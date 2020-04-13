Малый и средний бизнес Украины столкнулся с серьезным испытанием – безденежьем. Из-за карантина пришлось свернуть торговлю и сферу услуг. Но мелкие предприниматели уже наладили подпольную торговлю и оказания услуг населению. Причем никого за это не наказали

Голь на выдумку хитра

На Украине карантин остановил работу 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн. человек. За нарушение условий карантина, то есть за работу, грозит наказание — прежде всего штраф от 17000 до 34000 гривен (от 46500 до 93000 рублей). Но это мало пугает предпринимателей, которым надо и аренду платить, и как-то семью содержать.

Бизнес нарушает запреты по-тихому.

Небольшой городок в пригороде Киева вот уже несколько лет считается спальным районом столицы, поскольку больше половины населения ездит на работу и учебу в Киев. В растущих как грибы после дождя микрорайонах для удобства жителей открываются кафешки, пивнушки, салоны красоты, хозяйственные магазины и прочие коммерческие точки. И даже несмотря на наличие супермаркетов, малый бизнес старается заработать свою копейку, а в карантин — даже вопреки штрафам.

Маленькая, всего 2х2 метра кафешка, арендованная одним из жильцов этого же жилищного комплекса, за весь карантин закрывалась только на несколько дней. Как рассказал владелец, Валерий, он отпускает кофе исключительно на вынос, в одноразовой таре и сам соблюдает все правила гигиены — ведь карантин. Пошла вторая неделя, как клиентов стало совсем мало, а до этого любители кофе отоваривались у Валерия постоянно. Основная клиентура — мамы, которые приводят, несмотря на карантин, детей на детскую площадку. Экономика Украины после карантина – диагноз неутешителен. Главные темы соцсетей 13 апреля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Вы же понимаете, мне надо аренду платить, квартплату и жить на что-то. А эта кафешка — это мой маленький бизнес. У меня больше ничего нет. Работаю на свой страх и риск, но, признаться, еще никто не приходил из полиции за месяц. Хотя я заработал почти ничего, клиентуры почти нет», — объясняет Валерий.

Недалеко от кафешки два магазина, торгующим пивом на разлив. Их как бы закрыли, так как пиво ну никак не относится к продовольственной группе, но они все равно работают. И успешно — очередь стоит на улице, пускают по одному человеку. Для удобства клиентов ожидающих ассортимент и цены прикрепили на дверях.

А вот сотрудники канцелярского магазина, который должен быть закрыт, придумали хитрый ход: они сидят в магазине за закрытыми дверьми с 10.00 до 19.00. Каждый, кому нужно что-то купить, стучит в дверь. Девушка выскакивает на порог и выносит из магазина товар на выбор. Как уверяют смелые продавцы канцтоваров, проверки и штрафов они не боятся, так как если что, у них железная отмазка — пришли навести порядок в магазине. А что продают, так только по доброте душевной, чтобы людей не расстраивать.

Свою систему оповещения придумали даже в ближайшем ателье по пошиву и ремонту изделий. Мастер приходит на работу как положено с утра, ей стучат в окно цокольного этажа и таким образом происходит приём заказа или выдача готовой продукции. Еще можно позвонить по указанным телефонам и заранее договориться о работе и о времени передачи, скажем, брюк на починку.

Никого не наказывают гривной

Сложнее приходится модницам и модникам — подстричься, покрасить волосы, сделать маникюр-педикюр, а также нарастить ресницы или накрасить брови стало проблематично. Салоны красоты закрыты, но, если очень надо, всегда можно найти лазейки — мастера стали принимать на дому. На свой страх и риск.

«Я принимаю клиентов дома. Деньги, увы, уже закончились. Стоимость маникюра та же, что и была. Клиентки есть и постоянные, и новые. Не поверите, именно сейчас многие хотят порадовать себя хоть как-то. Ну, кто мне запретит принимать дома — никто? И никакие штрафы мне не страшны и заболеть я не боюсь, а если и дальше продлится карантин, то, поверьте, все мастера начнут давать объявления и брать работу на дом, чтобы выжить», — рассказывает мастер маникюра Елена.

Чисто формально, как подчеркивают юристы, мастеру не могут запретить оказывать услуги на дому — частная собственность является неприкосновенной.

«Но если выясниться, что мастер стал источником распространения коронавируса, а мало ли с кем она может контактировать, в этом случае ее могут привлечь к уголовной ответственности, если докажут, что был факт умышленного заражения людей коронавирусом. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Конечно, можно будет избежать ответственности, если не знал, что болен и заражал других людей, но для этого придется по судам побегать», — рассказывает адвокат Игорь Белов. В карантин без маски. Прогулки по вечернему Киеву © REUTERS, Gleb Garanich

Впрочем, несмотря на угрозы штрафов и уголовной ответственности, украинцы продолжают нарушать карантин. И все потому, что на сегодняшний день более 90% составленных полицией протоколов суды отправили обратно в полицию на доработку, так как составлены они были с нарушением, или же приняли по ним оправдательные постановления.

К примеру, в 20-х числах в Одессе в одном из салонов красоты с поличным задержали мастера маникюра, которая «делала ногти» своей подруге. Женщине грозил штраф от 17 тысяч гривен (около 46,5 тысяч рублей) за работу в карантин. Однако суд, рассматривая составленный полицейскими протокол, нашел в нем массу нарушений. В частности, не было доказательств, что мастер маникюра является физическим лицом и что она непосредственно занималась запрещенной деятельностью. Поэтому суд постановил дело о правонарушении закрыть в связи с отсутствием в действии мастера состава правонарушения.

Полицию начнут бить

Юрист и адвокат Елена Лукаш, изучив более 200 решений судов по всей стране, не нашла ни одного решения о взыскании с граждан Украины штрафа за нарушения, предусмотренные статьей 44-3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил относительно карантина». Внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями, не получилось.

«Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства», — подчеркнула Лукаш.

Чаще всего полиция допускает такие ошибки в оформлении протокола:

нет свидетелей; не вручена копия протокола; нет ИНН и паспортных данных; не указано точное место совершения правонарушения; не уточнена суть и/или квалификация нарушения/ объективная сторона правонарушения; фотографии «нарушения», предоставленные полицией нечеткие и понять из их содержания ничего невозможно; в материалах дела отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты общегосударственных и местных органов власти или самоуправления, определяющие перечень разрешенных и запрещенных видов хозяйственной деятельности на период карантина. Кроме того, в материалах дела отсутствуют и характеризующие данные лица, привлекаемого к административной ответственности.

Из всего этого следует одно — на Украине практически никто не боится нарушать карантин. Поэтому бизнес чувствует себя в безопасности, несмотря на реальную угрозу заболеть самим и заразить других. И, как отметил адвокат Белов, никакие штрафные санкции народ не запугают. Более того, если карантин продлится до июня, то бизнес вопреки запретам откроет свои ларьки и магазины. А полицию, посмевшую делать им замечание или выписывать протоколы, будут просто бить.