Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста

Во вторник, 14 апреля, поток новостей про коронавирус и карантин на Украине неожиданно всколыхнуло сообщение Службы безопасности страны, которая отчиталась о громком разоблачении в своих рядах — задержан генерал-майор спецслужбы Валерий Шайтанов, который якобы работал на РФ

«СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи», — сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте. Сюр во время чумы. Как СБУ в коронавирус борется с предателями и шпионами в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кульбиты биографии

Впервые в поле зрения СМИ будущий высокопоставленный генерал попал в 2014 году, будучи полковником и заместителем командира 8-го управления Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ «Альфа».

Тогда он был одним из руководителей подразделений спецназа, которые были стянуты на аэродром Краматорска для возможного штурма Славянска, находившегося под контролем ополченцев Донецкой Народной Республики.

До штурма тогда так и не дошло, утверждалось также, что Шайтанов и другие командиры «Альфы» даже отказались атаковать блокпосты вблизи Славянска, за что и были сняты вскоре со своих должностей. Тогда Шайтанова прямо упрекали в переговорах с командиром батальона «Восток» ДНР Александром Ходаковским, который до этого был его коллегой по «Альфе».

Еще один любопытный эпизод из прошлого опального генерала — участие в событиях Евромайдана. По версии главы тогдашней временной следственной комиссии по расследованию тех событий Геннадия Москаля, именно Шайтанов вел группу сотрудников СБУ и МВД на штурм Дома профсоюзов в Киеве, который удерживался протестующими и закончившийся кровопролитием.

Несмотря на столь сомнительные перед лицом новой украинской власти заслуги, уже в 2015 году будущего российского шпиона повышают в звании и награждают орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Важнейшее разоблачение

Поимки «российских шпионов» на современной Украине происходят регулярно. Однако «агент» в столь высоком звании — дело, безусловно, резонансное.

В своем комментарии глава СБУ Иван Баканов признал, что спецслужба сама вырастила предателя в своих рядах.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», — констатировал он.

Согласно сообщению СБУ, Шайтанов был частью некоей разветвлённой сети агентов Федеральной службы безопасности России на Украине. Во главе ее, считают в спецслужбе, стоит сотрудник ФСБ, полковник Александр Егоров.

Из представленных доказательств — лишь фотография паспорта Егорова и изображение медалей и госнаград. При этом утверждается, что он является сотрудником «департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств».

В чем обвиняют Шайтанова

Пока Шайтанову вменяют обвинения по двум статьям — госизмена и терроризм.

СБУ задержала генерал-майора спецслужбы, который якобы работал на Москву © Facebook, Гітлянська Олена

Утверждается также, что Шайтанов причастен к организации покушения на командира батальона им. Дудаева Адама Осмаева, чеченца, который воевал против сил ополчения в Донбассе на стороне Украины. При этом каких-либо подробностей не приводится, к какому из нескольких покушений на Осмаева мог быть причастен задержанный.

Мотивом, толкнувшим генерал-майора на сотрудничество с «государством-агрессором», называется банальная финансовая заинтересованность — Егоров будто бы предложил за его подрывную деятельность 200 тыс. долларов и паспорт РФ.

Украинские правоохранительные органы уверены, что Шайтанов также проводил встречи с Егоровым в других странах.

Кроме того, СБУ выложила на своем сайте 8-минутное видео, в котором представлена расшифровка якобы телефонных переговоров Егорова, Шайтанова и других неназванных лиц, которые обсуждают свои планы.

В ближайшее время Шайтанову должны избрать меру пресечения. Процессуальное руководство по этому делу поручено Офису генпрокурора.