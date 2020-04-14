Украинское общество привыкло к странной форме гражданской войны в Донбассе, которая продолжается уже шесть лет. Политики со всех трибун кричат о «гибридной войне с Россией», требуют признать её «агрессором», при этом официально не объявляя войну. А пользователи соцсетей рассуждают о странностях этой войны

Так как тема войны в Донбассе сейчас для украинских политиков не главная (у них на повестке дня коронавирус, бюджет, земля и займы МВФ), очередная дата официального объявления "АТО" ("Антитеррористической операции") в Донбассе прошла не так заметно, как в прошлые годы.

Из «патриотического лагеря» прозвучали лишь отрывистые воспоминания о «первых подвигах героев АТО», но даже в этой среде они не вызвали большого отклика. Война для украинских политиков давно превратилась в своеобразного кролика, которого нужно «вытаскивать из шляпы» только в нужный момент. А так как сейчас есть куда более «жирные» политические темы, то о «героическом» начале войны против своих сограждан решили особо не вспоминать.

Однако тема всё же вышла в ленты обсуждения пользователей соцсетей. Главным образом благодаря политикам, в 2014 году отстраненным от власти, и системным оппонентам майдановцев.

Напомним общую канву событий, послуживших началом гражданской войны в Донбассе: 7 апреля 2014 года Александр Турчинов, ставший после февральского госпереворота и.о. президента, создает антикризисный штаб, как было сказано «против тех, кто взял оружие в руки». А уже 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале Антитеррористической операции (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединённых сил (ООС). За громкими названиями скрывалось грубое нарушение Конституции Украины, согласно которой вооруженные силы не могут применяться внутри страны. Хотя после майданного переворота уповать на законность — как минимум странно.

В канун годовщины, 13 апреля 2020 года, Турчинов в интервью украинскому изданию «Обозреватель» в очередной раз подтвердил, что Украина должна военным путем присоединить Крым и Донбасс, но не ограничиваться ими. То есть решение о начале войны против собственного народа в 2014-м было отнюдь не спонтанным, и десятки тысяч убитых украинцев ничуть не поколебали уверенность майданных политиков в своей правоте.

Именно поэтому пользователи соцсетей дают однозначную оценку этой поворотной точке истории современной Украины.

Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что шесть лет назад, 14 апреля 2014 г., Турчинов не просто выпустил Указ «О проведении АТО», а совершил военное преступление. Азаров к годовщине начала АТО: Жизнь в стране не будет лучше, пока не будет мира в Донбассе © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«14 апреля 2014 г. самозваный президент Турчинов выпустил Указ «О проведении АТО». Тем самым он совершил особо тяжкое уголовное преступление, в нарушение Конституции использовал Вооруженные силы Украины для проведения карательной операции против своих соотечественников.

В результате этого преступления, по разным оценкам, погибли от 11 до 50 тыс. граждан Украины, десятки тысяч получили увечья и ранения, многие пропали без вести. Разрушены более 40 тыс. жилых домов, тысячи предприятий, больниц, школ, линий электропередач. Стране нанесен ущерб, по самым приблизительным оценкам, более $40 млрд, разрушен весь промышленный потенциал.

Абсолютная истина одна — жизнь в стране не будет лучше, пока не будет восстановлен мир на Донбассе!» — убежден Азаров.

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко обратил внимание, что и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский приходили к власти на обещании закончить войну в Донбассе, но очень скоро становились ее самыми последовательными сторонниками. Скубченко: 6 лет назад Турчинов развязал гражданскую войну в Донбассе © Facebook, Александр Скубченко

«Ровно 6 лет назад пришедший к власти в результате вооружённого государственного переворота президент майдана и государственный преступник Турчинов развязал в Украине гражданскую войну, отправив в Донбасс украинцев убивать украинцев. Вместо попыток договориться с протестующими, был избран путь радикального и антиконституционного военного подавления. Обстрелы городов Донбасса артиллерией и авиацией отрезали путь к миру.

Государственный преступник Порошенко обещал закончить войну за считанные часы, но в уже через месяц после избрания так же антиконституционно применил Вооружённые силы Украины против граждан Украины: начал полномасштабное армейское наступление, которое завершилось тысячами смертей, шестью котлами, разгромом и первыми "Минскими соглашениями".

14 тысяч погибших, десятки тысяч пострадавших, более миллиона беженцев, катастрофические разрушения Донбасса, повсеместная ненависть — это наша, разорванная майданом, страна сегодня.

Зеленский стал президентом на главном ожидании народа: более 80% украинцев ждали мир. Обещал договариваться хоть с чёртом и сделать всё, чтобы в нашей стране не гибли люди.

За год не сделано ничего. Люди всё так же гибнут, и не только на фронте: даже пенсионеры в очередях на КПВВ, чтобы пройти очередную унизительную и незаконную проверку ради пенсии, тоже гибнут. Война всё так же продолжается. Партия войны подняла голову и диктует условия Зеленскому, при которых война будет длиться вечно, а Зеленский лишь покорно соглашается с ними…» — написал он.

При этом Скубченко напоминает, что все ужасы, через которые прошла Украина в период активных боевых действий в 2014-2015 годах, могут повториться снова, если политиками не будет поставлена точка в этой гражданской войне.

Давая оценку событиям шестилетней давности, бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети отметил, что постмайданные политики прикрывают свои преступления в Донбассе обманом о «войне с Россией». Украинский политик: На фронте гражданской войны гибнут люди, а в Киеве дерибанят землю © Нина Зотина

«Я не вижу в зоне конфликта детей министров, депутатов, родственников президента и т.д. Тогда возникает вопрос, если это война, и война справедливая, все для победы, все для фронта, тогда должны понимать, что тыл и фронт работают как единое целое. А не так, что в Киеве гуляют, прожирают весь бюджет, а там защитники стоят насмерть за их интересы. На фронте гибнут люди, а в Киеве дерибанят землю.

И второе безусловно — мы не видим, чтобы те люди, которые много говорят о патриотизме, демонстрировали его на деле. Могли бы Турчинов, Парубий, Аваков не поехали туда с помощью, картошкой, продуктами, обмундированием, с концертными бригадами для поднятия духа солдат. Носа не кажут. Вот и выходит, что война несправедливая. Что бы они не говорили, армии в Украине нет…

Антитеррористическая операция в соответствии с законодательством Украины это полицейская операция. Но когда направили туда армию, что запрещено в соответствии с украинским законодательством, потому, что не объявлена война, возникает много вопросов.

Если Россия агрессор, почему не объявили официально войну? Почему не объявили мобилизацию? Почему не объявили военное положение? А все потому, что понимали, там вооруженных сил России нет. Оружия много. Везде, где возникает конфликт всплывает оружие стран, где оно производится, в том числе и американское. И армия — это не всегда оружие и люди, в первую очередь это мотивация, смысл», — заявил украинский политик.

Олейник подчеркивает, что 13 апреля 2014 года в Киеве Совет национальной безопасности и обороны принял решение о начале АТО, а провозглашенный вопреки Конституции исполняющим обязанности президента Турчинов отдает приказ использовать Вооруженные силы в подавлении протестов, носивших до этого мирный характер.

«Вопреки действующему законодательству вместо специальных отрядов по борьбе с терроризмом против сторонников федерализации применяют танки, гаубичную артиллерию, авиацию и баллистические ракеты. Войне нет конца и края», — напоминает он.

Причем Владимир Олейник в другом своем посте, пожалуй, впервые делает допущение, что если ЛДНР — это юридически украинская территория, то возможное освобождение страны ее вооруженными силами будет вполне законным. Олейник спрогнозировал освобождение Украины донбасскими корпусами © Владимир Трефилов

«Если брать де-юре, ЛНР и ДНР — это украинская территория. Этот факт признают и Россия, и Белоруссия, и Евросоюз, и ООН.

Это украинская территория, где есть неурегулированный конфликт…

Я уже говорил, что у детей отбирают спички, чтобы не баловались. У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти. И этой силой могут стать два корпуса Вооруженных сил Украины, которые сегодня стоят на линии разграничения в Донбассе.

Думаю, такой прогноз вполне реален. Не призываю, а прогнозирую возможность такого сценария», — подытожил украинский политик.

Подводя итог рассуждений пользователей соцсетей, можно прийти к невесёлому выводу. Несмотря на очевидную незаконность и разрушительность для государства Украина происходящего в Донбассе военного конфликта, выход из него современные политики искать не намерены. Более того, «родовая связь» госпереворота в виде Майдана 2014 года и войны в Донбассе не позволяет надеяться, что без разрушения нынешней националистической идеологии Украины вообще можно остановить кровопролитие.