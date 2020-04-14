В понедельник, 13 апреля, президент Турции Эрдоган заявил, что его страна ни в коем случае не будет брать кредитов МВФ. В то же время Украина продолжает выполнять требования Фонда для выделения нового кредитного транша, несмотря на слова экспертов о способности обойтись без сотрудничества с МВФ

За открытие рынка земли Рада, с многочисленными нарушениями регламента, проголосовала в конце марта. За закон о банках (так называемый антиколомойский закон) в первом чтении депутаты тоже проголосовали. 13 апреля Верховная Рада сократила госбюджет-2020.

Теперь из озвученных требований МВФ осталось только принятие закона о запрете возвращения банков прежним владельцам во втором чтении. Но есть проблема: к документу его противники подали больше 16 тысяч правок, и если идти по процедуре — рассматривать их все, — Раде нужно будет провести несколько десятков внеочередных сессий.

К этому депутаты не готовы. Поэтому парламентарии, в первую очередь от «Слуги народа» президента Зеленского, ищут варианты, как быть. Не исключено, что вновь пойдут на нарушение регламента и всё же примут закон, но над ним вновь повиснет возможная отмена в Конституционном суде.

Бортник предположил, чем закончится история с антиколомойским законом и кредитом от МВФ © Facebook, Ruslan Bortnik Давид Арахамия заявил, что документ «не самый конституционный», но так как это условие получение транша МВФ — нужно идти на это условие.

Так ли нужен МВФ?

Впрочем, даже министр финансов Украины Сергей Марченко уже говорит, что без сотрудничества с МВФ Украина не столкнётся с дефолтом. Хотя «будет весьма сложно». Позиция министра расходится с другими топ-чиновниками, которые заявляли, что кредиты МВФ — это кислородная маска для экономики страны.

В свою очередь эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко в интервью Украине.ру рассказал, что страна и так живёт в состоянии дефолта.

«Не могу понять, а зачем им эти самые средства от МВФ нужны, если Украина их не увидит в силу того, что уже с 2015 года она живет в состоянии дефолта. То есть не может обслуживать внешние долги без новых внешних заимствований. Именно это является дефолтом. Дефолт — это невозможность обслуживать свои обязательства за счет внутренних ресурсов. И всё, точка.

У нас какая-то мифология сложилась, что дефолт — это какая-то девальвация или еще какая-то хрень. Нет, дефолт — это всего-навсего невозможность возвращать долги. Больше ничего к дефолту не относится, остальное это фантазии. Так вот в этом мире дефолта мы живем уже пять лет», — рассказал эксперт.

А политолог Руслан Бортник, анализируя поведение МВФ, констатировал: Фонд не волнует социальное будущее украинского села.

На это фоне примечательно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна ни в коем случае не будет брать кредитов МВФ, даже несмотря на экономический кризис и пандемию Covid-19.

Фонд держит Украину на контроле и не хочет терять деньги

Во имя «кредитика»: Корнилов рассказал, каким образом Зеленский может выполнить условия МВФ © РИА Новости, Владимир Трефилов Вадим Карасёв.

«Что касается самого высказывания Марченко [о том, что Украина может обойтись без средств МВФ], то это такой пробный шар. Зеленский очень рискует, если сейчас примет «антиколомойский» или «антибанковский закон». Поэтому ищут варианты, в том числе показывают МВФ, что, возможно, нужно смягчить позицию в отношении этого закона.

Но где-то Марченко прав, потому что ни МВФ, ни частные кредиторы не заинтересованы в дефолте. Тогда надолго приостановится перспектива выплаты долгов, а никто не хочет терять свои деньги. Держать на контроле — это да, использовать формы долговой зависимости — это да. Но потерять деньги никто не хочет», — пояснил эксперт, добавив, что все разговоры про дефолт — это страшилки.

Карасёв уверен, что МВФ заинтересован в том, чтобы регулярно производились выплаты по предыдущим долгам, и вряд ли допустит дефолт по суверенному долгу Украины.

Украина могла бы обойтись без денег МВФ, но для этого нужно по-другому строить внешнюю политику, говорит экономист Александр Дудчак. Не надо было терять рынки, не нужно было терять партнеров по международной кооперации.

«Все прекрасно знают, что Украина живет в состоянии дефолта с 2015 года, отказавшись платить по внешним долгам. Все разговоры о реструктуризации и прочем — это следствие того самого фактического дефолта, который пока еще официально не объявили те, кто это давно мог это сделать», — уверен Дудчак.

Зеленский не пойдёт на дефолт

Украина не отважится пойти на дефолт, считает Вадим Карасёв. Для этого нужно, что были незагруженные мощности, оборудование, технологии, заводы и рабочие места, дабы они получили заказ и увеличился промышленный экспорт.

Гаспарян рассказал, как Зеленский пытался обмануть МВФ, и как у него ничего не вышло © REUTERS, AP

«Вряд ли Зеленский на это пойдет, потому что резкий обвал национальной валюты приведет к падению власти. Избиратели очень чувствительны к колебаниям национальной валюты относительно доллара. Это не только политическое измерение, но и финансовое.

Это будет означать падение власти, и Зеленский на это не пойдет. А вот переговоры с МВФ по реструктуризации долга вполне возможны», — сообщил эксперт.

В целом же, подчёркивает Карасёв, у Украины не настолько мощная экономика и нет столько внутренних ресурсов, чтобы полностью разорвать отношения с МВФ: «надо просто вырваться из этой долговой ловушки и выстроить с Фондом более прагматичные и рациональные отношения».

Украина остаётся территорией столкновения интересов

МВФ — это представитель интересов «коллективного Запада», более конкретно — США (первую очередь демократов, хотя и республиканцам это тоже интересно). Об этом говорит Александр Дудчак. Вокруг Украины уже не первое десятилетие происходит противоборство различных геополитических сил.

«Это и важнейшее геополитическое положение, это и огромные территории, это и достаточно ёмкий рынок (как бы там ни было), это и желание Запада не допустить формирование геополитического полюса на постсоветском пространстве.

А МВФ просто представляет интересы тех, кто пытается превратить территорию, которая сегодня называется Украина, в набор природных, экономических и человеческих ресурсов. И кроме всего прочего, для США выгодно, чтобы на непосредственных границах России была потенциальная горячая точка, температуру которой можно было бы регулировать по необходимости», — считает экономист.

В этом смысле Украина, подчёркивает он, — важнейшая территория, которая на многие годы вперед будет привлекать к себе внимание и Запада, и Востока.