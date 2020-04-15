По состоянию на 12:00 15 апреля число заболевших коронавирусом COVID-2019 в мире уже почти на 2,5 тысячи превысило 2 миллиона. Почти 126,8 тыс. человек скончались, свыше 486,1 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 14 апреля США, где зафиксировано около 614,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, из которых более 16 тысяч стали летальными — 4,25%.

Однако в процентном соотношении уровень смертности выше в следующих за Соединёнными Штатами европейских странах: в Испании (174 тысячи заболевших, 18,3 тысячи, или 10,49% скончавшихся), Италии (162,5 тысячи, 21 тысяча, 12,97%) и Франции (143,3 тысячи, 15,7 тысяч, 10,98%).

В Германии на текущий момент заразились 132,2 тысячи человек, из которых почти 3,5 тысяч (2,65%) умерли, а в Великобритании — 93,9 тысяч заболевших и 12,1 тысяч (12,9%) скончавшихся.

А в Китае, где и началось распространение коронавируса, на сегодняшний день 83,7 тысячи человек больны, а 3,4 тысячи (4,01%) умерли.

Ситуация в России

В России за сутки выявили 3 388 новых случаев заражения COVID-19. Стоит отметить, что это первый подобный случай в РФ, когда за день заболели более 3 тысяч человек.

Таким образом, согласно данным федерального оперативного штаба, по состоянию на 12:00 15 апреля зафиксировано 24 490 случаев заболевания коронавирусом, из которых 198 оказались летальными. В то же время 1986 пациентов выздоровели. Впрочем, смертность составляет всего порядка 0,83%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

На сегодняшний день ни одного случая COVID-19 не выявлено лишь в одном регионе России — Республике Алтай.

В связи с этим власти ужесточают ограничительные меры в связи с пандемией. Так, с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье, где выявлено наибольшее число заражений, запрещено передвижение в личном и общественном транспорте без цифрового пропуска. В Москве его можно оформить на портале мэрии, в области — с помощью специального приложения. Пропуска будут проверять в том числе на въезде в столицу и муниципалитеты области.

При этом процедура проверки пропусков привела к образованию масштабных очередей в метро.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично… В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Местные власти в других регионах страны также прибегают к профилактическим мерам. Так, глава Архангельской области Александр Цыбульский поручил полицейским подходить к каждому прохожему, которого они встретят на улице, и напоминать ему о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Стоит отметить, что несоблюдение режима самоизоляции привело к возбуждению уголовного дела в Ленинградской области из-за заражения коронавирусом 35 мигрантов в нелегальном общежитии, соседей которых обязали соблюдать карантин, однако те не выполнили требования Роспотребнадзора.

Тем временем стало известно, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Два теста показали отсутствие заболевания, которое до этого он перенес в легкой форме. В связи с этим Проценко не прекращал работу в самоизоляции.

Ситуация на Украине

На Украине за сутки было зафиксировано 392 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, по состоянию на 12:00 15 апреля всего выявлено 3 372 заразившихся украинца, 98 (2,91%) из которых скончались. В то же время 119 пациентов выздоровели.

Стоит отметить, что значительная часть всех зараженных — медицинские работники. По данным главы Минздрава Максима Степанова, на Украине сегодня COVID-19 подтвержден у 594 сотрудников системы здравоохранения.

Кроме того, в Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху приведет к очередному всплеску пандемии в стране и может нивелировать все усилия по сдерживанию коронавируса на Украине.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко.

При этом церковь позволила верующим участвовать в пасхальных богослужениях на улице.

В связи со сложившейся ситуацией власти Киева усиливают контроль на всех въездах в город.

«С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров, включая водителя», — сказал мэр Виталий Кличко.

По данным социологов группы «Рейтинг», большая часть украинцев (80%) поддерживают усиление карантина на Пасху и майские праздники. Так, 85% опрошенных не планируют идти в церковь. В то же время большинство высказывается против увеличения штрафов и введения уголовной ответственности за нарушение карантина.

Ситуация в мире

Несмотря на то, что США остаются лидером по числу подтвержденных случаев коронавируса, Вашингтон временно прекратил финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Это произошло после того, как Белый дом раскритиковал работу ВОЗ в условиях пандемии, якобы та «снисходительно» отнеслась к ситуации с коронавирусом в Китае, не предотвратив тем самым распространение инфекции за пределы КНР. Это решение осудили в ООН.

Тем временем Россия и Сирия призвали мировое сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении Дамаска в связи с пандемией коронавируса. В совместном заявлении отмечается, что введенные в одностороннем порядке санкции препятствуют поставкам необходимых медикаментов и медицинского оборудования в Сирию, где остро ощущается дефицит тестов на коронавирус и койко-мест.

При этом не исключено, что Сирию, как и многие других страны мира, ожидает эпидемия коронавируса. Так, по словам официальной представительницы ВОЗ Маргарет Харрис, несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 в некоторых государствах начала улучшаться, своего пика пандемия в мире еще не достигла. При это она отметила, что 90% всех новых случаев заражения приходится на страны Европы и США.

Опасность коронавируса, а вернее, опасность мер по борьбе с ним президент Белоруссии Александр Лукашенко видит и для Евразии. По его мнению, используемые членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) методы борьбы с пандемией могут разрушить экономическую основу союза.

«Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?» — задал вопрос белорусский лидер.

Тем временем стало известно, что даже смерть не является панацеей от вируса. В Таиланде была зафиксирована первая передача коронавируса от умершего человека контактировавшему с ним. Причем контакт судмедэксперта с мертвым пациентом, скончавшимся от COVID-19, впоследствии привел и к смерти медика.

В связи с этим эксперты призывают использовать средства защиты при контакте с любым носителем инфекции — живым или мёртвым.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица