, что мы делаем — стараемся объединить Украину».

Заметно, что политический утопленник не только сам пытается всплыть, но и поднять со дна других упырей. Прикрываясь, как принято у потусторонних сил, благими намерениями. «Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, потому что нужно соблюдать социальную дистанцию. Но мы точно не дадим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Мы будем продолжать борьбу Революции Достоинства».

Ответом на призывы экс-президента неожиданно стали результаты соцопроса по заказу Джорджа Сороса на предмет будущих президентских кандидатур: электорат вдруг предпочел последовательного борца с постмайданным беззаконием Андрея Портнова. Значит, опять прав был Пушкин! Гоголь, Пушкин, Шевченко и Эренбург – кто и как писал про коронавирус © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Мужику какое дело?

Озираясь, он спешит;

Он потопленное тело

В воду за ноги тащит,

И от берега крутого

Оттолкнул его веслом…

Но если бы так все просто решалось в нынешней геополитической ситуации, многое можно было бы просто оттолкнуть веслом. К сожалению, фб-статус государства (если бы у него была своя страница) — «все сложно»: принятые изменения в госбюджете обнаруживают глубочайший финансовый кризис: более 140 миллиардов гривен должны будут потрачены на обслуживание госдолга.

В ночь погода зашумела,

Взволновалася река,

Уж лучина догорела

В дымной хате мужика,

Дети спят, хозяйка дремлет,

На полатях муж лежит,

Буря воет; вдруг он внемлет:

Кто-то там в окно стучит.

«Кто там?

— МВФ».

И мужик окно захлопнул:

Гостя голого узнав,

Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!»

Прошептал он, задрожав.

Страшно мысли в нем мешались,

Трясся ночь он напролет,

И до утра всё стучались

Под окном и у ворот.

Но ведь МВФ не может быть голым (и босым)? Значит, это кто-то другой померещился запуганному карантином электорату… Возможно, что это показался бывший радикальным Олег Ляшко? Однако его «сети» были неоднократно порваны закулисным политическим промискуитетом, и им не помогли даже латки, которые усердно ставили пиарщики главного украинского олигарха. Единственное, ради чего можно было бы приветствовать его временное «всплытие» — последовательная поддержка украинских пожарных. Завистники, правда, подозревали его в прямой заинтересованности в ассигнованиях на спецтехнику. Но, учитывая пожар в Чернобыльской зоне, эти подозрения высокий суд литературной критики временно может не принимать во внимание — для пользы дела.

Есть в народе слух ужасный:

Говорят, что каждый год

С той поры мужик несчастный

В день урочный гостя ждет;

Уж с утра погода злится,

Ночью буря настает,

И утопленник стучится

Под окном и у ворот.

Естественно, буквально эту историю воспринимать сейчас не стоит. Но, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Мало ли еще чего вынесут на информационную поверхность мутные воды украинского политикума — из того, что не тонет. А всеми силами цепляется за сети, пусть даже и социальные.