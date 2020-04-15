Во вторник, 14 апреля, контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство Адама Осмаева

«Сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

Генерал-майор якобы получил за это 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений. По данным следствия, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль c полковником ФСБ Игорем Егоровым, с которым задержанный якобы встречался на территории европейских государств. Егорова СБУ называет сотрудником «Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ, подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций». Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

Стоит отметить, что это первое задержание фигуры подобного уровня в СБУ за всю историю существования организации. Глава СБУ отмечает, что генеральское звание задержанный генерал-майор получил уже после Евромайдана.

«К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

Валерий Шайтанов, по сообщениям украинских СМИ, в 2014 году еще в звании полковника и на должности заместителя командира спецгруппы «Альфа» во время разгона Евромайдана в 2014 году руководил штурмом захваченного националистами Дома профсоюзов на Крещатике, в апреле 2014 года вел переговоры с командиром батальона ДНР «Восток» Александром Ходаковским, а звание генерал-майора получил ко дню независимости в 2015 году. Однако, сам Ходаковский в интервью изданию Украина.ру опроверг эту информацию. Александр Ходаковский о фальсификации СБУ фактов биографии Шайтанова © из личного архива А.Ходаковского

На что в первую очередь следует обратить внимание в этом деле? На несоразмерность уровня фигур и планируемом ими деле — убийстве чеченского добровольца Адама Осмаева. Иными словами, генерал-майор СБУ вместе со своим куратором полковником ФСБ разрабатывают целую спецоперацию по ликвидации фигуры, которая не имеет существенного политического или военного значения. В данном случае спецслужбы вроде бы как из пушек стреляют по воробьям.

Чтобы понять это, достаточно поднять дело Адама Осмаева. В 2012 году он приехал в Одессу, где стал жить с Аминой Акуевой и вместе с чеченскими террористами пытался обучиться взрывному делу, но неудачно. Собирая самодельную бомбу из купленных в магазине материалов, горе-террористы сами подорвались на ней. Один из них (Руслан Мадаев) погиб, а двум другим, в том числе и Адаму Осмаеву взрывом повредило руки.

Осмаеву тогда удалось бежать, а другой раненый подельник (Илья Пьянзин) был задержан на месте взрыва. По словам Пьянзина, он приехал в Одессу из Объединенных Арабских Эмиратов с «четкими инструкциями от Доку Умарова», а планировал он убить Владимира Путина, на тот момент премьер-министра РФ. Но почему-то планированием покушения и изготовлением взрывного устройства занимался в Одессе.

Сбежавший Адам Осмаев был задержан в Одессе позже благодаря тому, что звонил со своего телефона, и звонок удалось отследить. Этот аспект говорит об «уровне подготовки» террористов. Сам Осмаев пошел на сделку со следствием на Украине и сообщил СБУ еще в 2012 году, что планировал подорвать кортеж Владимира Путина.

Осмаева и Пьянзина по решению Одесского апелляционного суда должны были экстрадировать в Россию в 2012 году, но вмешался ЕС. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадицию на том основании, что в РФ эти террористы могут быть подвергнуты пыткам. Таким образом, террористы остались сидеть на Украине. Украина не отпускает политзаключённых. Как судили Павла Волкова © предоставлено автором

Сразу же после Евромайдана, в марте 2014 года, гражданская жена Осмаева Амина Окуева обратилась в Верховную Раду, Генпрокуратуру и СБУ с требованием признать ее гражданского мужа политическим заключенным. И в ноябре 2014 года Приморский суд Одессы отпустил их на свободу, пересмотрев дело. При этом суд проигнорировал тот факт, что Осмаев виновен в усмерти человека (своего подельника) при изготовлении взрывного устройства.

Благодарные террористы, как и многие другие освобожденные уголовники (достаточно вспомнить батальон «Торнадо»), ринулись в зону АТО, чтобы там воевать, пытать и убивать в рядах добровольческих батальонов, включая чеченский батальон имени Джохара Дудаева. Со временем между ними начинаются конфликты из-за дележа награбленного и распределения материальной помощи, поступающей из стран Запада (в первую очередь от диаспор).

В июне 2017 году мужчина, представившийся французским журналистом из Le Monde, открыл огонь из огнестрельного оружия по Амине Окуевой и её мужу Адаму Осмаеву, когда они находились в своём автомобиле на улице Кирилловская в Киеве. Задержанный стрелок тоже оказался чеченцем по имени Артур Денисултанов по кличке Динго, который ранее подозревался в покушении на охранника Рамзана Кадырова, бежал в ЕС, откуда и обвинял РФ в нарушении прав человека. Затем он тоже пошел добровольцем в батальон имени Джохара Дудаева, попал в плен. А позже, освободившись из плена, по какой-то причине приехал в Киев, чтобы убить Осмаева, в то время уже нигде не служившего.

В октябре того же 2017 года на эту же пару было совершено новое покушение, в результате которого Амина Окуева погибла.

Задержанный при первом покушении чеченец Артур Денисултанов Динго рассказал, что эту парочку так настойчиво пытались убить, потому что она задолжала крупную сумму чеченской диаспоре. Он, в частности, заявил журналистам Страна.юа, что Осмаев и Окуева конвертировали деньги в Украину из России. Схему якобы курировал сам Аваков. Сам Динго заявил, что пытался лишь договориться о возврате 2,7 млн долларов долга, которые якобы присвоила себе супружеская пара, а те в ответ открыли по нему огонь.

Одесский журналист Юрий Ткачев писал в январе этого года, что через чеченский батальон прокручивали деньги в сумме свыше 3 миллионов долларов. Окуева и Осмаев должны были получить процент от этой суммы, но решили забрать себе всё.

Очевидно, что парочка неумелых международных террористов никакой опасности для руководства РФ не представляла.

По все видимости чеченская супружеская пара оказалась замешана в отмывании и присвоении крупных сумм, выделяемых чеченской диаспорой, а в этой схеме был задействован и всесильный министр МВД Арсен Аваков. Какое же отношение к этому делу имеет задержанный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов? Скорее всего, никакого, и мы имеем дело с внутренними разборками между МВД и СБУ. Адам Осмаев, террорист-недоучка, не настолько уж великая птица, чтобы ради его ликвидации разрабатывать спецоперацию и задействовать «целого» генерал-майора спецслужбы.