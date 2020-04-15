В ходе избирательной кампании бывший вице-президент США Джо Байден неоднократно делал странные заявления. Начали даже поговаривать, что он впадает в маразм. Однопартийцы задумались: точно ли в борьбу за Белый дом с республиканцем Дональдом Трампом стоит вступать именно ему? Уже даже нашлись более подходящие на эту роль политики

Ситуация с эпидемией коронавируса в мире только усугубляется, и сложнее всего дела обстоят в США, которые занимают первое место по количеству заболевших (587 173 человека, за сутки зафиксировано 232 новых случая, скончались 23 644 пациента, 36 948 выздоровели).

О том, какое влияние пандемия оказывает на политику и экономику США, а также жизнь простых американцев, на онлайн-брифинге 14 апреля в медиацентре МИА «Россия сегодня» рассказал научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Коронавирус пока сильнее США

Эксперт отметил, что по сравнению с целым рядом других стран в процентном отношении количество заболевших коронавирусом в США ниже, на первых местах небольшие западноевропейские государства, где колоссальная цифра заболевших на 1000 жителей. По его словам, США — это очень большая страна, отсюда и такие большие цифры, в результате чего Америка оказалась на первом месте по общему количеству заболевших и по количеству смертей. Причём пока рано говорить о том, что пик эпидемии пройден, и для того, чтобы выйти на плато, понадобится время. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Эпидемия продемонстрировала крайнюю слабость американской системы здравоохранения. И тут удивительный феномен, ведь большинство европейских стран тратит на здравоохранение 7-8% ВВП, Россия — ещё меньше, в Америке расходы достигают 17% ВВП, при этом около 10% — это государственные расходы.

Представление о том, что в Америке вся медицина платная, не отвечает действительности. Те, у кого есть страховка, имеют почти бесплатный доступ к медицинским услугам, но у многих нет страховки, в первую очередь это расовые и этнические меньшинства, чернокожие американцы, латиноамериканцы и лица с крайне низким жизненным уровнем, включая белых. Среди них смертность и заболеваемость чрезвычайно велика, потому что эти люди фактически не имеют доступа к медуслугам. Это и привело к тому, что США стали лидером в этой крайне неприятной гонке по заболеваемости и смертности от коронавируса», — заявил Рогов.

По последним сведениям, медицинской страховки нет у 27 миллионов граждан США. Несколько лет назад этот показатель был ниже, в том числе благодаря системе медицинского страхования Obamacare, но Трамп её урезал, и цифры пошли вверх. Тем не менее, как ранее в интервью изданию Украина.ру говорил американист Борис Межуев, даже программа Obamacare не решала проблемы, она просто заставляла работодателя требовать от работника обязательного страхования под угрозой штрафа.

Дело в том, что в США не выстроена единая система медицинского обслуживания, достаточная для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, имеет он много денег или нет, мог пройти эффективную диспансеризацию.

Влияние коронавируса на избирательную кампанию Демократической партии

«У демократов долго не было явного лидера, единого кандидата, на протяжении нескольких месяцев на эту роль претендовал Берни Сандерс, как и в 2016 году. Однако, как 4 года назад, он столкнулся с жёстким сопротивлением со стороны истеблишмента Демократической партии, которая увидела в его популярности угрозу для себя, и в результате против него снова развернули довольно нечистоплотную пропагандистскую кампанию, в том числе его обвиняли чуть ли не в пророссийских настроениях, что он якобы играет на руку Путину.

Использовали совершенно идиотские аргументы, например, в 1988 году Сандерс, будучи мэром города Берлингтона, приехал в город-побратим Ярославль, мол, там он пил на деньги КГБ, его использовали для советской пропаганды против Америки. Так говорят те люди, которые не хотят понимать элементарные вещи: это было время перестройки, Рейган прилетал в Москву и гулял с Горбачёвым по Красной площади», — сказал Рогов. Главный социалист Америки: Сандерс ради предотвращения ядерной войны подружился с советским Ярославлем © РИА Новости, Нэнси Сисель | Перейти в фотобанк

По словам американиста, определённую роль сыграло и то обстоятельство, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не смог заручиться поддержкой темнокожих американцев, очень влиятельной группы для Демократической партии (около 90% этой категории избирателей голосуют за демократов), и это отразилось на результатах первичных выборов — в этом году они были хуже, чем в 2016-м. Истеблишмент сплотился против Джо Байдена, надёжного и проверенного кадра, который уже много десятилетий остаётся ведущим игроком партии.

В результате кампания Сандерса зашла в тупик, стало ясно, что он не сможет добиться поддержки большинства делегатов на партийном съезде, и он был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы.

Два дня назад Сандерс объявил, что поддерживает Байдена на выборах против Трампа. Однако, как отметил Рогов, ещё неясно, сможет ли Байден объединить вокруг себя Демократическую партию: левые не доверяют ему, его популярность среди молодёжи очень низка, в основном его поддерживают люди старшего возраста, которых в эпоху эпидемии стали называть группой риска. А если бывший вице-президент страны не сможет объединить вокруг себя разные фракции партии, то его результаты на ноябрьских выборах могут быть хуже, чем у Хиллари Клинтон в 2016 году.

По мнению Рогова, шансы Байдена на победу невелики, хотя по большинству опросов он должен победить, — но Клинтон тоже прочили победу с большим отрывом, а в Белый дом впоследствии занял республиканец Трамп.

«Важное значение имеет ещё один фактор — почти все главные действующие лица избирательной кампании почтенного возраста, им за 70 лет. Это свидетельствует о кризисе политической системы США. Похоже, что деятели нового поколения фактически не могут пробиться на авансцену, по-прежнему доминирует поколение, которое родилось после Второй мировой войны.

Со времён Билла Клинтона представители этого поколения (и демократы, и республиканцы) занимают кресло хозяина Белого дома. Возрастной момент, скорее, сыграет против Байдена, и отсюда пошли разного рода слухи, что кандидатом от демократов станет не Байден. Он очень любит говорить, иногда даже не может остановиться и начинает нести околесицу, в своих предвыборных выступлениях он нередко говорил разные глупости.

Возникла идея замены Байдена на другого кандидата, но на кого? Вряд ли это может быть Сандерс или кто-то другой, потерпевший поражение в первичных выборах. Говорят о губернаторе штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который проявил себя как решительный и честный лидер в условиях пандемии. Отсюда пошли разговоры, что Байден по состоянию здоровья, а точнее в результате нажима, снимет свою кандидатуру, и кандидатом станет Куомо. Говорят также, что это будет женщина, упоминается и Мишель Обама, чья популярность выше, чем у её супруга Барака Обамы, так было и во время его президентства, и сейчас», — заявил Рогов.

11 апреля на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме, журналисты спросили Куомо, согласился ли бы он стать кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства вместо Джо Байдена, на что он ответил: «Это, с одной стороны, льстит, с другой стороны, это неуместно. У меня нет никакой политической повестки. Я не баллотируюсь в президенты. Я не баллотируюсь в вице-президенты. Я не собираюсь в Вашингтон, я остаюсь здесь».

Недавние опросы показали рост популярности Куомо среди демократов благодаря предпринимаемым мерам по борьбе с коронавирусом в Нью-Йорке, самом пострадавшем от болезни американском штате. Участники опроса высказывались за то, чтобы партию на выборах представлял он, а не бывший вице-президент. Насчёт кандидатуры вице-президента Байден ещё ничего не говорил, а только сообщил, что, скорее всего, это будет женщина.

Победить на выборах Трампу будет непросто

Трамп с самого начала не имел реальных конкурентов среди своих однопартийцев, некоторые штаты ещё осенью прошлого года отменили праймериз и автоматически отдали голоса делегатов ему. Однако расслабляться ему нельзя, самые сложные времена ещё впереди. Бизнес и политика. Что общего и в чём различия кандидатов в президенты США — Трампа и Байдена © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

«Сейчас у Трампа шансы на переизбрание весьма высоки, но это вовсе не гарантировано, потому что экономическая ситуация может ухудшиться — нынешний спад может перерасти в долгосрочную рецессию, за последние недели многократно увеличилась безработица и может дальше расти. Плохая экономическая ситуация выбивает у Трампа главный аргумент, который он использует, чтобы остаться в Белом доме на второй срок, — при нём Америка добилась экономического процветания», — сказал Рогов.

По разным оценкам, в первом квартале 2020 года сокращение ВВП США составит от 10% до 25%, и это станет самым сильным ударом по американской экономике со времён Великой депрессии (1929-1939 годы). Кроме того, с последствиями от коронавируса совпал период спада, связанного с циклическим характером развития рыночной экономики: на протяжении 10 лет после финансового кризиса 2008-2009 годов американская экономика постоянно росла, рано или поздно этот рост должен сменяться спадом и кризисом.

Таким образом, две тенденции — завершение цикла подъёма и резкое изменение ситуации в стране в результате эпидемии — наложились друг на друга так не вовремя, прямо в разгар президентской гонки.

«В нынешних условиях вполне возможно, что экономика будет работать против Трампа. Неслучайно он всё время говорит, что нужно как можно скорее открыть предприятия, чтобы экономика начала работать раньше окончания эпидемии. Как ни странно, большинство американцев поддерживает действия Трампа в борьбе с коронавирусом, но если будет вторая волна эпидемии, то шансы Трампа на переизбрание уменьшатся.

Но ещё один момент: Байден, хоть и обгоняет Трампа по опросам, но выглядит дряхлым и иногда несёт околесицу с экранов. Трамп тоже за словом в карман не полезет и может такое ляпнуть, но к этому привыкли, и ему всё как с гуся вода, а вот Байден производит впечатление человека, впадающего в маразм.

Ситуация более или менее станет понятна не раньше сентября — начала октября, а до этого могут произойти разные вещи, например, новый биржевой крах, вторая волна эпидемии, какие-то события на международной арене, в которых будет участвовать Вашингтон, не говоря о том, что и Трамп, и Байден сами могут подхватить коронавирус», — предупредил Рогов.

Пандемия коронавируса стала испытанием на прочность для всех стран и показала, как власти могут действовать в непредвиденных ситуациях. Всем ещё долго придётся преодолевать последствия карантина: остановку промышленного производства, банкротство малого и среднего бизнеса, рост безработицы, наконец, экономический спад. Но в США эти темы могут определить исход президентских выборов.

Некоторые эксперты уверены, что если бы Демократическая партия выдвинула более харизматичного, мудрого и стратегически сильного кандидата, то у Трампа не осталось бы шансов на переизбрание, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, которая влечёт проблемы в экономике. Но в нынешней паре, если место Байдена не займёт кто-то другой, американцам придётся выбирать меньшее из двух зол.